Ugrik az infláció: érdemes mégis megtartani a PMÁP-ot?

Az újra 5 százalék fölé emelkedett infláció miatt az inflációkövető állampapírok tulajdonosai közül most sokan elgondolkozhatnak azon, érdemes-e mégis inkább megtartani a PMÁP-jukat. A Bank360.hu elemzésében végigszámolta a lehetőségeket 5 százalék felett ragadó inflációra is.

Elvesztette a vonzerejét a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), miközben egyre magasabb inflációs adatok látnak napvilágot Magyarországon. A tavaly év végén még 7 ezer milliárd forint körüli PMÁP-állomány az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint mostanra 6550 milliárd forintra csökkent, ebben persze fontos szerepe volt a kamatfizetéseknek is. Új kereslet viszont alig van már a papírra, a múlt héten eladott 141,6 milliárd forintnyi lakossági állampapírból mindössze 2,6 milliárd volt a PMÁP.

Pedig a PMÁP akár ígéretes befektetés is lehet hosszabb távon, ha emelkedik az infláció. Márpedig az idén napvilágot látott adatok egyelőre ezt vetítik előre, hiszen januárban 5,5, februárban 5,6 százalékos volt az áremelkedés üteme.

Mennyi lesz jövőre a kamat?

A 2025-re vonatkozó inflációs várakozások egyre magasabbak, több elemző már az egész évre 5 százalék feletti áremelkedést vár. Ha ezek a prognózisok bejönnek, akkor jövőre a PMÁP-ok kamata biztosan jelentősen emelkedni fog.

Jelenleg egyetlen PMÁP-sorozatot lehet jegyezni, a 2032/J-t, ennek a kamata jelenleg 7,9 százalékos, április 22-től viszont már csupán a tavalyi 3,7 százalékos infláció fölött 0,5 százalékos kamatot fog fizetni, vagyis 4,2 százalékot. 2026-ban viszont akár 6 százalékos vagy afölötti kamattal is kalkulálhatnak a befektetők. A többi PMÁP-sorozat kamata az infláció fölött 0,25-1,5 százalék között van, ez alapján lehetnek olyan befektetők is, akik 2026-ban már 7 százalék körüli kamattal kalkulálhatnak, ha ilyen magas marad az idén az infláció.

Hosszabb távon azonban már jóval nehezebb előrejelezni a várható áremelkedést. Ha a jegybanknak sikerül elérnie a 3 százalékos inflációs célját, akkor a 2032/J kötvény 2029-ig átlagosan 3,5, az utolsó három évben pedig 4 százalékos kamatot fizet majd, a többi PMÁP kamata pedig hosszabb távon 3,25-4,5 százalék között alakulhat.

Maradni vagy váltani?

Az, hogy érdemes-e megtartani a PMÁP-ot, vagy jobban jár a befektető, ha másik állampapírra cseréli, egyrészt a váltás költségén múlik, másrészt a jövőben várható kamatokon. Ha valaki úgy kalkulál, hogy most átváltja az alacsony kamatozású PMÁP-ot másik állampapírra, a Magyar Államkincstárnál 1 százalékot veszít a csere során. Ezt kell kitermelnie az elérhető többlethozamnak – hívja fel a figyelmet Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője.

Több PMÁP-sorozat esetében nem is kérdés, hogy ez könnyen teljesíthető, a 6,5 százalékos kamatú Fix MÁP várhatóan az idén és jövőre is többet fizethet majd, mint azok a PMÁP-ok, amelyeknél az infláció fölötti kamatprémium kevesebb mint 1 százalékpont. Ha pedig 2026-ban tényleg teljesül a jegybanki 3 százalékos inflációs cél, akkor 3 év alatt még a legmagasabb extrakamattal kecsegtető PMÁP-okat is megveri a Fix MÁP.

A 3 hónapos diszkontkincstárjegyek (dkj) aukciós hozamához igazított kamatú Bónusz Magyar Állampapírok (BMÁP) is ígéretesebbek lehetnek a PMÁP-nál. Ezek most 1,25 százalékkal magasabb kamatot fizetnek, mint a 3 hónapos dkj, amelynek a hozama 6 százalék fölött van, és folyamatosan emelkedik. A legutóbbi aukción 6,16 százalékos átlaghozam alakult ki, holott két és fél hónapja, karácsony előtt még 5,2 százalékos átlaghozammal adott el három hónapos dkj-t az ÁKK. Mivel a 3 hónapos dkj hozama elég közel áll az alapkamathoz, amelynek csökkenésére az elemzők az idén már egyre kevésbé számítanak, a PMÁP-ok BMÁP-ra cserélése is jó ötlet lehet.

Hosszú távra is vannak jobb kötvények

Hosszabb távon az új MÁP Plusz is magasabb kamatot ígér, mint a PMÁP-ok, de azok, akik lejáratig tartanák a papírjaikat, intézményi állampapírokat is választhatnak az inflációkövető kötvények helyett. Ezekről azonban nem árt tudni, hogy az árfolyamuk ingadozik, így azok, akik nem a lejáratig tartják az állampapírjaikat, a futamidő során árfolyamveszteséget is elszenvedhetnek.

Jelenleg az öt év múlva lejáró államkötvények 6,46 százalékos éves hozammal vásárolhatók meg a kincstárnál, tíz évre 6,62, 15 évre pedig akár 6,95 százalékos éves hozam is elérhető. Ezeket az állampapírokat a PMÁP-ok csak akkor verhetik meg, ha egyáltalán nem sikerül megfékezni az inflációt a következő években.

Aki arra spekulál, hogy az idén átváltja a PMÁP-ot más állampapírra, de jövőre, ha emelkedik a kamata, visszatenné a pénzt inflációt követő kötvénybe, annak kétszer is számolnia kell az 1 százalékos visszaváltási díjjal. Herman Bernadett emlékeztet rá, hogy ez csak akkor úszható meg, ha MÁP Pluszt választ, mivel ez az állampapír a kamatfizetés hetében költségmentesen adható el. A Bank360.hu szakértője szerint a másik megoldás az, ha rövid futamidejű, például egy év múlva lejáró kötvényt vagy diszkont kincstárjegyet (dkj) vesz valaki. Egy év múlva lejáró kötvény 5,86, dkj 5,75 százalékos hozammal érhető el.

Ahhoz persze, hogy 2026-ban beszállhasson valaki a PMÁP-ba, az is kell, hogy legyen ilyen sorozat. A jelenleg jegyezhető 2032/J jegyzését március 31-ig meghosszabbította az ÁKK, azt viszont nem tudni, áprilistól lesz-e új inflációkövető kamatozású lakossági álllampapír-sorozat, és ha igen, milyen kamatprémiummal.

Ilyen betéti kamatokat kínálnak a bankok

Akik az állampapírjukból vagy annak kamatából származó pénzt másba akarják tenni, de biztos és előre látható befektetést akarnak, vagy például még kivárnak, és rövidebb időre akarják lekötni a megtakarításukat, szétnézhetnek a bankok betéti ajánlatai között is. A pénzintézetek többsége szinte egyáltalában nem kínál kamatot a nála lekötés nélkül tartott vagy lekötött pénzekre. Néhány bank azonban az inflációval összemérhető vagy azt meghaladó kamatot kínál, bár ezekből adót kell fizetni.

A Cetelem Takarékszámla lekötés nélkül évi 4 százalékos, 12 hónapos lekötésre 5,75, kétévesre évi 5,25 százalékos kamatot ad. A Gránit Bank eBank betétje 3 hónapos lekötésre 6,5 százalékot, a KamatMax betétje pedig 6 hónapra 5,0 százalékot kínál. A jegybanki alapkamattal változó KamatMax Plusz 12 hónapra jelenleg 4,75 százalékot ad. A Gránitnak van egy kombinált ajánlata is: a Hozampáros betétnél 4 hónapra évi 8 százalékos a kamat, amit akkor lehet megkapni, ha a betéttel megegyező összegért befektetési jegyet vásárol az ügyfél.