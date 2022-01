Tőzsdenyitás előtt – Csökkenésre számít a tőzsdén nyitásban az elemző

A bizonytalan nemzetközi befektetői hangulat miatt a hétfői intenzív emelkedés után kedden negatív korrekcióval indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – jelezte Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában.

A szakértő szerint a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 18 ezer forintos szintre érdemes ismét figyelni, ami jelenleg rövid távú támaszt képez, ellenállás pedig 18 600 forint közelében húzódik.

A Mol jegyzése sikeresen maradt 2650 forint felett, ami továbbra is támaszt jelent, ellenállás 2700 forintnál látható.

A Richter árfolyama 8600 és 8900 forint közé állt be. A Magyar Telekom jegyzése a 420 forintos ellenállást ostromolja, áttörése esetén akár a 435 forintos szintet is megcélozhatja a későbbiekben.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 833,11 pontos, 1,58 százalékos emelkedéssel, 53 509,01 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 6,4 milliárd forint volt. A Mol 16 forinttal, 0,60 százalékkal 2668 forintra erősödött, 786,4 millió forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 510 forinttal, 2,90 százalékkal 18 120 forintra nőtt, forgalmuk 4,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2,0 forinttal, 0,48 százalékkal 419 forintra emelkedett, forgalma 76,5 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 95 forinttal, 1,10 százalékkal 8740 forintra erősödött, a részvények forgalma 822,1 millió forintot ért el.(MTI)