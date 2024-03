Tőzsde – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett esett a héten a Budapesti Érték tőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 66 093,62 ponton zárt pénteken, 75,41 ponttal, 0,11 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 49,57 milliárd forint volt az előző heti 70,39 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött kommentárjában a hét eseményeivel kapcsolatban kiemelte: az OTP tavalyi negyedik negyedéves jelentése szerint a bank konszolidált, korrigált adózás utáni eredménye csaknem 230 milliárd forintot tett ki, ami közel 4 százalékkal haladja meg az elemzői konszenzust. A költség-bevétel ráta ugyanakkor 45,3 százalékra ugrott, ami több mint hat százalékkal haladja meg a harmadik negyedévi adatot. A külföldi leánybankok hozzájárulása a csoportszintű eredményhez 55 százalékra mérséklődött a negyedik negyedévben a harmadik negyedévi 62 százalékhoz képest.

A menedzsment gyorsuló organikus növekedéssel és a tavalyihoz hasonló kamatmarzzsal számol erre az évre, mert a makrogazdasági helyzet javulására számít. Az Equilor idézte Bencsik Lászlót, az OTP vezérigazgató-helyettesét, aki elmondta: amikor lejár a jelenlegi, 60 milliárd forint összértékű részvényvisszavásárlási program, megfontolhatják, hogy újat indítanak. Emellett aktívan keresik az akvizíciós célpontokat a régióban, főként azokban az országokban, ahol már jelen vannak. Oroszországban ugyanakkor semmiképpen nem szeretnének vásárolni – jelezte.

A heti összefoglalóban kitértek arra is, hogy az OTP folytatta a saját részvények vásárlását, hétfőn 39 ezer, kedden több mint 33 ezer, szerdán 19 ezer, csütörtökön pedig 45 ezer saját részvényt vett a bank.

Az Equilor felidézte, hogy a Richter kivásárolja a Helm részesedését a vegyesvállalatokból. A gyógyszergyártó a héten jelentette be, hogy a Helm AG-val kötött megállapodás értelmében 100 százalékos tulajdonossá válik a Richter-Helm BioTec és a Richter-Helm Biologics vállalatokban. A tranzakciókért összesen 112,4 millió eurót fizet a Richter, ezen túl a 2025-2029-es időszakban teljesítményarányos kifizetésekre is sor kerül majd. A tranzakció a német és a magyar versenyhivatalok engedélyére vár.

A vezető részvények közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban a héten. A távközlési cég részvényeinek árfolyama 5,10 százalékkal emelkedett, a papír 886 forinton zárt pénteken, 2,47 milliárd forintos forgalommal fejezte be a hetet.

A Richter 0,68 százalékkal erősödött. A részvény 9690 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, 7,11 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Mol árfolyama 0,41 százalékkal emelkedett, a részvény 4,47 milliárd forintos heti forgalmat ért el, pénteken 2938 forinton zárt.

Az OTP 1,95 százalékkal gyengülve 17 085 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 30,49 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 5837,33 ponton zárt a héten, ami 104,36 ponttal, 1,82 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)