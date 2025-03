Több mint 500 termék ára csökkent a SPAR-nál

A SPAR és INTERSPAR áruházakban 2025. március 17-től több mint 500 termék ára csökkent a 42/2025. (III.11.) kormányrendelet alapján. A SPAR figyelemfelkeltő, piros árcímkés jelölésekkel segíti vásárlóit abban, hogy az árrésstop alá eső termékeket könnyen megtalálják az üzletekben. Ezek mellett legalább 700 sárga árcímkés, csökkentett árú termékkel találkozhatnak a vásárlók, és a MySPAR applikáció ajánlatai is további spórolást tesznek lehetővé számukra.

„Az ország egyik legnagyobb kereskedelmi üzletláncaként működő SPAR Magyarország annak érdekében, hogy a vásárlói figyelmét felhívja a közelmúltban életbe lépett, 42/2025. (III.11.) kormányrendeletben rögzített, árrés-szabályozás alá eső termékekre, március 17-től a könnyebb tájékozódás érdekében feltűnő, piros árcímkékkel jelöli meg azokat. Ugyanakkor a SPAR folytatja a korábban elindított árstratégiáját, amelynek részeként hétről-hétre több száz, többségében hazai beszállítótól érkező, vagy saját gyártású termék árát szállítja le. Így a vásárlóinkat – köztük családokat, nyugdíjasokat, diákokat­ – rendszeres akciókkal segítjük a spórolásban” – ismertette Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A SPAR üzletekben a 42/2025. (III.11.) kormányrendeletnek megfelelve 2025. március 17-től 500 termék ára csökkent, emellett legalább 700 sárga árcímkés, árcsökkentett termék vásárolható meg kedvezményes áron. A SPAR Magyarország további pénztárcabarát akciói a következő hónapokban is folytatódnak: a sárga árcímkés termékek köre minden héten változik és igazodik a szezonális ajánlatokhoz is.

A vásárlók emellett a népszerű Androidos, iOS és Huawei rendszerű okostelefonokra fejlesztett MySPAR mobilalkalmazásban is számos akcióval találkozhatnak. Az applikációban a szórólapokban is megtalálható 20%-os JOKER kupon digitális verzióját is elérhetik, ezen felül minden héten 18-20 egyéb termékajánlatot is találnak az alkalmazásban, amelyekre szintén igénybe vehetőek vásárlási kedvezmények.

A SPAR a diákok számára is különleges lehetőséget biztosít a vásárlásaikhoz. A vállalat elsőként kötött együttműködési megállapodást a kereskedelmi láncok közül a Diverzummal, a legnagyobb hazai diákkedvezményeket kínáló platformmal. A Diverzumban elhelyezett diákoknak szóló 15%-os DIÁK JOKER kuponok az összes magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletben beválthatóak, vásárlásonként összesen 3 termékre.