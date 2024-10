Hiába uralják világcégek a piacot, egyre több a sikeres magyar e-kereskedő

Továbbra sem könnyű a hazai e-kereskedők helyzete az ország e-piaci környezetébe begyűrűző olyan külföldi gigacégekkel szemben, mint a Temu vagy a frissen érkezett Allegro. Ám még egy ilyen nehezített pályán, a globális recesszió ellenére is igenis akad, aki képes a stabil növekedésre és globális szinten piacképes – és ehhez nem is kell több tízmilliárdos árbevétel.

Hónapok óta egyre nehezedő súlya van azoknak a külföldi gigacégeknek, melyek extrém olcsó termékeikkel és mértéktelen reklámmal lopták be magukat a vásárlók szívébe a COVID-ot, majd a háborút követő energiaválságban, bizonytalan gazdasági és inflációs helyzetben. A HungarEcomm Stars díjat azzal a céllal hozta létre a Growww Digital digitálismarketing-ügynökség, a Digitális Kereskedelmi Szövetség és az Ecommerce Hungary, hogy ösztönözze a hazai e-kereskedelem szereplőit azoknak a cégeknek a kiemelésével, akik egy ilyen bizonytalan piaci környezetben is képesek voltak a növekedésre. Az Internet Hungary szakmai konferenciájának díjátadóján 47 olyan e-kereskedő emelkedett ki, akik képesek felvenni a kesztyűt a piacot uraló világcégekkel. A versenyen az éves árbevétel mellett a gazdasági stabilitás, a digitális kompetencia és a piaci stratégia is döntő fontosságú volt.

Veszprémi családi vállalkozás a gigacégekkel szemben

Az 1-5 milliárd forint árbevételű cégek kategóriájának első helyezettje a Greenman Kft. A cég az elismerést annak köszönheti, hogy a folyamatosan csökkenő piacon és a versenytársak zuhanása vagy stagnálása mellett is képes volt arra, hogy rövid idő alatt igazi “love branddé” váljon és exponenciális növekedést produkáljon. Mindezt ráadásul az agrárvilágban nem egy egyszerű küldetéssel teszi: környezettudatos technológiát alkalmazva a mezőgazdaság egyik legnagyobb kihívását, a talajok termékenységének javítását és a vegyszermentes termésnövelést tűzte ki célul.

A Greenman csapatában többen maguk is hobbikertészek, folyamatos kapcsolatban állnak a termelőkkel, sokan közülük felmenőiktől sajátították el a növénytermesztés hagyományait, így nagyon jól tudják, mekkora jelentősége van a tapasztalatcserének és a közösség erejének. A siker titka pedig ebben a tudásban rejlett, átültetve ezt a marketingkommunikációba is: A vállalkozás szakított a hiteltelen sales szövegekre építő marketinggel és átadta a szót a vásárlóknak, hobbikertészeknek, termelőknek. Az úgynevezett testimonial marketing révén a vevők visszajelzésére építik többek között a termékfejlesztést, az ügyfélszolgálati munkát és a marketingkommunikációt is.

Ennek köszönhető, hogy az elmúlt 3 évben a növekedés folyamatos, mára globális szinten piacképes céggé vált, jó példát mutatva a hazai e-kereskedőknek is: igenis lehetséges felvenni a versenyt az ország e-piaci környezetére ránehezedő külföldi cégekkel szemben.