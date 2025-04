Sokan vállalkoznak külföldön is

Amíg Magyarországon arról olvasunk, hogy egyre nagyobb számban szűnnek meg a gazdasági társaságok, és az elmúlt évekhez képest kevesebben is alapítanak új cégeket, addig jelentősen bővül a szomszédos országokban a magyar tulajdonú vállalkozások aránya.

A KSH adatai szerint 2025 februárjában továbbra is csökkenő tendencia tapasztalható hazánkban a társas vállalkozások száma tekintetében. A hivatalos adatok szerint csak a tavalyi évben több mint 35 ezer vállalkozás szűnt meg Magyarországon, ugyanakkor pedig 10%-al kevesebb, mindössze 25 ezer új cég alakult. Ez azt jelenti, hogy a 2025-ös évet 11 ezerrel kevesebb vállalkozással indította az ország, mint egy évvel korábban.

A külföldi befektetésre szakosodott irodák azonban némi élénkülésről számoltak be a Magyarországról érkező vállalkozók számát illetően. Ebből persze nem következik egyenesen, hogy akik megszüntették Magyarországon a cégüket, azok a szomszédos országokban alapítottak újat. A legnagyobb forgalomnövekedést az osztrák vállalkozásfejlesztő irodák érzékelték. A nyugati országrészben élő magyarok egyre nagyobb kedvet éreznek ahhoz, hogy a sógoroknál vállaljanak munkát, alapítsanak társas vállalkozást, s teszik ezt a jobb pénzügyi környezet és a kiszámítható európai jogbiztonsági feltételek miatt. A legtöbb magyar a kedvező adófeltételeket biztosító kisvállalkozásokban látja a fantáziát, és kisebb megrendeléseket igyekszik szerezni, viszont szép számban vannak olyanok is, akik a kereskedelem, és a minőségi szolgáltatások területén próbálnak szerencsét, amihez már egy komoly presztízzsel bíró GmbH-t hoznak létre. Hasonló számban választják Németországot is hazánkfiai, mint a szomszédos Ausztriát.

Meglepő adat ugyan, de éves szinten több száz magyar tulajdonú gazdasági társaság alakul Romániában is, mely ország a kedvező adózásával vonzza a hazai és más külföldi vállalkozókat.

A többi szomszédos országban azonban egyre csökken a Magyarországról érkező befektetők száma, mint ahogy az előző évtized slágere, az offshore is kihalófélben van már, ezek közül még a dubaji cégek örvendenek töretlen népszerűségnek, hiszen egyre többeket csábít a fényűző keleti birodalom, ahova a könnyű és gyors meggazdagodás reményében vándorolnak ki százával magyarjaink.