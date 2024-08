Publikálta ESG stratégiáját az AutoWallis

Közzétette ESG stratégiáját az AutoWallis Csoport, melyben a magyar tőzsde autós vállalata meghatározta a fenntartható működéssel kapcsolatos stratégiai fókuszterületeket és az azokhoz kapcsolódó terveket. Az AutoWallis célja, hogy a közép-kelet-európai régió 16 országában jelenlévő csoport minden tagja egységes ESG stratégia mentén működjön, és döntéseiknél kiemelten kezeljék a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat.

Korábbi célkitűzéseivel összhangban elkészült az AutoWallis Csoport ESG stratégiája, melyben a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat az ESG szempontok alapján (környezeti, társadalmi és irányítási) 5 stratégiai fókuszterületet határozott meg: az éghajlatváltozást, a saját munkaerőt, a fogyasztókat és végfelhasználókat, az üzleti magatartást, valamint a városi mobilitási szolgáltatásokat. A stratégiában egyes fókuszterületekhez dedikált célokat is rendelt a vállalat, az AutoWallis így az éghajlatváltozás elleni küzdelemben egyebek mellett vállalja, hogy energiamixében 2031-ig 30 százalékra növeli a megújuló energia arányát, saját munkavállalóinak pedig edukációs céllal ESG-tematikájú tréningeket szervez. Fogyasztóinak és végfelhasználóinak 2030-ig biztosítja a hozzáférést az elérhető, biztonságos, megfizethető és fenntartható közlekedési rendszerekhez, valamint egységes vállalatirányítási politikát léptet életbe az üzleti magatartás fókuszterülethez kapcsolódóan. A városi mobilitási szolgáltatások esetében az AutoWallis többek között továbbfejleszti mobilitási szolgáltatásainak infrastruktúráját, valamint 2031-ig 100 új elektromos autó töltőállomást létesít.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetői kapcsolatok és ESG igazgatója a stratégia kapcsán elmondta: kiemelt céljuk, hogy a cégcsoport mindennapi működését fenntarthatóbbá és energiahatékonyabbá tegyék, és minél nagyobb arányban vegyenek igénybe megújuló energiaforrásokat. Mindemellett a csoport fokozni kívánja társadalmi felelősségvállalását és a vállalatirányítás során is az ESG stratégiában meghatározott céloknak kívánnak megfelelni, összhangban azzal a törekvéssel, hogy az AutoWallis Csoport 2028-ra a régió meghatározó integrátora legyen az autó kis- és nagykereskedelemben, valamint a mobilitási szolgáltatásokban. Az AutoWallis már eddig is számos intézkedést tett az ESG-szemlélet szerint, így a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett vállalatai közül elsőként dolgozott ki Zöld Finanszírozási Keretrendszert, melynek alapján később sikeres Zöld kötvény kibocsátást is végrehajtott. Ezek mellett a Csoport idén harmadik alkalommal tette közzé Fenntarthatósági jelentését, és beruházásai során kiemelt figyelmet fordít a fenntartható működésre, melyhez elsősorban EU Taxonómia kompatibilis zöld finanszírozásokat tervez igénybe venni.

AutoWallis Csoport