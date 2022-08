Okos megoldások rezsicsökkentéshez

A nyár több fontos és kellemetlen bejelentése között valószínűleg első helyen szerepelt a rezsicsökkentés módosítása, az energiaárak robbanásszerű változása, amely nagyon sok háztartást és családot érint érzékenyen. A legtöbben azonnal gondolkodni kezdtek azon, hogy miként racionalizálhatják a fogyasztásukat, akár olyan lépésekkel is, amelyeket már eddig is megtehettek volna, csak eddig kevésbé érezték rákényszerítve magukat. Sokan gondolják úgy, hogy ezután nem lesz elegendő, ha mindig lekapcsoljuk a villanyt, vagy néha eszünkbe jut lecsavarni a termosztátot, így értelemszerűen óriási lett az érdeklődés az okos megoldások iránt.

„A bejelentés után égni kezdtek a telefonok, megteltek a levelesládák nálunk is” – kezdi Nagy Magdolna, intelligens épület szakértő. -„A HelloFuture csapatával eddig is azon voltunk, hogy minél inkább gazdaságos megoldásokat tudjunk kínálni a hozzánk fordulóknak, hát erre most minden eddiginél nagyobb szükség lesz. Nagyon megugrott a napelem iránti érdeklődés, mindazok, akik már eddig is villanyfűtéssel rendelkeztek, vagy éppen elektromos autót töltenek a házukban, napelemrendszert szeretnének mielőbb telepíttetni.”

Ennél is komplexebb megoldásra van szükség akkor, ha valakinél a gázfogyasztás nagyon magas, hiszen a gáz ára még ijesztőbben sokszorozódik meg a fűtési szezonra. Ha valaki eddig konvektorokkal fűtött, ott teljes gépészeti cserére lehet szükség a korszerűsítéshez. A HelloFuture ajánlása szerint egyértelműen a hőszivattyú a leghatékonyabb és legjobb megoldás, ha ez telepítve van, utána lehet gondolkodni napelemes rásegítéssel és automatizálással. Társasházi lakások esetében pedig egy vagy több hűtő-fűtő klímaberendezést javasolnak, ehhez, mint környezettudatos megoldáshoz már szintén lehet a kedvezményesebb H tarifa igénylésével élni.

Az automatika elengedhetetlen része, hogy a rendszerek optimálisan működjenek. Nyilván már az is nagyon nagy segítség, ha a meglévő fűtési rendszert úgy egészítjük ki, hogy a radiátorokat termosztátos szelepekkel látjuk el, ez esetben viszont nekünk magunknak kell arra folyamatosan figyelni, hogy a termosztátokat a megfelelő hőmérsékletre állítsuk be, ne felejtsük el letekerni, ha éppen nem tartózkodunk az adott helyiségben. A most következő időszakban, ezeknél az energiaáraknál ezzel nem érhető el sajnos elegendő megtakarítás. Jó megoldás lehet távolról, mobiltelefonról vagy tabletről is vezérelhető WI-Fi-s okostermosztátot telepíteni.

„Ha komplett rendszerről beszélünk, ahol okos megoldásokat alkalmazunk, nagyon ritkán van szükség extra beállítgatásokra” – mondja Nagy Magdolna. –„A telepített eszközök szenzorjai rengeteg adatot küldenek a hatékony működés érdekében. Mérni tudják a külső-belső hőmérsékletet, a fényviszonyokat, figyelembe vesszük, hogy hol helyezkedik el az épület. Egy gépészeti kialakítás esetén minden adatot feldolgozunk, és eszerint állítjuk be a rendszert.”



Okos rendszer esetén folyamatosan lehet statisztikákat nézni a fogyasztásról, így azonnal mód van korrigálásra, nem történhet meg az, ami egy hagyományos rendszernél, hogy csak az elszámolásnál látjuk, hogy túl magas volt a fogyasztás.

A szakértő szerint a jelenlegi helyzetben mindenképpen elmondható, hogy akár napelemrendszerben, akár automatizálásban gondolkodunk, sokkal rövidebb távú megtérülésre számíthatunk, mint idáig bármikor.