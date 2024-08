Németországban kissé csökkent a szakképzett munkaerő hiánya

Németországban enyhén csökkent a szakképzett munkaerő hiányáról beszámoló vállalatok aránya júliusban – derült ki az ifo német gazdaságkutató intézet felmérésének eredményeiből.

A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) adatai szerint júliusban Németországban a megkérdezett mintegy 9 ezer vállalat 33,8 százaléka számolt be szakemberhiányról, áprilisban ugyanez az arány 34,9 százalék volt.

A lanyha gazdasági teljesítmény jelenleg csökkenti a szakképzett munkaerő iránti keresletet – fogalmazott Klaus Wohlrabe, az ifo felmérésekért felelős vezető szakértője. A demográfiai változások miatt azonban a szakemberhiány tartós lesz, és újra súlyosbodni fog – tette hozzá Klaus Wohlrabe.

A németországi szakemberhiányra vonatkozó ráta 2022 júliusában érte el történelmi csúcsát 49,7 százalékon.

A szakemberhiány a júliusi adatok alapján különösen súlyosan érinti a szolgáltatási szektort, ahol a vállalatok 39,7 százaléka számolt be arról, hogy nem talál megfelelő jelentkezőket. A felmérés tanúsága szerint a munkaerő-toborzó és munkaerő-kölcsönző vállalatok körülbelül 70 százaléka nem talál elegendő szakképzett munkaerőt. Hasonló a helyzet a jogi és adótanácsadók, valamint a könyvvizsgáló cégek esetében is.

A logisztikai ágazat vállalatainak csaknem kétharmada, míg a feldolgozóiparban nagyjából minden negyedik vállalat számolt be szakemberhiányról júliusban.

A járműipari szakemberhiány rátája csaknem 30 százalékon állt júliusban, míg a bútoriparban 14 százalékot regisztráltak.

A kereskedelemben és az építőiparban a vállalatok valamivel több mint egynegyede számolt be a szakképzett munkaerő hiányáról.(MTI)