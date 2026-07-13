Több állást hirdetnek a cégek, de mérséklődik a munkavállalói aktivitás

Szinte minden vármegyében nőtt a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi adatokhoz képest. A rég látott, kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás pedig valamelyest csillapodni látszik az ország összes régiójában – derül ki a Profession.hu friss, negyedéves jelentéséből.

A második negyedévben országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a tavaly, ugyanebben az időszakban mért adatokhoz képest.

Budapesten minimális csökkenés volt

Két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, míg minden más régióban növekedés volt tapasztalható. A visszaesést produkáló területeken ez a jelenség nem volt markáns: Budapesten 1,6%-kal, Somogy vármegyében 1,7%-kal és Vas vármegyében 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt a negyedév során elérhető, mint tavaly ilyenkor. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád (86%), Bács-Kiskun (44%) és Csongrád-Csanád (34%) vármegyékben volt.

Tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált álláslehetőségek aránya, a tavalyi második negyedévhez képest 44%-kal, ezzel pedig a legnagyobb mértékű visszaesést produkáló terület lett. Ezt követi ebben a tekintetben a Jog, jogi tanácsadás, ami 38%-os, majd a cégvezetés, menedzsment, ami pedig 17%-os csökkenést mutatott. A legnagyobb arányú növekedés ebben a mutatóban az egészségügy, gyógyszeripar (96%), az IT, programozás, fejlesztés (88%), valamint a fizikai, segéd és betanított munka (19%) kategóriákban történt.

Kevesebb pályázat érkezik

Az álláshirdetésszámok növekedésével párhuzamosan mérsékelten csökkent a munkavállalói aktivitás, országosan 18%-kal. Területi bontásban is kivétel nélkül minden régióban visszaesés mutatkozott ebben a mutatóban: a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj Zemplén (34%), Nógrád (33%) és Veszprém (32%) vármegyékben esett vissza a jelentkezések száma. Budapesten 14%-kal kevesebb pályázatot adtak be a munkavállalók, mint 2025 azonos időszakában.

A jelentkezések száma lekövette az álláshirdetésszám-csökkenést a leginkább érintett ágazatokban: a pályázatok száma – ahogy a nyitott pozícióké is – is nagy arányban, 39%-kal visszaesett a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában, 35%-kal a cégvezetés és menedzsment, és 32%-kal a jog, jogi tanácsadás területén. A legjelentősebb növekedés a munkavállalói aktivitásban a közigazgatás (16%), az IT, programozás, fejlesztés (14%) és az egészségügy, gyógyszeripar (9%) kategóriákban volt.

Emelkedtek a kínált fizetések

Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A legnagyobb arányú Hajdú-Bihar (13%), Tolna (13%) és Győr-Moson-Sopron (11%) vármegyékben volt tapasztalható és mindössze egy területen volt megfigyelhető csökkenés: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek a 2025 azonos időszakához viszonyítva.

„A piacon egyre erősebb az optimizmus, amely egyelőre elsősorban a fogyasztói oldalon érzékelhető, ezt a konjunktúraindexek is alátámasztják. A vállalati döntéshozók ugyanakkor továbbra is óvatosak: bár a gazdasági környezet stabilizálódik, a kivárás még mindig meghatározó. Ugyanakkor a fogyasztói bizalom fokozatosan átszivárog a vállalati oldalra is, és egyre több cég nyit a növekedés felé. A nagyobb beruházásokat és létszámbővítéseket azonban – különösen az állami finanszírozású ágazatokban – még sokan elhalasztják. Az álláshirdetések számának jelenlegi növekedése ezt a fokozatos bizalomépülést tükrözi, míg a toborzási piac érdemi élénkülése inkább a harmadik negyedév végére várható” – magyarázza Tüzes Imre, a Profession.hu kereskedelmi igazgatója.

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A Profession.hu-ról

A Profession.hu Magyarország piacvezető állásportálja1,2, melynek küldetése, hogy összekösse a munkaadókat az álláskeresőkkel, innovatív eszközök segítségével, a lehető legtöbb minőségi információ biztosításával. Már több mint 1,5 millió munkakereső3 regisztrált a Profession.hu saját adatbázisába és havonta átlagosan több mint 2 millió látogató érkezik az oldalra.4 Népszerűségének köszönhetően a magyar álláspiacon 10 álláskeresőből 9 ismeri a Profession.hu-t.5 Hirdetőink szerint 10-ből 7 pozíciót a Profession.hu-n keresztül töltenek be.6

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1 A Similarweb oldal látogatottsági adatok alapján a Profession.hu a leglátogatottabb tematikus állásportál Magyarországon 2025 3. negyedévében mért adat szerint.

2 16-59 év közötti, 500 fős minta válaszai alapján a Profession.hu a legismertebb állásportál Magyarországon az elmúlt 2 évben álláskeresők körében a 2025. harmadik negyedévében mért adat szerint.

3 Profession saját adatok



5 4 Google Analytics adatok alapján ittelmondhatod.hu kérdőíves felmérése, online, 18-65 éves, magyar lakosság körében, reprezentatív mintán, negyedéves rendszerességgel, N = 1000/negyedév.

6 LeadGeneration Kft., „Felvételi arány nyomonkövetése” havi rendszerességű kutatás 2025 január-november időszak, N=3898