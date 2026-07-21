Miért vált Kecskemét és vonzáskörzete a hazai ipari-logisztikai ingatlanpiac egyik legfontosabb központjává?

A magyar ipari ingatlanpiac szerkezete az elmúlt években folyamatosan diverzifikálódik: a kiemelt vidéki nagyvárosok és a stratégiai logisztikai csomópontok egyre intenzívebben kapcsolódnak be az ipari-logisztikai vérkeringésbe. Ebben a folyamatban Kecskemét és vonzáskörzete már évek óta stabil és meghatározó bázis, amelynek stratégiai szerepe folyamatosan felértékelődik a bérlők és a befektetők térképén.

Logisztikai hatékonyság az M5-ös infrastruktúrájával

A modern ellátási láncok rugalmasságát ma már a többpontos jelenlét és a beszállítói hálózatok közelsége határozza meg. A vállalatok felismerték, hogy a kockázatok kezelése, valamint a globális nearshoring trendek kiaknázása érdekében érdemes stabil bázist kiépíteni az olyan erős regionális központokban, mint a kecskeméti régió. Ez a szemléletmód alapozta meg a közép-magyarországi ipari területek folyamatos felértékelődését.

Ebben a környezetben kínál professzionális megoldást az IGPark kecskeméti hálózata. Az Innovinia fejlesztésében megvalósuló, immár három stratégiai helyszínt magában foglaló portfólió – az IGPark Kecskemét Dél, Nyugat és Kelet– built-to-suit konstrukciókkal, skálázható területekkel és a szigorú fenntarthatósági kritériumok mentén biztosít stabil bázist a gyártó és logisztikai folyamatokhoz.

Az IGPark-ökoszisztéma: Értékteremtés és hatékonyság Kecskeméten

A telephelyválasztásnál a vállalatok elsősorban a lokáció, az infrastruktúra és a humán erőforrás hármasát vizsgálják. A térség az elmúlt évek volumen növekedésének és beruházásainak köszönhetően ezen a téren vált verhetetlen opcióvá:

Logisztikai kapcsolatok és az M5-ös infrastruktúrája: Az M5-ös autópálya közvetlen jelenléte új dimenziót nyit a régióban működő vállalatok számára. Kecskemét egy olyan központi tranzitfolyosó mentén fekszik, amely gyors és hatékony elérést biztosít a főváros, a budapesti nemzetközi repülőtér, valamint a délkelet-európai és balkáni piacok felé, radikálisan csökkentve a disztribúciós időkockázatot.

Előtérben az ESG és az energiahatékonyság: Az IGPark portfóliójába tartozó csarnokok és épületek esetében már a tervezés szakaszában figyelembe veszik a modern ingatlanfejlesztési trendeket, és nagy hangsúlyt fektetnek az ESG-szempontok megvalósulására. Ennek köszönhetően az épületekben jellemzően hőszivattyús vagy hibrid fűtési rendszerek vannak, az intelligens, zónázott LED-világítás és a kiváló minőségű hőszigetelés pedig tovább erősíti a fenntarthatósági mutatókat. A tetőfelületeken elhelyezett napelemek, illetve az intelligens épületfelügyeleti rendszerek segítségével akár 30-40%-kal is csökkenthető az épület elsődleges energiafelhasználása, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Bérlőre szabott, rugalmas kialakítás: Az IGParkok kecskeméti fejlesztési stratégiája a gyors piaci reakciót és a technológiai szabadságot ötvözi. Az IGPark Kecskemét dél ipari-logisztikai park modern, energiahatékony csarnokainak szerkezeti és moduláris kialakítása lehetővé teszi, hogy az ingatlan paramétereit a bérlő egyedi munkafolyamataihoz igazítsák. Ez az adaptivitás biztosítja, hogy az épületek az üzemeltetés teljes életciklusa alatt támogassák a költségoptimalizálást és az ESG-célokat.

Egyetemi háttér, elérhető munkaerő: A kecskeméti Neumann János Egyetem jelenléte, valamint a térségben jól működő helyi duális képzési rendszerek folyamatosan biztosítják a magasan képzett szakmai és mérnöki utánpótlást. A prémium autóipar által életre hívott helyi munkaerőbázis olyan kiszámíthatóságot és integrált beszállítói struktúrát kínál, amely kulcsfontosságú a hosszú távú tervezésben.

Fenntarthatóság és integrált szemlélet

Az IGPark Kecskemét projektjeinek sikere az integrált fejlesztési modellben rejlik. Mivel a fejlesztő és a tulajdonos-üzemeltető ugyanazon cégcsoport (Innovinia) része, a projektek folyamatossága, a pénzügyi konstrukciók rugalmassága és a szakmai felügyelet az indulástól a napi üzemeltetésig teljeskörűen biztosított.

Dinamikus fejlődés a kecskeméti tengelyen

Kecskemét és vonzáskörzetének gazdasági és strukturális fejlődése, valamint az utóbbi évek jelentős beruházásai bizonyítják, hogy a régió minden szempontból ideális lokáció az ipari és logisztikai központok számára. Ez a folyamatosan bővülő környezet kiváló lehetőséget ad a vállalatoknak telephelyhálózatuk optimalizálására és a régiós jelenlét kiépítésére. A térség a legmagasabb szintű technológiai és fenntarthatósági igények mellett olyan korszerű, stabil és jövőálló alternatívát kínál a B2B szektornak, amely közvetlenül támogatja a mindennapi operatív biztonságot és a piaci pozíció megerősítését.

A kecskeméti régióban rejlő hosszú távú logisztikai és gyártási potenciál időben történő felismerése kulcsfontosságú a versenyelőny megszerzéséhez. Az Innovinia portfóliójába tartozó IGPark Kecskemét Dél, IGPark Kecskemét Nyugat és IGPark Kecskemét Kelet fejlesztései pontosan ezt a stabil, fenntartható hátteret és mérhető biztonságot kínálják a vállalati növekedéshez.