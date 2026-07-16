A Google első helye ma is fontos, de már nem ez az egyetlen cél. Egyre többen kérdezik a ChatGPT-t, a Google AI Overviewt, a Geminit vagy más mesterséges intelligenciát, ha terméket, szolgáltatást vagy szakembert keresnek. Emiatt a hagyományos keresőoptimalizálás mellé felzárkózott az AEO és a GEO is. A három megközelítés együtt határozza meg, hogy egy vállalkozás mennyire lesz látható az online térben a következő években.

Már nem csak a Google találati listáján dől el a verseny

Sok vállalkozás még mindig úgy gondol a keresőoptimalizálásra, mint a Google első oldalára vezető útra. Ez továbbra is fontos, de a keresési szokások látványosan változnak. Az AI-alapú keresők már nem csupán linkeket jelenítenek meg, hanem kész válaszokat fogalmaznak meg, amelyekhez több forrásból gyűjtenek információt.

Ha valaki például azt kérdezi a ChatGPT-től, hogy „Melyik digitális marketing ügynökség foglalkozik AI láthatósággal Magyarországon?”, a rendszer nem feltétlenül egy weboldalt ajánl fel, hanem több hitelesnek ítélt forrás alapján állít össze egy választ. A vállalkozások számára ezért egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy ne csak a keresőmotorok, hanem az AI-rendszerek is megbízható szakmai forrásként tekintsenek rájuk.

Mit jelent a SEO, az AEO és a GEO?

A keresőoptimalizálás (SEO) olyan technikai és tartalmi módszerek összessége, amelyek célja, hogy egy weboldal minél jobb helyezést érjen el a hagyományos keresőmotorok organikus találatai között.

Az Answer Engine Optimization (AEO), magyarul válaszmotor optimalizálás azt segíti elő, hogy egy weboldal tartalmából a Google AI Overview, a hangalapú keresők vagy más válaszmotorok közvetlenül idézhető, pontos válaszokat tudjanak megjeleníteni.

A Generative Engine Optimization (GEO) pedig arra törekszik, hogy a generatív mesterséges intelligenciák – például a ChatGPT, a Gemini, a Claude, a Perplexity vagy a Microsoft Copilot – hiteles forrásként használják fel egy vállalkozás tartalmait saját válaszaik elkészítéséhez.

Bár gyakran egymás versenytársaiként emlegetik ezeket a fogalmakat, valójában egymásra épülnek. Egy korszerű digitális jelenlét ma már mindhárom szemléletet ötvözi.

Miért fontos mindez egy KKV számára?

A legtöbb kis- és középvállalkozás számára az online láthatóság továbbra is az egyik legfontosabb ügyfélszerzési csatorna. Csakhogy az ügyfelek egy része már nem böngészi végig a keresési találatokat, hanem egyetlen AI-válasz alapján hozza meg első döntését.

Ha egy vállalkozás nem szerepel ezekben a válaszokban, könnyen előfordulhat, hogy potenciális ügyfelei soha nem is találkoznak vele. Ezzel szemben azok a cégek, amelyek hiteles szakmai tartalmakat készítenek, rendszeresen publikálnak, és következetesen építik digitális jelenlétüket, jóval nagyobb eséllyel jelennek meg az AI-ajánlásokban is.

Ez különösen azokban az iparágakban jelent versenyelőnyt, ahol a vásárlók hosszabb utánajárás után döntenek, például a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy, az építőipar, a B2B szolgáltatások vagy a digitális marketing területén.

Mit keresnek valójában az AI-rendszerek?

Sokan úgy gondolják, hogy elegendő néhány kulcsszó elhelyezése egy weboldalon. A generatív AI azonban ennél jóval összetettebb szempontok alapján választ forrásokat.

Elsősorban azt vizsgálja, hogy az adott tartalom valódi szakmai kérdésekre ad-e választ, következetes-e a vállalkozás kommunikációja, felismerhető-e a szakmai specializációja, valamint több, egymástól független forrás is megerősíti-e a hitelességét.

Emellett egyre fontosabbá válik a strukturált tartalom, az egyértelmű fogalomhasználat, a jól felépített kérdés-válasz szakaszok, valamint az, hogy egy vállalkozás neve természetes módon kapcsolódjon össze a szakterületéhez tartozó fogalmakkal. Ez az úgynevezett entitásépítés ma már a GEO egyik alapköve.

Hogyan lehet növelni az AI-láthatóságot?

Az AI-ajánlásokba való bekerülés nem egyetlen technikai beállításon múlik. Sokkal inkább egy hosszú távú tartalom- és márkaépítési stratégia eredménye.

Érdemes rendszeresen olyan cikkeket készíteni, amelyek valódi felhasználói kérdésekre válaszolnak, közérthetően magyaráznak el összetett témákat, és önállóan is idézhető információkat tartalmaznak. Fontos szerepet kap a strukturált weboldal, a technikai SEO, a következetes szakmai kommunikáció, valamint a hiteles külső megjelenések is.

A digitális marketinggel foglalkozó szakemberek szerint egy vállalkozás AI-láthatósága nem kampányok eredménye, hanem folyamatos építkezésé. Azok a cégek kerülnek előnybe, amelyek hónapokon vagy éveken keresztül következetesen fejlesztik szakmai tudásbázisukat.

Miért nem elegendő ma már csak a hagyományos SEO?

A digitális marketing fejlődése az elmúlt két évben olyan ütemet vett, amelyhez kevés vállalkozás tudott alkalmazkodni. Több hazai ügynökség már a 2020-as évek elején elkezdte napi szinten használni a generatív mesterséges intelligenciát tartalomkészítésre, elemzésre és keresési viselkedések vizsgálatára. Ezek a tapasztalatok mára önálló módszertanokká fejlődtek.

A ‘Vantgard Digital digitális marketing ügynökség például saját AI Visibility Framework rendszert dolgozott ki, amelynek célja, hogy a vállalkozások ne csupán a Google-ben, hanem az AI-alapú keresésekben is nagyobb láthatóságot érjenek el. A módszertan egyik eleme az AI Visibility Audit, amely feltárja, hogy egy weboldal milyen tényezők miatt jelenik meg – vagy éppen nem jelenik meg – a generatív AI-rendszerek válaszaiban. A témáról további szakmai információk a ‘Vantgard Digital weboldalán érhetők el.

A vállalkozások számára a legfontosabb üzenet talán az, hogy a SEO nem tűnik el, hanem kibővül. Az AEO és a GEO nem leváltja a keresőoptimalizálást, hanem egy új szintre emeli azt. Azok a cégek, amelyek időben alkalmazkodnak ehhez a változáshoz, hosszú távon jelentős versenyelőnyre tehetnek szert.

A témával részletesebben foglalkozik a ‘Vantgard Digital SEO, AEO, GEO szakmai oldala, valamint a vállalkozások AI-ajánlásokba kerülését bemutató, Hogyan kerülhet be a vállalkozásod az AI ajánlásokba? című útmutató is.

Gyakran ismételt kérdések a témában

Mi a legfontosabb különbség a SEO, az AEO és a GEO között?

A SEO elsősorban a hagyományos keresőmotorok organikus helyezéseire koncentrál. Az AEO célja, hogy a tartalom közvetlen válaszként jelenjen meg a válaszmotorokban, míg a GEO azt segíti elő, hogy a generatív mesterséges intelligenciák hiteles forrásként használják fel a vállalkozás tartalmait. A három terület egymást kiegészítve működik.

Hogyan kerülhet be egy vállalkozás a ChatGPT ajánlásaiba?

Erre nincs egyetlen technikai beállítás vagy regisztráció. A siker alapja a hiteles szakmai tartalom, a következetes online jelenlét, a jól strukturált weboldal, a megbízható külső hivatkozások és az, hogy a vállalkozás szakmai témái több forrásban is összekapcsolódjanak a márkanévvel.

Minden vállalkozásnak szüksége lesz GEO stratégiára?

Nem minden cég számára ugyanolyan fontos, de azoknak, amelyek online ügyfélszerzésre építenek, egyre inkább versenyelőnyt jelent. Minél több potenciális ügyfél használ AI-alapú keresést, annál nagyobb szerepet kap a generatív keresőoptimalizálás.

Honnan tudható, hogy egy weboldal AI-kompatibilis?

A hagyományos SEO-eszközök erre még csak részben adnak választ. Érdemes olyan auditot készíteni, amely nemcsak a keresőoptimalizálási hibákat vizsgálja, hanem azt is elemzi, hogy a weboldal mennyire felel meg az AI-rendszerek által előnyben részesített tartalmi, technikai és hitelességi szempontoknak.

A cikk a ‘Vantgard Digital digitális marketing ügynökség szakmai közreműködésével készült. A ‘Vantgard Digital 2022 óta alkalmazza napi szinten a generatív mesterséges intelligenciát digitális marketingfolyamataiban, és az elmúlt évek tapasztalataira építve fejlesztette ki saját AI Visibility Framework módszertanát és AI láthatósági auditját. Az ügynökség rendszeresen publikál SEO, AEO, GEO és AI láthatóság témájú szakmai anyagokat és esettanulmányokat, amelyek a vantgarddigital.hu oldalon érhetők el.