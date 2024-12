Nagy lökést ad egy online vállalkozásnak, ha a személyes térben is jelen lehet

A fenntartható divatot a vintage stílussal ötvöző, prémium ruhadarabokat és kiegészítőket kínáló Édeslányomkávéháza Vintage Boutique a K&H: üzletet ide! program segítségével nyitott meg idén nyáron. A programmal az eddig online üzemelő, pécsi vállalkozás négy hónapig kipróbálhatta a bolti működést is. A tapasztalataik azt mutatják, hogy hiába kínál egyre több online áruház ingyenes visszaküldési lehetőséget, a személyes vevő-eladó kapcsolat és az, hogy a ruhákat fel lehet próbálni, még mindig kellően vonzó ahhoz, hogy megérje üzletet nyitni.

A vállalkozások ösztönzésére létrehozott K&H: üzletet ide! programnak köszönhetően négy hónapig a személyes térben is jelen lehetett az Édeslányomkávéháza Vintage Boutique. Az addig online áruházként működő vállalkozás számára a saját bolt nagy lehetőséget jelentett vevőkörének és márkaismertségének növelésére. A tesztüzem alatt megtapasztalhatták az offline működés kihívásait és előnyeit is.

„A vállalkozásunk középpontjában a környezettudatosság, a fenntarthatóság áll. Termékeinket elsősorban a vintage stílus kedvelőinek ajánljuk, akik prémium minőségű, egyedi ruhadarabokat keresnek és nyitottak a fenntartható divatra. Az elmúlt négy hónap alatt arra döbbentünk rá, hogy hiába épült be a mindennapjainkba az online vásárlás, továbbra is megvan az emberekben az igény arra, hogy a kiválasztott ruhadarabokat megtapintsák, felpróbálják vagy segítséget kérjenek az eladótól. Egy bolt működtetése nem egyszerű feladat, a K&H: üzletet ide! program támogatásával pedig remek alkalom adódott rá, hogy kipróbáljuk magunkat ezen a területen is és megtapasztaljuk, hogy milyen lehetőségek rejlenek az offline kereskedelemben. A most megszerzett értékes tudást beépítjük az üzleti stratégiánkba és ezzel erősödve új lendülettel vágunk neki a jövő évnek” – mondta el a lehetőség kapcsán Erdősi Petra, az Édeslányomkávéháza Vintage Boutique ügyvezetője.

„A K&H: üzletet ide! programunkat azért hoztuk létre, hogy pénzügyi tudatosságot növelő tanácsokkal és üzletfejlesztési megoldásokkal segítsük az olyan ambiciózus vállalkozásokat, mint az például Édeslányomkávéháza Vintage Boutique. Azt látjuk, hogy hasznos, ha egy vállalkozó bővítheti a gyakorlati tudását. Ettől olyan pluszt kap az üzleti látásmódja, ami az eredeti vállalkozásnak is nagy lendületet adhat. Jó jelnek tekintjük, hogy Petráék sikerrel vették az üzletnyitás kihívásait, és bízunk abban, hogy a segítségünkkel megszerzett tapasztalatokkal, a vásárlóik személyes megismerésével és a lelkesedésükkel még magasabb szintre tudják emelni a vállalkozásukat” – fogalmazott Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketing vezetője.