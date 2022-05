Modern fűtési megoldások: a jövő technológiái

Valószínűleg mindenki számára ismerősek a hagyományos fűtések, mint például a gázüzemű központi rendszerek, vagy éppen a szilárd tüzelés. Az elmúlt időszakban már a napelemes technológiák is egyre jobban elterjedtek. Napjainkban viszont már olyan innovatív, hatékony lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek egytől egyig leválthatják a jól ismert alternatívákat.

Elektromos modern fűtési rendszerek

Napjaink kétségkívül leghatékonyabb fűtési megoldásait az elektromos rendszereknek köszönhetjük. A korszerű, modern alternatívák hosszú távon biztosan leváltják a hagyományos recepteket. Nemcsak működésben és teljesítményben, hanem biztonság tekintetében is jobbak, hiszen nem kell tartani a gázrobbanástól, vagy a szén-monoxid-mérgezéstől sem. Ráadásul könnyen beépíthetők, karbantartásuk szinte semmi időt nem igényel.

Az ún. felületfűtési technológiák, a hőszivattyú, illetve az elektromos fűtőtestek napjaink legkomfortosabb alternatívái. Aki jobban szereti a jól bevált fűtési lehetőségeket, annak sem kell aggódnia. Az okos megoldásokról nem is beszélve. A lehetőségek tárháza tehát igen széles. Nézzük is meg a jövő fűtési megoldásait.

Felületfűtési technológiák: legnépszerűbb a padlófűtés

Egyenletes hősugárzás, magas komfortérzet. Hosszasan lehetne sorolni a felületfűtési technológiák előnyeit. A padlófűtés praktikus, modern megoldás, hiszen szinte láthatatlanul melegítik a szobát. A modern fűtési rendszerek között az egyik legkedveltebb fűtési forma a kimagasló komfortérzet miatt. A rendszer alapját a gyors hőleadást szolgáltató elemek biztosítják. Idetartoznak a fűtőkábelek, vagy a különböző típusú fűtőszőnyegek egyaránt. A vezérlés módja a következő: a padló felületét, illetve a levegő hőmérsékletét külön szenzorokkal méri a termosztát, ezáltal szabadon programozható módon kontrollálva a működést.

Amennyiben valaki gyorsan szeretné otthonában tudni valamelyik modern fűtési alternatívát, a fűtőpanelek telepítésével szinte azonnal elkezdheti a folyamatot. Az alumínium fűtőszőnyeg könnyen, és szinte azonnal telepíthető. A leggyorsabban kivitelezhető modern fűtési technológiát a fűtőpanelek telepítése jelenti, ám nem igényel különösebb bonyodalmakat a fűtőszőnyegek lefektetése sem. Több fajta megoldás áll rendelkezésre padlófűtéses rendszer kialakítására is, mindig az igényekhez szabva. Természetesen magát a tervezési folyamatot és a kivitelezést is érdemes jól képzett szakemberekre bízni. Fűtőszőnyeg beépítésével a padlószint minimális emelkedésével összességében létrehozható az egyik legkomfortosabb felületfűtési megoldás. A hagyományos rendszerekhez képest nincs szükség bonyolult csővezetékekre, kazánokra és kéményekre, illetve költséges felújításokra, engedélyeztetésekre. Ezzel szemben, a hosszú távú gazdaságosságot és hatékonyságot tekintve a fűtőszőnyeg ár igen kedvezően alakul.

Hőszivattyú, elektromos radiátor és konvektor, okosfűtés

Az elmúlt években a lakosság körében is nőtt az érdeklődés a hőszivattyúk használata iránt. Külsőre olyanok, mint egy légkondicionáló, amit a ház külsejére kell telepíteni. A hőszivattyú a természetben elérhető energiát hasznosítja, ezáltal alkalmassá válik fűtéshez, hűtéshez, vagy akár a melegvíz előállítására. Akár a felületfűtéssel is remekül kombinálható.

Jó hír a hagyománytisztelőknek, hogy a jól bevált recepteken sem kell feltétlenül változtatni. A modern technológiáknak köszönhetően ugyanis már radiátort, konvektort is lehet beszerezni elektromos formában. A fűtőpanelek mechanizmusa abban rejlik, hogy a panel alján beáramlott hideg levegő a lamellás fűtőegységen keresztül felmelegszik, ezáltal biztosítva a meleget az adott helyiségben.

A fűtési rendszer pedig akár fel is okosítható. Egy helyről vezérelt termosztát, automatizáció és végtelen lehetőség. Szó szerint még az ágyból sem kell felkelni ahhoz, hogy beállítsuk az ideális hőmérsékletet, de akár már a hazaérkezés időpontjában is várhat minket a meleg anélkül, hogy előtte egész nap feleslegesen energiát használtunk volna fel. Napelemek telepítésével, a modern rendszerekkel kombinálva akár a tisztán elektromos fűtés is kialakítható.

Modern fűtési rendszerek telepítése

Az elektromos fűtés építkezések, illetve felújítások előtt szintén kialakítható. Sőt, ilyen esetekben különösen érdemes elgondolkodni rajta, hogy ezt az alternatívát válasszuk a hagyományossal szemben. A jövő fenntartható fűtése ugyanis kétségkívül elektromos.

Kialakítása során tehát széles a választék. Lehetőség van új rendszer, illetve akár meglévő technológia felokosítására is. Általában a körülmények és az igények szabják meg, hogy melyik rendszer passzol a leginkább. A műszaki háttér feltérképezése pedig elengedhetetlen folyamat. A Dimat Fűtéstechnika Kft. szakemberei az első lépéstől kezdve az utolsóig segítenek, a feltérképezéstől, a tervezésen át a telepítésig, illetve a hőszigetelés biztosításáig.