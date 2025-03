Mit jelent ma a digitalizáció, mik a legújabb trendek?

Interjú Klie Ferenccel, a Senso-Media Zrt. Operatív Igazgatójával a digitalizáció jelenéről, jövőjéről és annak fenntarthatósági vonatkozásairól

A digitalizáció nem csak a technológiai fejlődés egyik alapvető mozgatórugója, hanem a fenntarthatóság eléréséhez vezető egyik legfontosabb út is. Az Senso-Media Zrt., Magyarország egyik leginnovatívabb vállalata, élen jár a megvalósításban. Most Klie Ferencet, a cégcsoport operatív igazgatóját kérdeztük arról, hogy hogyan látja a digitalizáció jelenét és jövőjét, valamint milyen szerepe van ebben a Senso-Media Zrt-nek.

– Mit értünk pontosan digitalizáció alatt, és miért vált ennyire központi kérdéssé a vállalatok számára?

Klie Ferenc: A digitalizáció egyszerűen fogalmazva a folyamatok, szolgáltatások és információk elektronikus, automatizált kezelése és továbbítása. Ez magában foglal számos olyan technológiát, ami a hatékonyságot növeli és az emberi beavatkozás szükségességét esetlegesen csökkenteni tudja, a papír alapú adatok digitális formába történő átalakításától kezdve, a napjainkban egyre nagyobb teret nyerő mesterséges intelligencián át, az adat alapú működést megalapozó big data alkalmazásáig. Azért vált központi kérdéssé a digitalizáció a vállalatok számára, mert lehetőséget kínál a költségek csökkentésére, a gyorsabb és pontosabb munkavégzésre, illetve a versenyelőny megszerzésére. A digitalizáció révén egy cég, vagy szervezet nem csak hatékonyabbá válik, hanem rugalmasabbá is, így könnyebben tud alkalmazkodni a piaci változásokhoz. A hatékony működéshez elengedhetetlen többek között meglátásom szerint az adatvezérelt döntéshozatal, amely a digitalizáció nélkül a jelenlegi világban kivitelezhetetlen, aki nem digitalizál az így a versenypiacon is lemaradhat. Fontos megjegyeznem érdekességképpen az előbb említettek mellett, hogy tapasztalatom alapján szinte az összes partnerünk az “élő munkaerő” kiegészítéseként használja fejlesztéseinket, nem helyettesítéseként, ami számunkra külön öröm, hiszen mi is fontosnak tartjuk az “emberközpontú” működést!

– Melyek a legújabb digitalizációs trendek, amelyek jelenleg meghatározzák a piacot?

Klie Ferenc: Napjaink legmeghatározóbb tendenciája a mesterséges intelligencia (AI) térnyerése, amely nem csak az adatelemzésben, hanem a prediktív modellezésben is kulcsfontosságú szerepet játszik. Az AI és a gépi tanulás lehetővé teszi akár azt is, hogy a cégek jobban megértsék ügyfeleik igényeit, és személyre szabottabb szolgáltatásokat nyújtsanak. Büszkék vagyunk rá, hogy mint korábban számos esetben, most is elsők közt tudtunk felfigyelni az új technológia megjelenésével nyíló lehetőségekre és elkezdeni beépíteni azt termékeinkbe és működésünkbe. Jelenleg is fejlesztés alatt áll egy különleges, egyedülálló megoldásunk, melyet az egyik vezető bank számára alkottunk meg egy izgalmas projekt keretén belül, de erről majd talán egy másik beszélgetésben bővebben be tudok számolni.

Hozzáteszem, hogy véleményem szerint mesterséges intelligencia tekintetében még globális szinten is csak a felszínt kapargatjuk. Nehéz „a nem tudom mit nem tudok” állapota. Nem tudjuk még talán biztosan, hogy mennyi lehetőség rejlik az AI-ban.

Az AI mellett a felhőalapú megoldások is egyre inkább előtérbe kerülnek, hiszen lehetővé teszik a gyorsabb, rugalmasabb adattárolást és kezelést. Továbbá a kiberbiztonság is kiemelt fontosságot kapott, hiszen a digitalizációval párhuzamosan nő az adatvédelmi kockázatok száma is.

Fontos megemlítenem talán még az IoT (Internet of Things) fogalmát – habár nem újkeletű –, amely a fizikai eszközök hálózatba kapcsolását teszi lehetővé, és a fenntarthatóságot is elősegíti.

– Hogyan kapcsolódik a digitalizáció a fenntarthatósághoz, és milyen szerepe lehet ennek a vállalatok zöld átalakulásában?

Klie Ferenc: A digitalizáció és a fenntarthatóság egyre inkább kéz a kézben jár. Fogalmazhatnék úgy is, hogy a digitalizáció az egyik fontos alappillére a fenntarthatóságnak. A digitális technológiák alkalmazásával jelentősen csökkenthetők a vállalatok (vagy akár önkormányzatok) környezeti terhei, mivel segít számukra több területen hatékonyabbá válni, elkerülve a felesleges erőforrásfelhasználást és minimalizálva a hulladéktermelést. Ezek szemléltetésére kitűnő, a mindennapjaink során lépten-nyomon megjelenő példa, hogy a papíralapú folyamatok digitalizálásával csökkenthető a papírfelhasználás, vagy az, hogy az energiahatékonyság növelésével mérsékelhető rengeteg folyamat erőforrásigénye. Ide vág egy korábban említett technológia is; az IoT megoldásokkal a cégek nyomon követhetik és optimalizálhatják az erőforrásaik felhasználását, mint például az energiafogyasztást vagy a vízfelhasználást. Ez nem csak környezetvédelmi szempontból előnyös, hanem gazdasági értelemben is megtérül. Persze egyéb, olyan megoldások is bőven akadnak, amelyek inkább közvetett hatással lehetnek a fenntarthatóság kérdéskörére. Az elmúlt évek eseményei, pl.: energia árak drasztikus emelkedése megmutatták, hogy a cégeknek a költséghatékonyabban kell működniük, ezért elengedhetetlen a digitalizációval megvalósítható adatvezérelt cégműködés, mely nagyban csökkentheti az erőforrások pazarlását. Mi is igyekszünk, nem csak a vállalkozásoknak, hanem akár önkormányzatok számára is egyre több megoldást biztosítani mellyel nagy előrelépést tehetnek a fenntarthatóság kérdéskörében. Példának okáért ezért léptünk be az Élhető Települések Országos Szövetségébe, mint vállalati partnerek.

Mindezen túl úgy gondolom nem nagy bátorság azt állítanom, hogy a digitalizáció segítésével hatékonyabb lehet a körforgásos gazdasági modell megvalósítása is, ahol az erőforrások felhasználása zárt ciklusban történik. Értem ezalatt azt a koncepciót, ahol az erőforrások újrahasznosítása és az anyagok hosszabb élettartama biztosítja, hogy kevesebb hulladék keletkezzen (a hatékonyság növelésével párhuzamosan).



– Beszéljünk egy kicsit a Senso-Mediáról. Miért tartják sokan a céget Magyarország egyik leginnovatívabb vállalatának, és mi az, ami megkülönbözteti Önöket más digitalizációs partnerektől?

Klie Ferenc: A Senso-Media Zrt. az elmúlt években folyamatosan az éllovasok közé tartozott, ha innovációról és technológiai fejlesztésekről volt szó. Számos új ötletet valósítottunk meg, valamint olyan terméket fejlesztettünk és gyártottunk, amelyek között van, ami globális szinten is egyedülálló újításnak minősül. Persze ezek mellett léteznek olyan megoldásaink is, melyek tekintetében „csak” országos viszonylatban voltunk az elsők. Ami megkülönböztet minket a piacon, az az ügyfélközpontú megközelítés és a testre szabott megoldásaink. Kifejezetten a „specialitásaink” közé tartozik például az integrált rendszerek létrehozása. Mivel a fejlesztéseket (mind hardveres, mind pedig szoftveres tekintetben), a gyártást és az üzemeltetést is házon belül tartjuk, meglehetősen rugalmasan tudunk akár a dobozos termékeinkből kiindulva is egyedi, konkrét igényekre szabott megoldásokat szállítani.

Mindezt talán kiegészíti az a stabil partneri kapcsolat, amit ügyfeleinkkel ápolunk, és a folyamatos innováció iránti elkötelezettségünk. Természetesen mindezek mellett törekszünk arra, hogy az innovatív egyedi koncepciók megvalósításán túl a már említett „dobozos” megoldásaink darabszáma is emelkedjen.

– Miért érdemes a Senso-Mediát választani digitalizációs partnerként?

Klie Ferenc: Cégünk nem csak követi folyamatosan a piaci trendeket, de vizsgálja és adaptálja is azokat a megoldásaiba, hogy partnereink számára mindig a legmodernebb és leghatékonyabb hardveres és szoftveres termékeket tudja szállítani. Szakértő csapatunk nem csak technológiai tudással rendelkezik, hanem mély iparági ismeretekkel, tapasztalatokkal is, így képesek vagyunk pontosan felmérni partnereink igényeit – vagy akár tanácsot adni a kialakult koncepciók megvalósításához – és ezáltal projektjeink során a legjobb megoldásokat nyújtani megrendelőinknek. Ezen felül a digitalizációt nem csak technológiai kihívásként kezeljük, hanem stratégiai kérdésként is. A digitalizáció segítségével a vállalatok nem csak hatékonyabbá válhatnak, hanem új piaci lehetőségeket és értékesítési csatornákat is megnyithatnak. Büszkék vagyunk arra, hogy már számos sikeres projektet valósítottunk meg, partnereink között pedig megtalálhatók Magyarország és Európa vezető vállalatai is.

– Mit tart a legnagyobb kihívásnak digitalizáció területén?

Klie Ferenc: A digitalizáció üteme folyamatosan gyorsul, és a vállalatoknak lépést kell tartaniuk ezzel a fejlődéssel. Ez azt jelenti, hogy nem csak technológiai, hanem kulturális és szervezeti szinten is alkalmazkodniuk kell a változásokhoz (ez generációs szinten is egy komoly kérdés magánemberként). Emellett a kiberbiztonság kérdése egyre nagyobb kihívást jelent, hiszen minél több adat és folyamat kerül digitális platformokra, annál fontosabbá válik ezek védelme. Hovatovább erre láncolatként kell tekintenünk, nemcsak saját magunknál kell megkövetelni a makulátlan működést, de az alvállalkozóknál is el kell várni, hiszen minden lánc csak annyira erős amennyire a leggyengébb eleme.

– Köszönjük az interjút!

Klie Ferenc: Én köszönöm a lehetőséget!