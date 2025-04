Miért érdemes hosszú távú partnerrel fordíttatni cégként?

Az exportra is termelő magyar vállalkozások, illetve a Magyarországon jelenlévő külföldi és multinacionális cégek számára mindennapos, hogy bizonyos anyagokat le kell fordítani akár idegen nyelvről magyarra, vagy épp fordítva. Legyen szó szerződésekről, berendezések dokumentációjáról vagy épp belsős képzési anyagokról, egyáltalán nem mindegy, kire bízzák a céges fordításokat. Ha azt szeretnénk, hogy mindig a lehető legjobb minőségű fordítást kapjuk, érdemes hosszú távú együttműködésben gondolkodni, és mindig ugyanazzal a fordítóirodával lefordíttatni az összes anyagot. De miért is?

Nagyon nem mindegy a minőség

Könnyű azt gondolni, hogy elég, ha egy anyag úgy-ahogy le van fordítva, minek fizessen meg az ember egy valóban minőségi szolgáltatást nyújtó fordítóirodát. Nos, bár valóban vannak nem minőségérzékeny, adott esetben csak a fióknak készült fordítások, az esetek döntő többségében nem ez a helyzet.

A legjobb példa erre a jogi szakfordítás: nem mindegy ugyanis, hogy mi kerül egy szerződésbe, az esetleges hibák pedig komoly következményekkel járhatnak. Ugyanez igaz a műszaki szakfordításra, ahol egy-egy projekt megfelelő kivitelezése vagy egy adott berendezés biztonságos használata múlhat a fordított anyag minőségén. De a marketingfordításon sem érdemes spórolni, mert egy-egy rosszul lefordított marketinganyag bizony könnyen elriaszthatja a lehetséges érdeklődőket vagy partnereket.

Egy szó, mint száz: az esetek döntő többségében igenis számít, milyen lesz a lefordított anyag minősége. Ezt pedig a legjobban egy olyan fordítóiroda tudja biztosítani, akivel hosszú távon működünk együtt, nem csak alkalmi jelleggel.

Forrás: Freepik

A fordítás bizalmi szakma

A fentiekből látszik, hogy a fordítás bizalmi szakma. És ahogy egy cégnek mindenre megvannak a megbízható beszállítói, ideális esetben a fordítást is egy partnerrel végeztetik. De mik is ennek az előnyei?

Bizalom és komfort

Minél régebb óta működik egy cég együtt egy fordítóirodával, annál nagyobb a bizalom és annál komfortosabb az együttműködés. Gondoljunk bele: ha egy teljesen ismeretlen céggel kell gyorsan, feszes határidővel lefordíttatni egy fontos anyagot, ott motoszkálhat az emberben a feszültség, hogy most ez vagy jó lesz, vagy sem. Egy megbízható, jól bejáratott partnernél ez fel sem merül, hanem nyugodtak lehetünk, hogy jó kezekben van az anyagunk.

Fordítómemóriák

A modern fordítástámogató szoftverek segítségével minden projekthez fordítómemória, adott esetben pedig terminológiai adatbázis is készül. Ennek segítségével lehet garantálni, hogy egy adott kifejezést mindig ugyanúgy fordítsanak a szakfordítók, biztosítva az anyag terminológiai egységességét.

Arról nem is beszélve, hogy a fordítómemóriákban előforduló ismétlődésekre a legtöbb irodánál nem kell teljes árat fizetni, így minél nagyobb a projektről projektre felhalmozódó fordítómemória, annál nagyobb az esélye, hogy az újabb, hasonló anyagokat kedvezőbb áron tudják majd elkészíteni.

Dedikált projektmenedzser és szakfordító(k)

Az irodáknál bevett gyakorlat, hogy a hosszú távú ügyfeleknek dedikált projektmenedzsere van, aki ismeri a vállalkozás igényeit és preferenciáit, és azt hatékonyan kommunikálja a szakfordítók felé, így nem kell felesleges köröket futni és utólag pontosítgatni az anyagokat. Ugyanez igaz a fordítókra: egy profi fordítóiroda megkeresi az adott nyelvpárra (pl. magyar – angol szakfordítás), illetve szakterületre legideálisabb szakfordítókat, és szinte minden esetben velük fordíttatja le az anyagokat, így még inkább garantálható a konzisztencia.

Válassz professzionális fordítóirodát

Egy cég sikeressége sok apró részletből áll össze. Egy ilyen, nagyon fontos részlet az, hogy milyen beszállítókkal dolgozunk együtt, ami a fordítóirodáktól megrendelt szakfordításra is igaz. Ezért ha valóban tartós minőséget és konzisztenciát szeretnénk, mindenképp érdemes hosszú távra megtalálni azt a partnert, akire teljes lelki nyugalommal rábízhatjuk a nagyon fontos anyagokat is. Az uzletiforditas.hu egy Magyarországon és Németországban is jelenlévő nemzetközi fordítóiroda. Ügyfeleink között számos multinacionális vállalat is megtalálható, mindez a garancia arra, hogy az általunk nyújtott üzleti fordítás színvonala kiemelkedő!