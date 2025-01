Megszülettek a 2025-ös bérek a SPAR-nál

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) sikeresen megegyezett a 2025-ös bérekről. A megállapodás szerint a 13. havi juttatás, a SPAR Hűségprogram és a munkavállalók 15%-os vásárlási kedvezménye továbbra is megmarad. A bérfejlesztést a vállalat idén is kizárólag saját forrás felhasználásával valósítja meg.

„A tavalyi évben folytattuk a beruházási programunkat: új áruházakat nyitottunk és jelentős összegeket fordítottunk a meglévők felújítására. Emellett fontos mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy megnyílt a 300. SPAR franchise üzlet Magyarországon. Törekvéseinket idén is számos díjjal ismerték el: a SPAR Magyarországé lett „Az Év szupermarket üzletlánca 2024” cím, ezen felül 2023 után 2024-ben is vállalatunk nyerte el a Magyar Termékekért Vásárlói Nívódíjat. A 2025-ös év is kihívásokkal telinek ígérkezik: idén jelentős áruház-modernizációs programot indítunk és újabb településeken nyílnak majd franchise üzletek. Mindez azonban nem valósulhatna meg és nem lenne fenntartható munkatársaink nélkül. Éppen ezért 2017 és 2024 között 74,3 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtottunk végre saját forrásból és erre a célra 2025-ben közel 10 milliárd forintot fordítunk” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A SPAR Magyarországnál tavaly bevezetett bérstruktúrának köszönhetően minden, az üzlethálózatban dolgozó eladó és pénztáros munkatárs 2025. január 1-jétől bruttó 30 ezer forint havi pluszjuttatásban részesül, mint alapbér elem. Ennek értelmében az áruházakban dolgozók elérhető legalacsonyabb alapbére havi bruttó 395 ezer forint. A gazdasági szempontból jelentős térségekben, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó üzletek vonatkozásában a legalacsonyabb bruttó alapbér – pénztáros és eladó munkakörökben – pedig 465 ezer forint.

Az üzletek méretétől, forgalmától és üzleti teljesítményétől függően az áruházak középvezetői (szupermarket részlegvezető, szupermarket műszak-részlegvezető, szupermarket boltvezető-helyettes, INTERSPAR üzemvezető, INTERSPAR áruházvezető-helyettes) alapbére ezzel egy időben a havi bruttó 455 ezer és 990 ezer forint közötti sávban foglal helyet.

Az alapbért a vállalat természetesen a jövőben is kiegészíti saját hűségprogramjának elemeivel, melyek vonatkozásában a munkavállalók számára előnyös változtatást eszközölt. 2025-ben a SPAR Hűségprogram révén a munkatársak továbbra is kihasználhatják a jubileumi juttatás és a SZÉP kártya előnyeit. Ezután is megmarad a 13. havi juttatás, valamint rendelkezésre áll a 15%-os dolgozói vásárlási kedvezmény, – 2025-től már havi 150 ezer forint vásárlási összeghatárig – amely természetesen jár az új belépő kollégák számára is. A gépkocsival történő munkába járás költségét pedig 40 Ft/km díj megfizetésével téríti meg a SPAR.