Los Angeles környékén a legnagyobb kiterjedésű bozóttüzeket csak kis mértékben tudták ellenőrzés alá venni

A helyszíni összesítések szerint Pacific Palisades lakókörzetben csupán 11 százalékban, míg Altadena városa közelében, Eaton-nál csak 15 százalékban tudták megakadályozni a lángok terjedését. A tűzoltók szombaton egyben az idővel is versenyt futnak, hogy a tüzet minél nagyobb mértékben sikerüljön körbehatárolni, még azelőtt, hogy ismét felerősödik a lángokat tápláló szél.

Pénteken és a szombati nap első felében az átmenetileg mérséklődő széllökések lehetővé tették a légi oltást vízzel, valamint egyéb oltóanyaggal.

David Acuna, Los Angeles megye tűzoltóegységének parancsnoka nagyon súlyos aggodalomra okot adó tényezőnek nevezte az éjszakára visszaerősödő szelet. A tűzoltók próbálják megóvni a lángoktól a világszerte ismert J. Paul Getty Múzeum épületét, valamint a Kaliforniai Egyetem területét is.

Péntek éjszaka a hatóságok újabb kötelező kitelepítéseket rendeltek el Pacific Palisades területén. Szombaton összesen már 100 ezer ember lakóhelyét érintette a kötelező intézkedés, valamint 160 ezer ember számára figyelmeztetés volt érvényben.

Los Angeles megye rendőrsége szombaton azt közölte, hogy már 22 ember van őrizetben betörés és fosztogatás vádjával. Robert Luna seriff közölte, hogy szombaton ismét éjszakai kijárási tilalom lesz érvényben a kilakoltatással érintett területen, ami azt jelenti, hogy akit a járőrök az utcán találnak, letartóztatják.

A kedden keletkezett, lakott területekre is átterjedt bozóttűz szombatig összesen 38 ezer hektárt perzselt fel, és már mintegy 12 300 épületet, többségében lakóházat pusztított el. A tűz által érintett térségben 11 ember holttestét találták meg.

Szombaton Texas állam is tűzoltókat és mentőautókat küldött a katasztrófa sújtotta térségbe. Korábban már több állam így tett, pénteken pedig Mexikóból is érkeztek tűzoltók Los Angelesbe.

A munkában a Nemzeti Gárda több száz tagja is részt vesz, elsősorban rendfenntartási feladatokban, a katonai rendőrség emberei is bekapcsolódtak, és összesen mintegy 10 ezer tűzoltó van szolgálatban.

Előzetes becslések szerint Los Angeles történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája összeségében 110-150 milliárd dollár kárt okozott. A szövetségi adóhivatal (Internal Revenue Service) közölte, hogy a tűz károsultjainak adófizetési kedvezménnyel segít.

A Malibu közelében Palisades területen terjedő tűz azzal a veszéllyel fenyeget, hogy további ismert személyiségek otthonát is felemészti. A szombati hírek szerint Arnold Schwarzenegger filmszínész-rendező, korábbi kaliforniai kormányzó háza is a fenyegetett térségben van. Az előző napokban többek mellett Mel Gibson, Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Billy Crystal és Paris Hilton ingatlanát is érintette a tűzvész.