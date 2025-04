Jön a nyuszi, megy a magyar

A tavalyi évhez hasonlóan népszerű a húsvét a belföldi utazók körében – derült ki a Szallas.hu adataiból. A 2025-ös év eddigi legnépszerűbb utazási időszakában Egerbe, Gyulára és Nyíregyházára készül a legtöbb belföldi utazó. A vendégek zöme legfeljebb 70 ezer forintért foglalt szállást, és átlagosan 2 éjre utazik. Húsvét előtt a Szallas.hu belföldi kínálatának már csak 12 százaléka foglalható a hosszú hétvégére. Áprilisban eddig az online fizetések összértékének 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.

A tavalyi évhez hasonlóan népszerű a húsvét a Szallas.hu statisztikái szerint. A négynapos hosszú hétvége eddigi adatai alapján az apartmanok és a hotelek közel azonos arányban vonzzák a vendégeket: előbbiek a foglalások 29, utóbbiak 27 százalékát adják. Vendégházat az utazók 24, panziót 15 százaléka választott, míg az egyéb szállástípusok – például hostelek vagy kempingek – a foglalások 5 százalékát teszik ki. Az utazások 33 százalékánál wellness-szálláshelyet választottak. „A foglalások 38 százaléka két éjszakára, 34 százaléka háromra, minden ötödik egy éjre szól” – részletezte Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. A húsvétra érkező belföldi foglalások 48 százaléka legfeljebb 70 ezer forint értékű. A vendégek 38 százaléka 70 és 170 ezer forint között költött szállásra, míg 14 százalékuk 170 ezer forint feletti összegért foglalt. Áprilisban eddig az online fizetések összértékének 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.

A turisztikai régiók közül a Szallas.hu húsvéti foglalásaiból Észak-Alföld részesül a legnagyobb arányban: minden ötödik szálláskereső ebbe a térségbe foglalt. A második helyen a Balaton áll 16 százalékos részesedéssel, míg Észak-Magyarország a harmadik helyet szerezte meg a foglalások 15 százalékával. A dobogósokat Dél-Alföld, majd Nyugat-Dunántúl követi a sorban. A legnépszerűbb úti célok listáját ezúttal is a fürdővárosok vezetik: a legtöbben Egerbe, Gyulára és Nyíregyházára készülnek. A Balaton partja sem marad ki a húsvéti hosszú hétvége terveiből: Siófok és Balatonfüred is a legkeresettebb belföldi desztinációk között szerepel. A toplistán ott van még Miskolc, Pécs, Szeged, Hajdúszoboszló, Budapest és Zalakaros is – vagyis a vendégek továbbra is szívesen választanak olyan helyeket, ahol a pihenés mellett élményfürdők, kirándulóhelyek és városi programok is elérhetők.

A húsvéti hosszú hétvégén a gyerekeket és a felnőtteket is sok szálláshelyen tojáskeresés és hagyományőrző programok várják – a locsolkodás sem marad el. Lesz, ahol bűvész, máshol ismert előadó gondoskodik a vendégek szórakoztatásáról. „A Szallas.hu belföldi szálláskínálatának 12 százaléka foglalható még a húsvéti hétvégére közvetlenül az ünnep előtt – magyarázta Kelemen Lili. – Az elmúlt évek trendjei alapján az utolsó pillanatos foglalások aránya is jelentős.”

Állatkertek, történelmi várak és gyógyfürdők lehetnek a legnépszerűbb húsvéti látnivalók és programok

A korábbi évek tapasztalatai szerint az állatkertek, családbarát kirándulóhelyek és wellness-fürdők számíthatnak a legnagyobb érdeklődésre a húsvéti hosszú hétvégén és a tavaszi szünetben. Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletágának vezetője elmondta, hogy a Nyíregyházi Állatpark és a Fővárosi Állat- és Növénykert ilyenkor a legnépszerűbb attrakciók között szerepel. A hagyományőrző eseményeket kereső családokat idén is várja a Szentendrei Skanzen és a világörökségi listán szereplő Hollókő Ófalu, ahol a húsvéti locsolkodás, kézműveskedés és népi bemutatók kínálnak teljes hétvégi programot. A természetkedvelők körében előreláthatólag a Szalajka-völgy és a Tisza-tavi Ökocentrum lesznek a leglátogatottabb szabadtéri helyszínek, míg a történelmi nevezetességek közül az Egri vár, a Gyulai vár és a keszthelyi Festetics-kastély kerülhet fel a húsvéti toplistára. Wellness programhoz a Zalakarosi Fürdő és a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő is népszerű választás Szabó Zsolt szerint.

A tavaszi szünet a húsvéti hosszú hétvége után is folytatódik, egészen április 27-ig. Húsvétot követően Eger, Budapest, Nyíregyháza, Gyula, Balatonfüred és Szeged a legkeresettebb úti cél a tavaszi szünetben. A vendégek többsége 2 vagy 3 éjszakára foglal.

A legnépszerűbb hazai települések a húsvéti hosszú hétvégén a Szallas.hu foglalásai alapján a belföldi utazók körében:

Eger Gyula Nyíregyháza Miskolc Pécs Szeged Hajdúszoboszló Siófok Balatonfüred és Budapest Zalakaros

Népszerű hazai turisztikai attrakciók húsvétkor a magyar vendégek körében a Szallas.hu Programok Csapatának tapasztalatai szerint: