Az ingatlanpiac zöld fordulata: Miért keresik a befektetők az energiatakarékos házakat?

Az ingatlanpiacon az utóbbi években gyökeres változást figyelhetsz meg: a korábban elsődleges szempontnak számító elhelyezkedés mellé felzárkózott az energiahatékonyság. A befektetők számára a zöld fordulat a kockázatkezelés és a profitmaximalizálás eszköze lett a hazai környezetben is.

Az energetikai tanúsítvány szerepe

Amikor egy ingatlan adásvételére készülsz, az energetikai tanúsítvány ma már sokkal több egy kötelezően beszerzendő dokumentumnál. Az energetikai besorolás az árazás egyik meghatározó elemévé vált, mivel ez az irat ad hiteles képet arról, hogy az épület mennyire hatékonyan gazdálkodik az energiával. Az OTP Ingatlanpont adatai és a hazai lakáspiacon tapasztalható trendek alapján látszik, hogy a magasabb (például AA vagy BB) besorolású ingatlanok gyorsabban találnak gazdára és magasabb négyzetméteráron is értékesíthetők a gyengébb hatékonyságú társaikhoz képest.

A profi befektetők elsősorban a jövőbeli fenntartási költségek minimalizálására törekszenek, hiszen a rezsiköltségek emelkedése óta a bérlők és a későbbi vásárlók is tudatosabban kalkulálnak. Egyértelmű kockázati tényezőt jelenthet egy alacsony hatékonyságú épület: ezeknek az ingatlanoknak a likviditása romlik, mivel a piac bünteti a pazarló technológiákat, így a befektetők ma már kerülik azokat az ingatlantípusokat, ahol a modernizáció költségei nincsenek beépítve a vételárba. Lehet persze régi típusú házakat venni, de azokat lényegesen olcsóbban tudják eladni a tulajok.

A vásárlók preferenciái

A modern ingatlanvásárlók és bérlők elvárásai jelentősen átalakultak: ma már a minőségi anyaghasználat és a szerkezeti tartósság jelenti a legfontosabb választási szempontot. A vásárlók tudják, hogy egy esztétikus festés vagy egy divatos burkolat könnyen pótolható, de a nyílászárók és a gépészeti rendszerek minősége évtizedekre meghatározza a komfortot és a költségek szintjét.

A prémium megoldások alkalmazása azért is emeli ki az ingatlant a piaci versenytársak közül, mert biztonságot és kiszámíthatóságot sugall. A szakértői szemmel kiválasztott megoldások, mint a modern hőszivattyús rendszerek vagy a magas szigetelőképességű, több rétegű ablakok, azonnal felismerhető értéket képviselnek. Az avatott szemek pedig a fő funkciók mellett az apró részletekre is odafigyelnek, így a nyílászárókra és azok márkájára is. A hazai piacon a VELUX tetőablak az egyik legismertebb márka, így ha ilyen vagy ehhez hasonló gyártó termékeit látjuk, azok nem kopottak, penészesek, akkor joggal feltételezheted, hogy az épület egyéb műszaki paramétereinél sem kötöttek kompromisszumot. A piaci tapasztalatok szerint a tartósság iránti igény annyira felerősödött, hogy a vevők hajlandóak jelentős felárat fizetni a bizonyítottan hosszú élettartamú elemekért.

Mennyire világos a lakás?

A lakás energetikai hatékonysága mellett az élettér minősége is központi szerepet játszik a döntéshozatalban. A bőséges természetes fény és a megfelelő szigetelés kettőse nemcsak esztétikai élmény, hanem komoly gazdasági tényező is a rezsiköltségek alakulásában. Ha egy tetőtéri ingatlant vizsgálsz, akkor nézd meg, hogy mennyire bevilágított. Egy világos lakásnál kevesebb szükség van mesterséges fényre, ez pedig éves szinten már jól mérhető megtakarítást jelent a villanyszámlán. Ugyanakkor a fény nem mehet a hőszigetelés rovására sem. A modern technológia lehetővé teszi, hogy a nagy üvegfelületek ellenére is alacsonyan maradjon a hőveszteség.

Érdemes figyelned az ideális műszaki paraméterekre, amelyek meghatározzák a lakás komfortját és gazdaságosságát:

U-érték (hőátbocsátási tényező): Minél alacsonyabb ez a szám (ideális esetben 1,0 W/m²K alatt a teljes szerkezetre), annál kevesebb hő szökik ki télen és jut be nyáron. Érdemes megjegyezni, hogy ez az érték meghaladja a jelenlegi magyarországi épületenergetikai előírások (1,1 W/m²K) követelményeit.

Léghanggátlás: A többrétegű üvegezés a hőszigetelés mellett a külső zajokat is hatékonyan kint tartja, ami elengedhetetlen a nyugodt élettérhez.

G-érték (összes napenergia-átbocsátás): Meghatározza, hogy a napfény mennyi hőenergiája jut át az üvegen, segítve a téli fűtést vagy megelőzve a nyári túlmelegedést.

Fényáteresztő képesség: A természetes fény javítja a közérzetet és vizuálisan tágítja a tereket, ami az értékesítés során pszichológiai előnyt jelent.

Ezeket egy szakértő segítségével alaposan fel tudod mérni.

Felújítás utáni várható értéknövekedés

Az ingatlan.com piaci adatai és szakértői tapasztalatok azt mutatják, hogy a minőségi energetikai felújításba fektetett pénz az eladási árban többszörösen megtérülhet. Egy korszerűtlen lakás modernizálása során azonban szigorú sorrendet kell felállítani, ha a hozamot akarod maximalizálni. A látványelemek helyett érdemes a héjszerkezet fejlesztésével kezdeni: a födém szigetelése és a nyílászárók cseréje adja a legnagyobb hozzáadott értéket.

Befektetési célú vásárlásnál vagy felújításnál a következő szempontokat javasolt figyelembe venned a prioritások kialakításához:

Szigetelés és nyílászárók: Ez az alapja mindennek. Megfelelő védelem nélkül a legmodernebb fűtési rendszer is hatástalan marad. Mérhetőség: A jövőbeli vevő számára nagy érték, ha pontosan nyomon követhető az egyes helyiségek energiafogyasztása. Fenntartható anyagok: Az ökológiai lábnyom csökkentése mellett a tartós, természetes anyagok növelik az ingatlan presztízsét. Hosszú távú garancia: A beépített elemeknél a gyártói háttér és a garanciális feltételek komoly alkualapot jelentenek.

A zöld szempontok mentén végzett korszerűsítés tehát igazából nem költség, hanem hosszú távú befektetés.