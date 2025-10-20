Flipperláz Budapesten: a héten a Ráday utcára figyel Európa

Idén októberben egy hétig a fővárosi Ráday utca lesz a flippervilág központja – az itt található Game Galaxy ad majd ugyanis otthont a Hungarian Pinball Opennek /HPO/, ahol körülbelül 200 európai versenyző, köztük nemzetközi szinten kiemelt játékosok mérik össze tudásukat. Az idei versenysorozat egyik különlegessége a női mezőny erőpróbája lesz. A nevezési helyek rövid idő alatt beteltek, az eseményeket az érdeklődők azonban online is követhetik.

Bár a versenysorozat már két évtizedes múltra tekint vissza itthon, a mostani, 2025. október 23–27. között megrendezésre kerülő Hungarian Pinball Open (HPO) egyedülálló mezőnyt vonultat majd fel: 18 országból, többek között Angliából, Lengyelországból, Svédországból, Szlovéniából, Németországból, Ausztriából, Norvégiából, Olaszországból, Hollandiából és Romániából érkeznek a versenyzők a Ráday utcai rendezvényhelyszínre, a Game Galaxy-ba. Az indulók között az utóbbi világbajnokságok dobogós helyein végző finn és svéd játékosok is szerepelnek.

A többnapos versenyen csütörtökön 48, pénteken pedig két időpontban további 72–72 játékos játszik selejtezőt és küzd a továbbjutásért. A versengés izgalma és hangulata az érdeklődők számára online is átélhető lesz: a HPO-t idén is élőben közvetítik egy Twitch csatornán.

A magyar flipperes közösség különösen nagy várakozással tekint az eseményre, hiszen a nemzeti csapatunk idén júniusban Európa-bajnoki címet szerzett Ausztriában. A történelmi győzelmet Solymosi Gábor, Pálfi Erik, Scholtz Bálint és Csaplovits Ferenc hozta el – hogy hazai pályán is újra bizonyíthassanak, természetesen mind a négyen ott lesznek a HPO-n. /Érdekesség, hogy Solymosi Gábor már a 2011-es spanyolországi Európa győztes csapatnak is tagja volt./

A HPO egyik különlegessége a IFPA által jegyzett női verseny, amely október 25-én, szombaton 19 órakor rajtol. A „Pace Matchplay” formátumú megmérettetésre nemcsak a HPO női indulói, hanem bárki – akár teljesen új érdeklődő – is nevezhetett.

A versenyt a Game Galaxy “anyaintézménye”, a világszerte elismert budapesti Flippermúzeum szervezi, amely idén ismét megkapta a világ vezető utazási website-ja, a TripAdvisor „Traveler’s Choice 2025” elismerését, amely az oldalon szereplő helyek legfeljebb 10%-ának adható. A Flippermúzeum továbbra is Magyarország egyik legnépszerűbb tematikus múzeuma, a főváros 1090 látnivalója közül hosszú évek óta az első 10-ben szerepel az oldalon.

A múzeum nemcsak a HPO szervezésében aktív: idén elindította a legnagyobb flippergyártóval, az amerikai Stern Pinball-lal közösen futó „Stern Army Tuesday” eseménysorozatát is, ahol versenyekkel egybekötve rendszeresen bemutatják a cég legújabb flippergépeit. Így került sor nemrégiben a „King Kong”, valamint a “Dungeons and Dragons” flipper magyarországi premierjére is a múzeumban. A szervezők egyik célja, hogy a flipper közösség nyitott és inspiráló maradjon mindenki számára, akit megszólít a játékos versengés öröme.

A Game Galaxy a verseny idején, október 23–27. között kizárólag a HPO-nak ad otthont, ezért ebben az időszakban a céges és magánrendezvények számára nem lesz bérelhető a helyszín. A Flippermúzeum rendezvényközpontja az elmúlt 1 évben számos céges és magánrendezvénynek biztosított helyszínt, de forgatták itt nagyköltségvetésű magyar filmes produkció jeleneteit, és Budapesten készülő hollywoodi nagyjátékfilm munkálatainak záró rendezvényét is tartották már a Galaxy-ban.

Szeptember 2-án – az eddigiekhez hasonlóan – a Flippermúzeumban került sor a Stern Army Tuesday következő állomására is, ahol a világ vezető gyártója, a Stern legújabb gépe, a King Kong flipper először volt kipróbálható hazánkban. A képen a győztesek.