Fidelity: Három téma, ami Q3-ban alakítja a befektetéseket

Eljött a járványt követő normalizálódás, amelyet annyira vártunk? A gazdasági tevékenység az év eddigi szakaszában végig élénk volt, közben a fogyasztói kereslet és a munkaerő-piacok is megtalálták az egészséges egyensúlyi állapotot. A Fidelity International ezeket a javuló fundamentális körülményeket is figyelembe vette akkor, amikor megvizsgálta, mi lesz a harmadik negyedév három fő témája.

Lágy landolás és kockázatvállalási kedv

A 2024-es év eddig a szilárd fundamentális adatokról szólt. A jelek arra utalnak, hogy az Egyesült Államok még mindig vezető helyet foglal el, de úgy tűnik, Európa és az Egyesült Királyság is jól halad, miközben a folyamatos stabilizálódás hatására Kína sem hátráltatja már annyira a világgazdaság fejlődését.

A ragadós infláció azonban továbbra is lehűti a várakozásokat. A júniusi munkaerő-piaci beszámolók nagyobb dinamikáról tanúskodtak, mint azt a Fed szeretné, de a májusi lanyhuló inflációs adatok hatására még biztosabbak a Fidelity elemzői abban, hogy az áremelkedés most már nem fog újra felgyorsulni. A Fed potenciális kamatcsökkentéseinek sávja jelentősen szűkült az év eleje óta. A Fidelity-nél úgy vélik, hogy a kamatcsökkentési ciklus megkezdése előtti léc továbbra is magasan van, de az infláció terén a közelmúltban elért eredmények biztatóak.

A legvalószínűbb kimenetel a lágy landolás – és ez jó hír mind a globális növekedés, mind a további részvénykockázatot vállalni hajlandó befektetők szempontjából.

Kontrollált stabilizáció Kínában

Nem lenne bölcs dolog szem elől téveszteni a világ második legnagyobb gazdaságát, még akkor sem, ha a befektetők egyelőre visszavonulót fújtak. A szakértők továbbra is úgy látják, hogy 2024 a kontrollált stabilizáció időszaka lesz Kína számára.

A szakmapolitikai döntéshozók megpróbálják csökkenteni az ingatlanszektor dominanciáját, és a gazdaság egyensúlyát igyekeznek a magasabb színvonalú gyártás és fogyasztás irányába billenteni.

„Eltartott egy ideig, amíg a befektetők alkalmazkodtak ehhez a változáshoz – különösen a gazdaság vérszegény visszatérését követően, miután a világjárvány hatására a befektetők elfordultak Kínától –, de a hangulat kezd helyreállni, még ha alacsony szinten is. Ahogy az áruk és szolgáltatások iránti kereslet fokozatosan javul, úgy normalizálódik a kínai gazdaság is” – tette hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója.

A szakpolitikai változások kezdik meghozni gyümölcsüket a kínai gazdaság bizonyos szegmenseiben. A legnyilvánvalóbb példa a feldolgozóipar, amelyre jó hatással van a külföldi kereslet újraéledése. A fogyasztás felől is érkeznek kedvező jelek, élen az üdülési célú utazások fellendülésével.

Ez a stabilizáció jó hír Kína számára, és jó előjel a régió más gazdaságai és a befektetők számára is, akik fellélegezhetnek az országot az év első felében átható negatív hangulat oldódása miatt.

Mostantól csak taktikusan

A Fidelity arra számít, hogy a harmadik negyedév során jelentősek lesznek a régiók és az ágazatok közötti eltérések, ami azt jelenti, hogy taktikusan kell kezelni ezt a kockázatot.

Az egyik eltérés a fejlett piacok monetáris politikájában mutatkozik. Az eurózónában az USA-t megelőzve csökkentették a kamatlábakat, ahogy azt a szakértők várták is. Bár ez lehetőséget teremtett Európa számára, hogy kihasználja az elmúlt hónapokban kialakult pozitív lendületet, az euró leértékelődésének kockázata miatt az Európai Központi Bank (EKB) enyhítési pályája innentől kezdve szorosan kötődni fog a Fed általi kamatcsökkentésekhez. A Fidelity szerint nem valószínű, hogy az EKB sokkal lejjebb csökkentené a kamatokat mindaddig, amíg a Fed is hasonlóan nem jár el.

Úgy tűnik, megérett a helyzet arra, hogy az amerikai és a japán részvények folytassák lendületes menetelésüket. Az előbbiben a robusztus növekedés és az egészséges eredmények, az utóbbiban a strukturális hátszél és a vállalati reformok bizonyos mértékig indokolják is e régiók javuló értékeltségét. De nem teljesen, ezért különösen az Egyesült Államokban inkább a piac habosan pezsgő szegmensein túl keresi a Fidelity az értéket. A közepes kapitalizációjú vállalatok hosszú távon erős növekedési potenciált kínálnak elfogadható áron, és várhatóan a magasabb kamatlábakkal szemben is ellenállónak bizonyulnak majd.

Ami az ágazatokat illeti, nem lehet nem észrevenni a technológiai vállalatok nyereségdinamikáját, de kedvezőek az amerikai és európai pénzügyi vállalatok pozitív eredményrevíziója is.

„Kedveljük az átváltható kötvényeket, amelyeknek előnyére válhat a részvények szakadatlan lendülete, és némi védelmet nyújthatnak, ha a hitelszpredek nem tágulnak jelentős mértékben. A piacnak ezt a szegmensét egyre inkább a jobb minőségű kibocsátók népesítik be, közülük néhányan a technológiához hasonló, vonzó növekedési ágazatokba tartoznak” – mondta Al-Hilal István.

Ebben az évben az ilyen piaci telérek dobhatják fel a fel a portfólió teljesítményét. A világgazdaság most pozitív ütemben halad előre, de a szakpolitikai eltérések miatt az egyes eszközök teljesítménye differenciált lesz.





Fontos tájékoztatás

A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy Ön/az ügyfél kevesebbet kap vissza, mint amennyit befektetett.

A befektetők vegyék figyelembe, hogy az itt kifejtett nézetek már nem feltétlenül aktuálisak, és előfordulhat, hogy azok alapján a Fidelity már megtette a szükséges lépéseket.

A külföldi befektetéseket a devizaárfolyamok változásai is befolyásolják.

A feltörekvő piacokon eszközölt befektetések volatilisebbek lehetnek, mint azok, amelyeket más, fejlettebb piacokon hajtottunk végre.

Fennáll annak a kockázata, hogy a kötvények kibocsátói nem tudják visszafizetni a kölcsönvett pénzt, vagy hogy nem tudják teljesíteni a kamatfizetési kötelezettségeiket. A kamatlábak emelkedése esetén a kötvények értéke csökkenhet. Az emelkedő kamatlábak miatt a befektetése értéke csökkenhet.

-Sajtóközlemény vége-

A Fidelity International

A Fidelity International befektetési és nyugdíj-előtakarékossági megoldásokat és szolgáltatásokat kínál világszerte több mint 2,9 millió ügyfélnek. Magántulajdonban álló, céltudatos és független, ötvenéves múltra visszatekintő vállalatként generációkon átívelő módon gondolkodunk, és hosszú távra fektetünk be. Működési területünk 25 országot ölel fel, az általunk kezelt teljes vagyon összege 816,9 milliárd USD, ügyfeleink között jegybankok, államkötvény-alapok, nagyvállalatok, pénzintézetek, biztosítók, vagyonkezelők és magánszemélyek is megtalálhatók.

Global Platform Solutions üzletágunk magánszemélyek, tanácsadók és munkaadók számára kínál hozzáférést világszínvonalú befektetési lehetőségekhez, külső felek által kínált megoldásokhoz, adminisztrációs szolgáltatásokhoz és nyugdíjjal kapcsolatos iránymutatáshoz. Investment Solutions & Services üzletágunkkal közösen 583,8 milliárd USD összegű ügyfélvagyon befektetéséről gondoskodunk. Eszközkezelői szakértelmünket a munkahelyi és magánbefektetési megoldásainkkal párosítva ügyfeleink biztosabb pénzügyi jövőjének megteremtésén dolgozunk. 2024. március 31-i adatok. További információ a fidelityinternational.com webhelyen.

Ez az anyag előzetes hozzájárulás nélkül nem terjeszthető.

A Fidelity kizárólag tájékoztatást nyújt a termékekről és szolgáltatásokról, és nem kínál befektetési tanácsadást az egyéni körülmények alapján, kivéve, ha erre egy megfelelően felhatalmazott cég megbízásából, az ügyféllel folytatott hivatalos kommunikáció keretében kerül sor.

A Fidelity International annak a globális befektetéskezelő szervezetet alkotó cégcsoportnak a neve, mely Észak-Amerikán kívüli, meghatározott joghatóságok területén belül nyújt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást. A jelen anyag nem szól az Egyesült Államokban élő személyeknek, akik így nem is járhatnak el ennek alapján. Ez az anyag csak olyan személyeknek készült, akik olyan joghatóság területén élnek, melyben az adott alap forgalmazása engedélyezett, vagy amelyben a forgalmazáshoz nincs szükség engedélyre.

Eltérő közlés hiányában minden említett terméket a Fidelity International kínál, és a fentiekben megfogalmazott nézetek a Fidelity International véleményét tükrözik. A Fidelity és a Fidelity International név, a Fidelity International logó és az F embléma a FIL Limited bejegyzett védjegyei.

Magyarországon kiadja a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) által engedélyezett és felügyelt FIL (Luxembourg) S.A.

CC24/42

