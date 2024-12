Ezúttal sem vágott az MNB

Holnap jöhet az amerikai kamatvágás. Az Európai Központi Bank a múlt héten a várakozásoknak megfelelően újabb 25 bázispontos kamatvágást jelentett be, és a piaci árazások alapján a sorozat a következő üléseken is folytatódhat egészen a jövő év közepéig. Ezzel tovább szélesedhet az EKB és az MNB kamatkülönbözete, mely összességében kedvező lehet a forintnak, a képet azonban jelentősen árnyalja a Fed kamatpolitikája. Az amerikai jegybank holnap várhatóan szintén 25 bázispontos kamatvágást jelenthet be. Ugyanakkor az Egyesült Államok gazdasági folyamatai, illetve a hamarosan hivatalba lépő Trump-adminisztráció várható intézkedései a korábban vártnál magasabb kamatszintet eredményezhetnek, mely csökkentheti a feltörekvő piaci devizák vonzerejét. A holnapi ülésen is elsősorban a további, várható kamatpályával kapcsolatos üzenetekre érdemes figyelni, többek között a friss Dot-Plot ábra alakulására.