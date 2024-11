Ezeken a településeken lesz elérhető az új 3+6 milliós otthonfelújítási támogatás

A korábbinál magasabb kamattal és csak kistelepüléseken lesz elérhető a 2025-től újrainduló otthonfelújítási támogatás, aki pedig már az első körben is kapott pénzt, az csupán a maximális összeg esetleg még igénybe nem vett részéért jelentkezhet – hívja fel a figyelmet a 2887 kedvezményezett település listáját közlő Bank360.hu.

Az esélytelenek nyugalmával figyelhetik a 2025-től újrainduló otthonfelújítási támogatás fejleményeit a városban vagy nagyobb településeken lakó gyerekesek, valamint azok is, akik az első programban már teljesen kihasználták a 3 milliós támogatást. Ők ugyanis nem lesznek jogosultak a már csak 2887 kistelepülésen felvehető 3 milliós vissza nem térítendő támogatásra és maximum 6 milliós kedvezményes hitelre.

A jogosulti kör jelentős szűkítése nyomán az első program 370 ezer családjánál alighanem sokkal kevesebb igénylőre számíthatnak a hitelt adó bankok és a támogatási kérelmeket elbíráló Államkincstár. Akiket nem mozgatott meg az első program, azok aligha fognak tömegesen kapkodni az újranyitott lehetőség iránt. Akik viszont az első körben a maximumnál kevesebb támogatást vettek igénybe, most még kimeríthetik a keretüket. Mellettük új igénylői kört jelenthetnek azok, akik az első pályázat 2022 végi lezárulta után váltak csak jogosulttá a támogatásra, például azóta született gyerekük vagy azóta lett saját tulajdonú lakásuk.

Arra minden igénylőnek számítania kell, hogy ha a kedvezményes hitelt is fel akarja venni a lakásfelújításhoz, annak már valamivel magasabb lesz a kamata az előzőnél. Az első program fix 3 százalékával szemben most ugyanis majd az állampapírhozamoktól függ a kölcsön kamata. Az állami kamattámogatást már leszámítva 4,5-5 százalék körüli kamattal számolhatnak az igénylők a jelenlegi hozamszintek alapján. Ha most vennék fel ezt a hitelt ilyen feltételekkel, akkor csak 4,5 százalék lenne a bankok által maximálisan felszámítható kamat, de állampapírhozamok elmúlt időszakban tapasztalható emelkedése miatt ez jövőre az első hónapokban igénylőknek már akár 5 százalékig is felmehet a Bank360.hu számításai szerint. Ennél persze a bankok olcsóbban is kínálhatják a kölcsönt, hiszen a jogszabály csak a maximumot határozza meg.

A januárban induló Vidéki Otthonfelújítási Program iránt érdeklődők egyelőre annyit tehetnek, hogy megnézik a támogatás feltételeit és ellenőrzik, hogy olyan helyen van vagy lesz-e a lakóingatlanuk, amely szerepel a leendő jogszabályban felsorolt 2887 település között.