Duna House: 30 ezer forinttól 3 millió forintig terjed az ingatlanok négyzetméterára

A magyar ingatlanpiacon 30 ezer forinttól 3 millió forintig terjed az ingatlanok négyzetméterára országos viszonylatban a Duna House adatai szerint, az első félévben a fővárosban az ingatlanok majdnem fele 1 millió forint feletti áron talált vevőre.

Közölték azt is, hogy az idén otthonteremtésre, országos átlagban a tavalyinál 3 százalékkal, 1 millió forinttal költöttek többet a vevők, míg Budapesten több mint 2 millió forinttal lett drágább átlagosan a lakásvásárlás.

A közlemény idézi Benedikt Károlyt, a Duna House PR és elemzési vezetőjét, aki elmondta, Magyarország egészét vizsgálva a tavalyinál egymillió forinttal drágábban, átlagosan 39,7 millió forintos áron keltek el az ingatlanok az idén, az átlagos országos négyzetméterár pedig 550 ezer forint felett alakult. Csak a fővárosi eladásokat alapul véve a lakások átlagára a 2022-es 55 millió forintról 57,2 millió forintra emelkedett, a fővárosi négyzetméter átlag pedig kevéssel meghaladja a 900 ezer forintot.

A Duna House adatai szerint az idén a legmagasabb áron értékesített ingatlan a fővárosi Andrássy úton található: a nagyon jó állapotú, 274 négyzetméteres, panorámás, 1800-as években épült házban lévő ingatlan luxus minőséget képvisel, amelyért 420 millió forintot adott az új tulajdonosa.

A Budapesten kívüli, vidéki területeken elkelt otthonok közül az ország negyedik legdrágábbjaként szerepel az a balatonfüredi, nagyon jó állapotú, szinte új lakás, amelyet a pandémia megjelenésének évében adtak át. A 172 négyzetméter alapterületű penthouse ingatlan nagyméretű terasszal és panorámával rendelkezik: a vásárló 1,8 millió forint feletti négyzetméterárat fizetett érte, összesen 319 millió forintot.

A fővárosi agglomeráció csúcstartója és a másik legnagyobb értékű vidéki ház Nagykovácsiban található, az örökpanorámás, nagyon jó állapotú, 230 négyzetméteres családiházért 310 millió forintot kért az eladó.

A közlemény szerint a vételárat jelentősen befolyásolja az ingatlan állapota, illetve az, hogy fel kell-e újítani. A hasznos alapterület mérete is kiemelt szempont az érdeklődők számára, így mind a nagyméretű, akár 450 négyzetméteres, illetve a jóval kisebb, 20 négyzetméter alatti lakóterű minigarzonok iránt is jelentős a kereslet.

A Duna House tranzakciós adatai alapján az értékesített ingatlanok közel fele, 49 százaléka családi ház volt Magyarországon az idén, és az esetek 37 százalékában téglaépítésű lakásra szerződtek a vevők. Panellakást a vásárlók 15 százaléka választott.

A házgyári lakások között, végső eladási ár szempontjából, egy szentendrei, 77 négyzetméteres panel vezeti a sort, ezért a jó állapotú ingatlanért 69 millió forintot, 896 ezer forintos négyzetméterárat fizettek. A fővárosi kerületek legdrágább panellakása egy XIII. kerületi, jó állapotú, 72 négyzetméteres lakás, 67 millió forintért, 934 ezer forintos négyzetméteráron talált új tulajdonosra.

Négyzetméterenként a legnagyobb áron egy III. kerületi, 27 négyzetméteres, jó állapotú panellakás kelt el, amelyet 30 millió forintot vettek meg. Eközben Komlón egy felújítandó, 48 négyzetméteres panellakás már 7 millió forintért is kapható – írták.(MTI)