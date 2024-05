OTP gyorsjelentés 2024: Meghaladta a várakozásokat az OTP adózás utáni nyeresége az első negyedévben

OTP gyorsjelentés 2024 – Az OTP Bank idén az első negyedévben a várakozások átlagát meghaladva 239,962 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredményt ért el, 126 százalékkal magasabbat az előző év azonos időszakinál – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján péntek hajnalban közzétett tájékoztatóban. Az előző negyedévhez képest ez az eredmény 13 százalékos növekedés.

Az OTP összesítésében készült eredménykonszenzus szerint az elemzők alacsonyabb, átlagosan 221,645 milliárd forint eredményt valószínűsítettek az idei első három hónapra.

A működési eredmény éves bázison 40 százalékkal 334,330 milliárd forintra nőtt, az összes bevétel 28 százalékkal 597,615 milliárd forintra emelkedett egy év alatt. A nettó kamatbevétel 40 százalékkal 435,345 milliárd forintra nőtt, a nettó díjak, jutalékok 17 százalékkal 121,161 milliárd forintra emelkedtek egy év alatt.

A negyedéves konszolidált működési költségek nominálisan 8 százalékkal mérséklődtek negyedéves alapon a szezonálisan magas előző negyedévi bázisról, egy év alatt 15 százalékkal nőttek, a negyedév végére meghaladták a 263 milliárd forintot.

A mérlegfőösszeg 36 175 milliárd forintról 41 481 milliárd forintra nőtt egy év alatt.

A jelentésben kiemelték, hogy a menedzsment döntése szerint 2024 első negyedévétől kezdődően megváltozott a tőzsdei jelentésben konszolidált szinten, elkülönítetten bemutatott korrekciós tételek köre. Az ez évtől alkalmazott új módszertan szerint csak a goodwill értékvesztést és az akvizíciók közvetlen hatását mint korrekciós tételeket emelik ki és mutatják be konszolidált szinten, elkülönítetten.

A március 8-án közzétetthez képest a menedzsment várakozásai 2024-re továbbra is érvényben vannak, a társaság vezetése egyelőre nem látja indokoltnak, hogy változtasson korábbi előrejelzésén – írták. Az akkor közzétett menedzsmentvárakozás szerint az OTP idén javuló GDP-növekedési dinamikát, csökkenő inflációt és kamatkörnyezetet valószínűsít. A körülmények javulása kedvez a hitelkeresletnek, így az árfolyamszűrt organikus hitelállomány növekedési üteme meghaladhatja a tavalyit. A nettó kamatmarzs a 2023-as szinten alakulhat, míg a költség/bevétel mutató a 45 százalékos szint környékén. A kockázati profil a 2023. évihez hasonló lehet, míg a tőkeáttét várható csökkenése miatt az éves ROE (sajáttőke-arányos megtérülés) alacsonyabb lehet a 2023. évinél.

A jelentés szerint a negyedéves adózás utáni eredményt 57 milliárd forintos értékben a következő, teljes évre vonatkozó, de az első negyedévben egy összegben elszámolt negatív tételek befolyásolták: Magyarországon bankadó 29 milliárd forint, az extraprofitadó 10 milliárd forint, a kártyaműveletekhez kapcsolódó tranzakciós illeték 2 milliárd forint, a kárrendezési alapba történő befizetés 1 milliárd forint volt. Bulgáriában 11 milliárd forint, Szlovéniában 3 milliárd forint, Romániában pedig 1 milliárd forint volt a betétbiztosítási díj. Ha ezen tételek időarányosan kerültek volna elszámolásra, akkor az adózás utáni eredmény 283 milliárd forint lett volna – írták.

Közölték: csoportszinten minden leánybank nyereséges volt, a konszolidált adózás utáni eredmény 74 százaléka a külföldi csoporttagoknál keletkezett.

A konszolidált teljesítő hitelállomány organikus növekedése elérte az 1 százalékot árfolyamszűrten, negyedéves összevetésben. A teljesítő hiteleken belül a fogyasztási hitelek 4 százalékkal, a jelzáloghitelek 3 százalékkal bővültek, a nagyvállalati hitelek stagnáltak, míg a kkv-hitelek 9 százalékkal estek vissza az előző negyedévihez képest. Magyarországon a jelzáloghitelek növekedési

dinamikája a negyedévben meghaladta a fogyasztási hitelekét. A hitelekhez hasonlóan az árfolyamszűrt konszolidált betétállomány is 1 százalékkal bővült.

Az OTP Bank Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei csütörtökön 0,35 százalékos emelkedéssel 18 400 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 10 540 és 18 600 forint között változott.(MTI)