Lengyelország egyik legnagyobb ipari vállalata, a Boryszew Group lett az EIT InnoEnergy új befektetője

Új befektetővel bővült a fenntartható energetikai megoldások fejlesztésében, megvalósításában Európában élen járó EIT InnoEnergy részvényeseinek köre. Az autóipar és a fémipar globálisan jegyzett lengyel nagyvállalata, a Boryszew Group S.A csatlakozása jelentős tőkeinjekciót biztosít a szervezetnek az átfogó energiaipari célkitűzéseik megvalósításához. A partnerséget október 16-án jelentették be az EIT InnoEnergy éves rendezvényén, a The Business Booster-en Barcelonában.

A most létrejött, a kölcsönös előnyök kiaknázására építő együttműködés hozzájárul Európai Unió azon céljához, hogy Net Zero Industry Act értelmében a tiszta technológiák legalább 40%-ban belső piaci forrásokból származzanak. Ugyanakkor a Boryszew Group S.A. széleskörű autóipari és fémipari kapcsolatai tovább erősítik az InnoEnergy hozzáférését azokhoz az ágazatokhoz, amelyek kulcsfontosságúak Európa tiszta energiára épülő újraiparosításában. Az InnoEnergy pedig új utakat nyit a Boryszew zöld átalakulása előtt, beleértve ebbe azt a kooperációt is, ami létrejött a lengyel cég és az EIT InnoEnergy alapítású, nagy energiataroló rendszerek üzemeltető pán-európai vállalat, a Repono közt.

„A Fenntarthatósági Horizont 2030 stratégiánk fő célja a termelésünk dekarbonizálása. Az InnoEnergy-be való befektetés része ennek a zöld folyamatnak, mert ez az a szervezet, ami kezdeményezi és építi Európa legalacsonyabb kibocsátású ipari projektjeit. Ezzel az elköteleződéssel pedig fontos szereplői az európai ipar új hullámának és zéró kibocsátású termékek előállításnak a kontinens piacán. Miután az alacsony kibocsátású technológiák kulcsfontosságú elemei a csoportunk átalakulásának ezzel a befektetéssel is szeretnénk kiaknázni az InnoEnergy és köztünk lévő szinergiákat az energetika, a körforgásos gazdaság és az autóipar területén.” – mondta Wojciech Kowalczyk, a Boryszew Group S.A. elnöke

Hasonlóan látja a most megszületett együttműködést Marcin Wasilewski, az EIT InnoEnergy közép-európai vezérigazgatója is, aki úgy véli, hogy a Boryszew Group S.A. részvényessé válása megerősíti azt a hitüket, hogy Európa újraiparosításához szükség van mind a már meglévő ipari szereplők, mind a feltörekvő zöld vezetők együttes erőfeszítéseire.

„Az európai ipar fordulópont előtt áll. A hagyományos vállalkozásoknak át kell alakulniuk klímasemlegessé, miközben az új fenntartható üzleti modelleknek pedig gyorsan be kell bizonyítaniuk, hogy képesek a növekedésre.” – emelte ki Marcin Wasilewski. Hozzátette, hogy ezzel a mostani befektetéssel az EIT InnoEnergy további forrásokat biztosíthat az új üzleti lehetőségek kiaknázásához, a már meglévő 200+ portfólió vállalat növekedésének támogatásához és az új, sikeres vállalkozások elindításához, fejlődésük felgyorsításához.

Az EIT InnoEnergy részvényeseinek táborát a Boryszew Group mellett további 38, az ipar, a pénzügy, az oktatás és képzés, valamint a digitális szektort képviselő vállalat alkotja. Közéjük tartozik a ACB Participations B.V, az AGH, az Augur SCMT, a Capgemini, a CEA, az EDF, az ENGIE, az Esade, a Grenoble INP-UGA, a Groupe Idec, az ING, a Karlsruhe Institute of Technology, a Koolen Industries, a KTH, a KU Leuven, a Naturgy, a NIIT, az OMV, az OMV Petrom, a Politechnika Śląska, a Pulse – CMA CGM Energy Fund, a Rafako Grupa PBG, a Renault Group, a Santander a CIB, a Schneider Electric, a Siemens Financial Services, a SIPLEC E.Leclerc, a Société Générale, a Stena Recycling, a Técnico Lisboa, a TOTAL, a TU/e, az Universitat Politecnica de Catalunya, az Universität Stuttgart, az Uppsala Universitet, a VITO, a Volkswagen Group és a Wroclaw University of Science and Technology.

Az EIT InnoEnergy

Az EIT InnoEnergy a fenntartható energiára, az energetikai átmenetre fókuszáló vezető innovációs szervezeteként tevékenykedik. A zöld megállapodás felgyorsításához, Európa szén-dioxid-mentesítési és újraiparosítási céljainak megvalósításához szükséges technológiát, üzleti modellinnovációt és szakértelmet kínál, miközben az energiabiztonságot is javítja.

A Startup Genome által 2023-ban Európa legjobb Cleantech és Blue Economy kockázati tőkebefektető cégeként és befektetőjeként, a Sifted által 2023-ban Európa 10 legaktívabb deeptech befektetőjének egyikeként, a Pitchbook által pedig 2022-ben az energiaágazat legaktívabb befektetőjeként elismert InnoEnergy számos területen támogatja az innovációkat. Ezek közé tartozik az energiatárolás, a közlekedés és mobilitás, a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság, a nehezen csökkenthető iparágak, az intelligens hálózatok, valamint a fenntartható épületek és városok.

Az InnoEnergy több mint 200 vállalatból álló portfólióval rendelkezik, amelyek a becslések szerint 2030-ig 110 milliárd euró bevételt generálnak és 2,1 G tonna CO2e-t takarítanak meg halmozottan. Ezek a vállalatok együttesen eddig több mint 9,7 milliárd eurónyi befektetést szereztek. Az InnoEnergy három stratégiai európai kezdeményezés – az Európai Akkumulátor Szövetség (EBA), az Európai Zöld Hidrogén Gyorsító Központ (EGHAC) és az Európai Fotovoltaikus Napenergia Ipari Szövetség (ESIA) – aktív tagja.

Az InnoEnergy 2010-ben jött létre, és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), az Európai Unió egyik szervezete támogatja. Megalakulása óta az InnoEnergy több mint 7000 induló vállalkozást vizsgált meg, több mint 300 terméket vezetett be a piacra és a felügyelte alatt a portfóliócégei több mint 370 szabadalmat nyújtottak be. Ma az InnoEnergy több mint 1200 partnerből és 38 részvényesből álló, megbízható ökoszisztémával, valamint több mint 200 fős csapattal rendelkezik, amelynek irodái Európa-szerte és az Egyesült Államokban, Bostonban találhatók. www.innoenergy.com

Boryszew Csoport

A Boryszew Csoport Lengyelország egyik legnagyobb ipari vállalata. A céget 35 gyártóüzem és kutatás-fejlesztési központ alkotja, amelyek Lengyelországban, Németországban, Csehországban, Spanyolországban, Olaszországban, Indiában, Kínában, Mexikóban és Brazíliában találhatók. A Boryszew tapasztalt gyártó, amely elsősorban az autóiparra összpontosít (Tier 1 beszállító), valamint színesfémek (alumínium, sárgaréz, acél) feldolgozásával, újrahasznosítással és energetikával foglalkozik. A vállalatot jegyzik a Varsói Értéktőzsdén. https://www.boryszew.com.pl/en/