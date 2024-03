BÉT – Növekvő forgalomban csökkent a BUX a héten

Növekvő forgalomban csökkent a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 66 169,03 ponton zárt pénteken, 94,15 ponttal, 0,14 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

BUX – A részvénypiac heti forgalma 70,39 milliárd forint volt az előző heti 48,91 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában felidézte: keddi ülésén 100 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank szerint az elmúlt hetekben bővült a monetáris politikai mozgástér, ugyanakkor a márciusi inflációs jelentés kiemelten fontos lesz annak megítélésében, hogy milyen ütemben folytatódik a kamatcsökkentés 2024 második negyedévében.A Richter csütörtökön tette közzé tavalyi negyedik negyedéves jelentését, a vállalat konszenzus feletti árbevételről és adózott eredményről jelentett, de a bruttó profit és az üzleti eredmény is enyhén elmaradt a várakozásoktól. A 203,2 milliárd forintos árbevétel 4 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzust, míg a 130 milliárd forintos bruttó eredmény és a 45 milliárd forintos üzemi eredmény 3, illetve 2 százalékkal elmaradt a várakozásoktól. A 36,4 milliárd forintos adózott eredmény viszont jelentős mértékben, 27 százalékkal múlta felül a konszenzust.Céláremelés is érkezett a Richter részvényeire. A HSBC 9500 forintról 10 300 forintra emelte a gyógyszergyártó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is tartás.Saját részvényt vett az OTP. A szerdai kereskedésben 28 856 részvényt vásárolt a bank 17 180 forintos átlagárfolyamon. A csütörtöki kereskedés során 33 600 papírt vettek, az átlagár 17 380 forinton alakult. Az Autonomous Research 20 500 forintról 21 058 forintra emelte az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülteljesítés.Szintén céláremelés érkezett a Mol részvényeire, a Santander Biuro Maklerski 3200 forintról 3500 forintra emelte a részvényre vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlást semlegesről felülteljesítőre javították.Az Equilor a kommentárjában kitért arra, hogy az AutoWallis is közzétette a tavalyi utolsó negyedév számait; 2023-ban összesen több mint 366 milliárd forintos árbevétel mellett 19,7 milliárd forintos EBITDA-t és 9,8 milliárd forintos nettó eredményt értek el. A vállalat hangsúlyozta, hogy a növekedést az organikus fejlődés mellett akvizíciók is támogatták, elsősorban a szolgáltatási területen. Partnerségre léptek több kínai márkával, a többi között a BYD-vel és az MG-vel. Az AutoWallis árfolyama az elmúlt egy évben csaknem 40 százalékkal emelkedett.A 4iG-nél egy év alatt jelentősen nőtt az árbevétel és az EBITDA is, mind negyedéves, mind éves alapon. A bővülésben jelentős szerepe van a Vodafone felvásárlásának, amit tavaly január végén zárt le a társaság. Az értékcsökkenés és amortizáció miatt azonban a tavalyi negyedik negyedévben 13 milliárd forintot meghaladó mínuszt könyvelt el a 4iG, míg a teljes évet tekintve az EBIT 22,1 milliárd forintnyi pozitív értéket ért el. A pénzügyi eredmény a teljes tavalyi évre, mind a negyedik negyedévre érdemi mínuszt mutat, így az adózás előtti eredmény és a nettó eredmény negatív lett. A 2023-as évre kimutatott 32 milliárd forintnyi veszteség mellett azonban a korrigált adózott eredmény hatmilliárd forintot meghaladó pluszban van.Az Opus sikeresen végrehajtotta részvény-visszavásárlási aukcióját. A társaság 2 milliárd forintot csaknem elérő mértékben fogadott be ajánlatokat, ami az előre meghirdetett mennyiségnek felel meg. Összesen 4 560 984 részvényt vásároltak vissza 438,5 forintos átlagáron, a legmagasabb elfogadott árszint 450 forint volt.A vezető részvények közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban a héten. A távközlési cég részvényeinek árfolyama 1,20 százalékkal emelkedett, a papír 843 forinton zárt pénteken, 2,75 milliárd forintos forgalommal fejezte be a hetet.Az OTP 0,14 százalékkal erősödött. A részvény 17 425 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, 45,06 milliárd forintos heti forgalom mellett.A Mol árfolyama 0,20 százalékkal csökkent, a részvény 6,28 milliárd forintos heti forgalmat ért el, pénteken 2926 forinton zárt.A Richter 1,03 százalékkal gyengülve 9625 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 11,69 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 5732,97 ponton zárt a héten, ami 15,36 ponttal, 0,27 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)