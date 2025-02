BÉT Legek: Ismét az Equilor nyerte el Az év befektetési szolgáltatója díjat

Az Equilor Befektetési Zrt-nek ítélte a Budapesti Értéktőzsde szakmai zsűrije „Az év befektetési szolgáltatója” díjat a BÉT Legek 2024 díjátadón. Az elismerést többek között azért ítélték oda, mert az idén 35 éves befektetési szolgáltató tavaly forgalmazóként vett részt az elmúlt 25 év legnagyobb részvénypiaci kibocsátásában, kiemelkedő szerepet tölt be a tőzsde árupiaci szekciójában és elemzési, árjegyzési, edukációs tevékenységével fejleszti a magyar tőkepiacot.

2021 után 2024-ben is az Equilor Befektetési Zrt-nek ítélte a BÉT Legek „Az év befektetési szolgáltatója” díjat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szakmai zsűrije. A díj odaítélésekor figyelembe vették, hogy a magyar tőkepiac és a vállalati szektor erősítése iránt elkötelezett, alapításának 35. évét idén ünneplő Equilor 2024-ben kulcsszerepet töltött be forgalmazóként a Gránit Bank tőzsdére lépésében, részvénykibocsátásában, mely az elmúlt 25 év legnagyobb nyilvános tranzakciója volt. Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója a díj átvételekor kiemelte: az Equilor jelentős tőkepiaci szerepét mutatja, hogy szakértői az elmúlt évtizedekben több mint 3.000 milliárd forint értékű M&A tranzakcióban működtek közre, míg az elmúlt öt évben a legtöbb hazai nyilvános vételi ajánlatot is az Equilor vezényelte le. Az Equilor emellett egyedüli szekciótagként támogatja a hazai árutőzsdét, ezzel kiemelkedő szerepet tölt be az árupiac fejlesztésében. A BÉT és az Equilor által kidolgozott új kereskedési feltételek 2021-ben léptek életbe ezen a piacon, és a tapasztalatok alapján a piaci szereplők egyre többen és növekvő érdeklődéssel fordulnak az árupiaci lehetőségek felé. Mindezek mellett az elmúlt évtizedekben a hazai kötvénypiacon is meghatározó szereplővé váló Equilor sokféle eszközzel népszerűsíti a magyar befektetési lehetőségeket. Rendszeres elemzésekkel követi a magyar tőkepiacot érintő eseményeket és a hazai tőzsde több vállalatát, szakértői pedig a pénzügyi kultúra fejlesztését elősegítve rendszeresen adnak elő különböző konferenciákon, oktatási intézményekben. Az Equilor kiadásában jelent meg az az egyedülálló, négyrészes pénzügyi edukációs könyvsorozat, mely közérthető példákkal mutatja be a deviza-, kötvény-, részvény- és opciós piacok főbb jellemzőit, működését.

Equilor Befektetési Zrt.

A 35 éves Equilor Befektetési Zrt. néhány nap különbséggel a magyar tőkepiac, valamint a Budapesti Értéktőzsde újraalakításával egy időben kezdte meg működését. Az Equilor professzionális, ügyfélközpontú és személyre szabott befektetési banki szolgáltatást nyújt belföldi és külföldi értékpapírokkal, valamint devizákkal kapcsolatban magán és intézményi ügyfelei számára. Közel 25 éve foglalkozik portfólió- és vagyonkezeléssel, és több mint 25 éve vállalati pénzügyi tanácsadással. Az Equilor teljes jogú tagja a budapesti a prágai és a varsói értéktőzsdének. A Budapesti Értéktőzsde szakmai zsűri döntése alapján az elmúlt években „Az év befektetési szolgáltatója”, „Az év csapata”, valamint „Az év tőzsdei hitelpapír kibocsátás szervezője” díjat adta az Equilornak.