Befektetted a Babavárót? Több mint 5 milliót kereshettél!

Talán az évtized államilag támogatott befektetése volt a Babaváró hitel, még gyermekvállalás nélkül is. Aki leleményes volt, nagyon sokat tudott keresni a kormány családtámogatási programjának köszönhetően. Mennyire volt jövedelmező ez a lehetőség? Még most is érdemes igényelni?

Nem is volt olyan régen, amikor még az állam pénzét lehetett kölcsönadni az államnak és még a büntetőkamat megfizetése után is nyereséggel távozhattunk az ügyeskedésből. Ez a remek lehetőség a Babaváró hitelnél adódott, egészen 2021-ig. Most megmutatjuk mennyire jártak jól, akik leleményesek voltak és lecsaptak az ingyen pénzre.

Mennyire volt ez jó lehetőség?

Nagyon! Talán megismételhetetlenül is. Ugyanis nagyon alacsony kockázat mellett lehetett az állam pénzével pénzt keresni. A mi példánkban egészen pontosan 3 627 188 forintot 5 év alatt. Ennyi maradt összesen a büntetés és tartozás megfizetése után. Egy példán keresztül mutatjuk be, hogy milyen nyerészkedésre adott lehetőséget a kormány egyik családtámogatási programja.

Gyerek nélkül is több milliót kereshettek a befektető házaspárok

Az alábbi példában egy 2020 augusztusában felvett Babaváróval számoltunk, amit még abban a hónapban inflációkövető állampapírba fektettek be. A Babaváró maximum felvehető összege 10 millió forint volt. Példánkban a 10 millió forintos hitelösszeget az 5. évfordulókor, azaz a türelmi időszak lejártával, teljes mértékben visszafizetik, büntetőkamattal és fennálló tőketartozással együtt.

2020. augusztus végén felvett 10 millió forint Babaváró hitel esetén a büntető kamat mértéke (az előző 3 hónap 5 éves állampapír aukciónak súlyozott átlaga alapján) 3,82% volt. Ezt a hitelfelvételkor állapítják meg az első 5 éves periódusra és amennyiben nem születik ebben az időszakban gyermek, akkor ezt a kamattámogatást egy összegben vissza kell majd fizetni. Ebből következik, hogy az ötödik évfordulókor fizetendő büntetőkamat összege 2 063 922 forint. Vagyis az 5 év alatt legalább ennyit kellett, hogy fialjon a befektetés, hogy megérje a Babaváró hitellel játszani. Ebben az időszakban ezt nem volt nehéz elérni.

Aktuális példánkban inflációkövető állampapírt vásároltak 10 millió forint értékben 2020. augusztus 28-án. A számításban azt feltételeztük, hogy a kamatfizetéseket is visszaforgatták és ugyanúgy PMÁP 2025/J papírt vásároltak belőle.

A 2020. augusztus 28-án vásárolt PMÁP 2025/J lejárata 2025. május 21, amikor 15 910 851 forintot kaphat a kézhez a házaspár, amelyből igaz vissza kell fizetni a maradék tőketartozást és a büntetőkamatot, de még így is 5 év után 3,63 millió forintot rakhatnak zsebre a művelet után. Persze csak azok jártak ennyire jól, akik PMÁP-ot vettek és nem Magyar Állampapír Pluszt, ahogyan azt sokan tették.

Érdekesség még, hogy a 20 éves futamidejű (ez volt egyébként a hitel maximális futamideje, és a megtérülés szempontjából ez volt a legelőnyösebb konstrukció) Babaváró hitel igénybevételével az előbb felvázolt példa szerint a saját tőkearányos évesített hozam 40,35%-ra rúgott, köszönhetően az első 5 év kamatmentes törlesztésének és az alacsony büntetőkamatnak.

Még nagyobb a hozam, ha születik gyerek

Ha az 5 év alatt születne gyermek és a házaspár igénybe veszi a 3 éves törlesztési moratóriumot, akkor a Babaváróval elérhető nyereség 5 év alatt 5 819 418 forint. A moratóriumnak köszönhetően ebben az esetben az évesített saját tőkearányos megtérülés 78,78%-ot érhet el. (A gyermek születésével a hitelfelvételt követő 13. hónapban számoltunk).

Mi a helyzet, ha kockázatosabb befektetéseket választottunk?

Megvizsgáltuk, hogy a mai napig bezárólag (2024.10.29.) mekkora hozamot lehetett elérni az amerikai és a magyar tőzsdéken. Ehhez az Európában is elérhető, Londonban kereskedett Invesco S&P 500 UCITS ETF-t vettük alapul, ami nem fizet osztalékot, hanem azt visszaforgatja. Ha ebbe az amerikai S&P500 részvényindexet lekövető ETF-be fektettünk 2020. augusztus 28-án, akkor a SZJA befizetése utáni (az elért hozam 15%-t kell SZJA formájában leadózni) nettó hozamunk 65,5%. Vagyis 6,55 millió forintot lehetett keresni 10 millió forinton.

Ha a magyar tőzsdébe fektettünk volna ugyanekkor, akkor az SZJA befizetése utáni nettó hozamunk 96,4% lenne.

Fontos A részvénybefektetések önmagukban is kockázatosak, ez hatványozottan igaz, ha hitelből fektetünk be.

Így jött ki a matek

Amit a konstrukciókról tudni érdemes, hogy a hitel maximális futamideje 20 év, amelyből az első 5 év törlesztése kamatmentes, vagyis csak tőketörlesztés és az állami kezességvállalási díj fizetése történik. (A kezességvállalási díj a Babaváró egyetlen kötelező díjeleme, amely az éves fennálló tőketartozás 0,5 %-a.) Ezt követően a hitel csak akkor maradhat kamatmentes, ha az első 5 évben legalább 1 gyermek születik.

A mi példánkban nem született gyermek, tehát a hitel további része kamatozni fog és meg kell fizetni a büntetőkamatot is. Ha az első 5 évben nem született gyermek, akkor a büntetőkamat mértéke a szerződés megkötését megelőző három hónapban az 5 éves állampapír átlagos kamatának 130%-a + 2%. Ezt a felvett 10 millióra kell megfizetni egy összegben (de kérhető 6 hónapos részletfizetés is). A fennmaradó tőketartozás kamatát az alábbiakban határozzák meg: az ötödik évforduló előtti három hónap 5 éves állampapír kamatának a 130%-a +5%. Azonban lehetséges egy másik opció is, hogy az ötödik évfordulókor visszafizetjük a teljes tartozást. A mi példánkban is így számoltunk.

Már nincs ilyen remek lehetőség, de még így is jó lehet a Babaváró!

Most már bezárult az egykor elérhető kiskapu és a büntetés feltételei is szigorodtak, ettől függetlenül még mindig előnyös lehet a Babaváró hitel, mivel az első 5 évben továbbra is kamatmentes a törlesztés, illetve egy gyermek születése esetén teljesen kamatmentessé alakul át. Továbbá 2 gyermek esetén tartozáselengedés kötődik a konstrukcióhoz, 3 baba után pedig a teljes tartozást elengedik.

