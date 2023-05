Az MBH Bank átadta első megújított fiókját

Az MBH Bank átadta kedden Miskolcon első, a pénzintézet új arculati elemeit megjelenítő és a változó hazai ügyféligényeknek megfelelően, átfogóan megújított fiókját.

Az eseményen Barna Zsolt elnök-vezérigazgató hangsúlyozta: az MKB Bank és a Takarékbank április 30-i egyesülésével létrejött MBH Bank Magyarország második legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú hitelintézete, amely mintegy kétmillió lakossági és vállalati ügyféllel rendelkezik.

Ismertette: az új pénzintézet összesített mérlegfőösszege meghaladja a 10 600 milliárd forintot, betétállománya a 6500 milliárd forintot, míg bruttó hitelállománya több mint 5000 milliárd forint. Az MBH Bank rendelkezik a legtöbb fiókkal Magyarországon, és 9000-et meghaladó számú munkavállalót foglalkoztat.

Barna Zsolt jelezte: stratégiai céljuk Magyarország egyik legmeghatározóbb bankjává válni, és megjelenni a nemzetközi piacokon, így a kelet-közép-európai régió országaiban is. Szavai szerint meghatározó a piaci pozíciójuk a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalati hitelezésben, a lízingpiacon, az agrár- és élelmiszeripari üzletágban, továbbá széles körű pénz- és tőkepiaci, valamint befektetési tevékenységet végez. Ügyfeleik magas színvonalú kiszolgálása érdekében nagy hangsúlyt fektetnek 500 egységből álló fiókhálózatuk és digitális felületei fejlesztésére – húzta alá Barna Zsolt.

Az elnök-vezérigazgató kitért arra is, hogy jogelődeik infrastruktúrájára építve az MBH átfogó modernizációs programot indított, melynek részeként ez év végéig minden fiókjának arculati elemeit megújítja, míg 30-at a miskolcihoz hasonlóan teljesen átépít. Ezekben külön teret kap a prémium banki vagy a jelzáloghitelezési tanácsadás és elkülönített helyre kerül a pénztár. A letisztult belső terek akadálymentesek lesznek, mely a fogyatékkal élők számára is kényelmes ügyintézést tesz lehetővé – sorolta.

Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében banktörténeti pillanatnak nevezve az eseményt arról beszélt: az ország legnagyobb bankfúziója valósult meg a közelmúltban. Úgy vélte: az újonnan létrejött pénzintézet méltó versenytársa lesz hazánk piacvezető bankjainak, melynek haszonélvezői az ügyfelek lesznek. Fontos szempontként említette, hogy az MBH megtartotta jogelődei tapasztalt szakembergárdáját, így meglévő ügyfelei Miskolcon is a megszokott munkatársakkal találkozhatnak.

Az eseményt követően a banknak az MTI-hez eljuttatott közleményéből kiderül: az új miskolci fiók ünnepélyes megnyitását követően kedden a Miskolci Egyetemen bemutatták az MBH Bank első digitális ügyfélkiszolgáló pontját is, amelyben személyes ügyfélszolgálati jelenlét nélkül, biztonságosan és kényelmesen lehet bankszámlát nyitni. A magyar FaceKom által fejlesztett, első körben 10 digitális banki kioszkot hazai egyetemeken alakítja ki a pénzintézet. A tervek szerint a későbbiekben további banki szolgáltatásokkal bővül a digitális MBH kioszkok kínálata.(MTI)