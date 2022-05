Az Aldi 300 informatikai munkahelyet hoz létre Magyarországon

Megduplázza létszámát Magyarországon az Aldi informatikai szolgáltatásokat végző leányvállalata, az Aldi International IT Services Kft. (AIIS), a vállalat 300 olyan informatikai munkahelyet hoz létre, amelyek jó része otthonról is ellátható feladatokból áll – közölte az Aldi kedden az MTI-vel.

Közleményükben ismertetik: az Aldi Magyarország európai üzlethálózatnak informatikai támogatást nyújtó részlege, az Aldi International IT Services Kft. negyedik éve működik önálló cégben. Több mint 4000 európai Aldi üzlet mellett 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház IT-rendszerét is gondozza teljeskörűen, 8 országban több mint 29 000 felhasználó IT-támogatásáért felelős. A vállalat szakemberei a magyar mellett német, angol, olasz, szlovén és francia nyelvterületű országoknak nyújtanak informatikai jellegű támogatást, szolgáltatást.

Az Aldi Süd cégcsoporttól érkező, növekvő számú feladat magas színvonalú ellátása érdekében a kft. folyamatosan növekszik, 2021-ben már 75 százalékkal bővítette munkatársai számát 2020-hoz képest. Az idei év végére pedig Aldi International IT Services Kft. több mint kétszeresére növeli magyarországi létszámát, 300-ról mintegy 650-re – írják a közleményben.

A most létrejövő új munkahelyek jó része otthonról ellátható, elsősorban több idegen nyelven nyújtott informatikai ügyfélszolgálati feladatkör, így az ország bármely településéről lehet pályázni – jelezték a közleményben.



A több nyelv ismeretét igénylő IT-ügyfélszolgálati pozíciók mellett üzleti területeken, egyebek között IT, people management, projekt management, mérnöki, fejlesztői, logisztikai és beszerzési területen keres a vállalat munkatársakat.Nyilvános cégadatok szerint az Aldi International IT Services Kft. 2020-ban 2,1 milliárd forint értékesítési nettó árbevételt ért el az előző évi 1,5 milliárd forinttal szemben, adózott eredménye 2020-ban 75 millió forintot tett ki a 2019. évi 65 millió forint után.(MTI)