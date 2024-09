Az AKKO Invest Igazgatótanácsa nem javasolja a társaság részvényeire tett vételi ajánlat elfogadását

Az AKKO Invest Igazgatótanácsa nem javasolja részvényeseinek a nyilvános vételi ajánlat elfogadását, mivel a WING Csoportba tartozó ajánlattevő célja összhangban van a társaság céljaival, növekedési stratégiájával, így amennyiben azok megvalósulnak, az megteremtheti várhatóan annak a lehetőségét, hogy a tulajdonukban lévő részvények piaci értéke emelkedjen. Az AKKO üdvözli a WING Csoport elvárásait, mely szerint a vállalat fejlessze vagyonkezelési, ingatlanbefektetési és bérbeadási tevékenységét, továbbá legnagyobb leányvállalata a magyar ingatlanüzemeltető piac meghatározó szereplője, a NEO Property Services az ingatlanok üzemeltetéséhez, működtetéséhez kapcsolódó komplex szolgáltatásainak nyújtását egyre szélesebb körre terjessze ki.

Az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsa véleményezte a WING Csoporthoz tartozó Mevinvest Kft. által 2024. szeptember 10-én tett kötelező nyilvános vételi ajánlatot, mely alapján a testület egyhangúlag nem javasolja az ajánlat elfogadását. Mint ismeretes, az AKKO Invest legnagyobb tulajdonosa jelenleg is a Mevinvest 30,1 százalékos részesedéssel, melyet 33 százalék fölé kíván növelni, így a jogszabályok szerint kötelező vételi ajánlatot tett 266,1465 forintos részvényenkénti árfolyamon (az ajánlatot a Magyar Nemzeti Banknak kell jóváhagynia, az eljárás folyamatban van). A Mevinvest a WING Csoportba tartozik, a WINGHOLDING Zrt. 100 százalékos leányvállalata. A Mevinvest, illetve a WINGHOLDING Veres Tibor, a Wallis Csoport tulajdonosának közvetett többségi tulajdonában áll. Az AKKO Igazgatótanácsa megállapította, hogy a WING Csoport azonosul a társaság stratégiájával és a célja, egyben elvárása az AKKO Igazgatótanácsától, valamint az AKKO által tulajdonolt leányvállalatok vezetésétől a nyilvános tőzsdei társaságoktól elvárt hosszú távú értékteremtő és transzparens működés. Az Igazgatótanács úgy értékelte, hogy a WING Csoport által készített és közzétett Működési Terv összhangban van az AKKO üzleti célkitűzéseivel, így amennyiben azok megvalósulnak, az megteremtheti várhatóan annak a lehetőségét, hogy a tulajdonukban lévő részvények piaci értéke emelkedjen. (Az AKKO Igazgatótanácsa által készített részletes vélemény a társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján olvasható.)

Prutkay Zoltán, az AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke elmondta, hogy a társaság üdvözli a WING Csoport célját, mely szerint az AKKO fejlessze tovább vagyonkezelési, ingatlan befektetési, bérbeadási tevékenységét, továbbá legnagyobb leányvállalata, a NEO Property Services Zrt. az ingatlanok üzemeltetéséhez, működtetéséhez kapcsolódó komplex szolgáltatásait egyre szélesebb körre terjessze ki. Hozzátette, hogy az AKKO a menedzsment várakozásait felülmúló rekorderedménnyel zárta az első félévet, miután árbevétele több mint 25 százalékkal 19,6 milliárd forintra nőtt 1,5 milliárd forintos EBITDA mellett. Az AKKO Invest első fél éves teljes átfogó eredménye (908 millió forint) megközelítette a társaság 2023-as év teljes átfogó eredményét (1,16 milliárd forint). Prutkay Zoltán kifejtette, hogy a vagyonkezeléssel foglalkozó vállalat 2024. január-június közötti árbevétel-növekedését támogatta a társaság 50 százalékos tulajdonába 2023 végén került Szerémi úti irodaház bérleti díjbevétele, valamint a NEO Property Services tevékenysége, mint az AKKO legnagyobb bevételt termelő leánycégének sikeres első fél éve is. Az AKKO Invest mindezek hatására a rekordárbevétel mellett közel megháromszorozta (+279%) teljes átfogó eredményét, míg az egy részvényre jutó eredménye a tavalyi év hasonló időszakában mért 9,65 forintról 27,22 forintra ugrott (+282%).

Az AKKO legnagyobb leányvállalata, a NEO Property Services 2024 első hat hónapjában ismét rekordszintű árbevételt és eredményt ért el: a magyar ingatlanüzemeltetői és szolgáltatói piac szempontjából meghatározó vállalat 19,45 milliárd forintos árbevételét támogatta, hogy a kiélezett piacon új megbízásokkal is tudta bővíteni portfolióját. A generálkivitelezési területen tovább bővült a NEO állománya a növekvő számú megbízásoknak köszönhetően, és hamarosan elkészül a LIVING tulajdonú Le Jardin fantázianevű 165 lakásos társasház generálkivitelezése is. A NEO az év második felében kiemelkedően sok eseti megrendeléssel számol, amely várakozásaik szerint tovább javítja az első félévben elért rekordteljesítményt. Ennek is köszönhetően a külső gazdasági környezet okozta nehézségek (alapanyagárak és rezsiköltségek növekedése, valamint az ezekkel szorosan összefüggő, folyamatosan érkező alvállalkozói díjemelési igények) ellenére a NEO a 2024-es üzleti évben ismét kimagaslóan jó eredményre számít.