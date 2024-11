Alkuszszövetség: A vártnál élénkebb az év végi kgfb-kampány

Az eddigi adatok alapján a vártnál aktívabban alakul az idei kgfb-kampány, melynek során az érintett több mint 400 ezer személyautónak akár 15 százaléka is lecserélheti meglévő kgfb-szerződését. Mivel a felmondási határidő, december 1-je idén vasárnapra esik, a váltásra vonatkozó döntést idén célszerű néhány nappal korábban meghozni – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Félidőnél tart az év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, mely a vártnál aktívabban zajlik. A független alkuszcégek eddigi visszajelzései alapján az online kötések átlagdíja a tavalyi szint közelében, 32-33 ezer forint között alakul, a szerződésüket már lecserélő autósok pedig az eddigi biztosítójuk által megajánlott díjnak mintegy harmadát tudták a váltással megtakarítani.

„Nem csupán a köteleződíjon lehet spórolni ebben az időszakban, mivel ilyenkor számos biztosító további (úgynevezett együttkötési) kedvezményt kínál azok számára is, akik a kgfb-vel egyidejűleg casco- vagy lakásbiztosítási szerződést is kötnek – hangsúlyozza Besnyő Márton, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke. – A díjkalkulációt követő döntés során ezt a szempontot is célszerű figyelembe vennie az érintett autósoknak.”

Az előző évek tapasztalatai szerint az év végi kampányban váltani jogosult autósok nem sietik el a döntést: a váltások 40-50 százaléka az utolsó tíz nap során zajlik le. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) arra figyelmezteti az érintett, váltani szándékozó autósokat, hogy mivel a december 1-jei határidő idén vasárnapra esik, kgfb-szerződésük személyes vagy levélben történő felmondását legkésőbb november 29-ig juttassák el biztosítójukhoz.

„Mivel a felmondásnak határidőre, azaz december 1-én éjfélig be is kell érkeznie a meglévő szerződést kezelő biztosítóhoz, azt levélben idén legkésőbb négy-öt nappal korábban fel kell adni, a biztosító ügyfélszolgálati irodájában pedig legkésőbb jövő péntekig lehet intézkedni – figyelmeztet Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. – Az elektronikus úton történő felmondásra még az utolsó hétvégén is lesz lehetőség, az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást.”

A december 1-jei határidő csak a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik, új szerződés megkötésére egészen december 31-ig van lehetőség. A gyakorlatban ugyanakkor ezt a két lépést, a mostani szerződésének felmondását és az új szerződés megkötését az ügyfelek túlnyomó része egyidőben, valamelyik alkuszi összehasonlító oldalon megteszi.

A kgfb-szerződések váltása már évek óta zömmel a független alkuszokon keresztül zajlik, ami annak is köszönhető, hogy ők kínálják a legösszetettebb ügyféltámogatást. Kalkulátoraik megbízhatóan hasonlítják össze a biztosítók árajánlatait, a kalkulált díjra pedig árgaranciát is vállalnak. A hitelességet garantálja az is, hogy az alkuszportálok működését és kalkulációs pontosságát az MNB szúrópróbaszerű vizsgálatokkal is ellenőrzi.

Az alkuszok a kalkuláción túlmenően olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, mint az előző szerződések felmondása, az együttkötési kedvezmények és ingyenes kiegészítők bemutatása, segítség az esetlegesen elakadó biztosítási adminisztráció előremozdításában, vagy éppen – megfelelő meghatalmazás birtokában – a kárrendezési asszisztencia.

Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ)

A szövetség 1992-ben 13 alkuszcég kezdeményezésére jött létre, jelenleg több mint 70 teljes jogú, illetve pártoló taggal rendelkezik. E tagok a teljes alkuszi piac teljesítményének mintegy 50 százalékát fedik le az általuk közvetített és kezelt állomány alapján. A FBAMSZ célja a szakmai érdekvédelem mellett az alkuszi tevékenység önszabályozása, szakmai és etikai hátterének kialakítása, az alkuszok oktatásáról, szakmai felelősségbiztosításáról történő gondoskodás, valamint a részvétel a biztosítási alkuszokra vonatkozó jogszabályok kialakításában. A szövetség 1993 óta tagja a biztosításközvetítők európai szervezetének (BIPAR), és kapcsolatban áll más országokban működő szövetségekkel is.