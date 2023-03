A költségvetési kiigazítást és a gazdagok megadóztatását tervezi az amerikai kormány

A leggazdagabbak megadóztatása és hosszú távú hiánycsökkentés is szerepel az amerikai elnöknek a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervében, amelyet csütörtökön ismertet részletesen – közölték szerdán kormányzati tisztségviselők.

A bejelentés szerint az elnök által javasolt intézkedések, ha tartósak tudnának maradni, 10 év alatt csaknem 3000 milliárd dollárral csökkentenék az Egyesült Államok szövetségi költségvetésének deficitjét. Az ország helyzetéről tartott februári elnöki értékelőben még 2000 milliárd szerepelt. A Fehér Ház egyelőre nem fejtette ki, hogy a különbözetet adó 1000 milliárd dollárt hogyan takarítaná meg a kormány.

Az Egyesült Államok jelenlegi államadóssága 31 400 milliárd dollár.

Az elnök a várakozások szerint adóemelést jelent be a legvagyonosabbakat érintően. Ez vonatkozik majd az évente 400 ezer dollárnál többet keresőkre, akiknek a kötelező egészségbiztosítási hozzájárulása emelkedne. Emellett külön adót vetnének ki az ország milliárdosaira.

Az elnök ezt illető tervéről beszélt hétfőn egy nyilvános eseményen, amelyen kifejtette, hogy az Egyesült Államokban 680 milliárdos él, közülük sokan kisebb arányú adót fizetnek, mint a középosztálybeli amerikaiak. Az elnök a Tűzoltók Nemzetközi Szövetségének gyűlésén úgy fogalmazott, „egyetlen milliárdos sem adózhat kisebb adókulccsal, mint egy tűzoltó”.

A tervezet az előzetesen megjelent információk alapján költségvetési kiadáscsökkentést tartalmaz a nagy gyógyszergyárakat és olajvállalatokat érintően is.

A költségvetési kiigazítási program célja a hiánycsökkentés mellett a szövetségi egészségbiztosítás rendszerének (MediCare) a kiterjesztése. Az egészségbiztosítás az elmúlt hónapokban komoly politikai viták tárgya volt, az elnök és Demokrata Pártja, valamint a republikánusok egyaránt azzal vádolják a másik politikai oldal képviselőit, hogy terveik az egészségbiztosítás rendszerének leépülését okoznák.

A MediCare az Egyesült Államok központi finanszírozású egészségbiztosítási rendszere, amely a 65 évesek és idősebbek ellátását fedezi, valamint kivételes esetekben a fiatalabbakra is vonatkozik.

Joe Biden a tervek szerint csütörtökön Philadelphiában ismerteti a költségvetésre vonatkozó javaslatát, amelyet előzetesen a republikánusok képviselőházi és szenátusi vezetői is elutasítottak.(MTI)