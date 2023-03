Ukrajnai háború – A gabonamegállapodás meghosszabbítását sürgette Kijevben az ENSZ-főtitkár és az ukrán elnök

Ukrajna és az ENSZ közös célja a gabonamegállapodás meghosszabbítása – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, miután Kijevben tárgyalt António Guterres ENSZ-főtitkárral.

„Nekünk is érdekünk, hogy ne legyen éhínség a világon. A másik közös célunk a gabonafolyosó kibővítése. Felvetettük ez utóbbi lehetőségét, és annak részleteit, hogy miképpen segíthetnénk a világ népességét” – fejtette ki az államfő.

Guterres úgyszintén a fekete-tengeri gabonakezdeményezés folytatásának „rendkívüli fontosságát” hangsúlyozta – számolt be az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Az ukrán gabona exportjáról szóló nemzetközi gabonaegyezmény a legutóbbi hosszabbítás szerint március 18-án lejár, és egyelőre nem lehet tudni, hogy sikerül-e meghosszabbítani.

Az ENSZ-főtitkár véleményt mondott arról a napokban nyilvánosságra került videofelvételről, amelyen egy fogságba esett fegyvertelen ukrán katonát orosz katonák agyonlőnek. „A szörnyű felvételek, amelyeken szemmel láthatóan egy ukrán katona meghalt, egyben arra is emlékeztet, hogy a hadviselés szabályait be kell tartani” – mondta Guterres.

A főtitkár kijelentette, hogy Oroszország ukrajnai inváziója sérti az ENSZ Alapokmányát és a nemzetközi jogot. „Ukrajna szuverenitását, függetlenségét és területi integritását meg kell őrizni az ország nemzetközileg elismert határain belül” – hangsúlyozta. Hozzátette: amíg ezt el nem érik, az ENSZ továbbra is azon dolgozik, hogy enyhítse az ukrajnai emberek szenvedését, és minimalizálja a háború globális következményeit. Sürgette továbbá a háborús bűntettek elkövetőinek felelősségre vonását.

Az ENSZ főtitkára harmadik alkalommal látogatott el Ukrajnába az Oroszország által tavaly februárban indított háború kezdete óta.(MTI)