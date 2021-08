A digitalizáció minden vállalkozásnak más előnyt jelenthet

window.googletag = window.googletag || {cmd: []};

Több százezer hazai kisvállalkozás élhetne a díjmentes informatikai auditot és fejlesztési tanácsadást nyújtó szolgáltatással. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Modern Vállalkozások Programja tanácsadói igyekeznek mindenkihez eljutni, miközben a járvány minden korábbinál erősebben rámutatott a digitalizáció szükségességére. A fejlődési vágy mellett sokszor a kényszer viszi rá a vállalkozásokat a fejlesztésre – mondta Kott Ferenc, az MKIK Digitalizációs Kollégiumának elnöke.

Mennyire érzik a vállalkozások a digitalizációs kényszert?

A vállalatvezetők gyakran sokadrangú kérdésnek tartják a digitalizációt, nem rendelkeznek elegendő információval a témáról, vagy kifejezetten tartanak tőle. A home office munkavégzés, az online értékesítés persze a pandémia miatt nagy publicitást kapott, sokan érezték a bőrükön, hogy lépni kell, de a jól működő és biztonságos megvalósításhoz szakértői segítségre is szükség van. Az elmúlt másfél év megmutatta, hogy minden vállalkozás számára kritikus fontosságú a fejlesztés, sokaknak a digitalizáció egyenesen az életben maradást jelentheti. Egy ilyen horderejű változás levezényléséhez pedig különösen indokolt a jó tervezés és professzionális megvalósítás, amit a Modern Vállalkozások Programja is biztosíthat számukra. (A vidéken vagy vidéken is működő kkv-k számára)

Mivel próbálják meg rávenni a vállalkozásokat a fejlesztésre?

Távolabbról kell indulni ennek megértéséhez. A vállalkozásoknak elsősorban nem informatikai termékbeszerzésre van szükségük, hanem az egyedi, cégspecifikus problémáik megoldására. A digitális fejlesztés minden vállalkozásnak mást jelent. Olykor csak a munkafolyamatok optimalizálását informatikai eszközökkel, de sokszor egy komplex működési modellváltást is. A legnehezebb feladat a hozzáállásban változást elérni, mert a digitalizáció komoly szemléletváltást is igényel a részükről. A mi feladatunk, hogy egy stabil, országos lefedettségű tanácsadói hálózat útján díjmentes, személyes tanácsadást adjunk számukra. A saját környezetükben találkozunk velük, tapasztalt és az auditban, fejlesztésben jártas kollégáinkkal segítünk, cégre szabott megoldást kínálunk. A digitalizációval, informatikával szemben fennálló félelem, ami olykor korosztályos sajátosság is, a bizonytalanságból fakad. Ezért a tanácsadóink feladata a tudásátadás, az ismeretterjesztés és a szemléletformálás is. Komplex programról van tehát szó, nem szimpla rábeszélésről.

Hogyan mérhető ennek a szemléletformáló munkának az eredménye? Úgy is kérdezhetném, mi a digitalizáció SI-mértékegysége?

Az eredmények visszaigazolják a munkánk hasznosságát: négy megkeresett vállalkozásból három kéri, igényli a fejlesztési tanácsokat. Hogy konkrét számot mondjak: túl vagyunk a húszezredik személyes kapcsolatfelvételen és közel tizennégyezer egyedi, vállalkozásra szabott fejlesztési koncepción a 2016 óta tartó működésünk során. Legalább ennyire fontos, hogy a hazai digitalizációs tanácsadás zászlóshajójaként magunk mögött tudhatjuk a kormányzat támogatását is. Az elmúlt években négy alkalommal emelték a programra rendelkezésre álló keretet. Számomra ez is arról tanúskodik, hogy a döntéshozók bizalmat szavaztak nekünk, fontosnak tartják ezt a felvilágosító, szemléletformáló munkát. Amellett, hogy ez a bizalom rendkívül megtisztelő, meggyőződésem, hogy a vállalkozások körében végzett munka eredménye be fog érni, és meg fog mutatkozni a digitális fejlesztési pályázatokra való jelentkezések számában és persze a kkv szektor versenyképességi mutatóin is.

Hány mikro-, kis- és középvállalkozást érint ez a program hazánkban?

Magyarországon hozzávetőleg hétszázezer kis- és középvállalkozás működik, ebből akár kétszázezerre is tehető azok száma, akiknél reálisan szóba jöhet jelenleg ilyen irányú fejlesztés, főleg, ha a legkisebb vállalkozásokra is fókuszálunk. A program eddigi működése során több mint húszezer vállalkozáshoz jutottunk el, tehát azt mondhatom, még a munka elején vagyunk. Nagy eredmény, hogy már a Pest-megyei cégeket is be tudjuk vonni, hosszú távon a fővárosban működő vállalkozások elérése is a célok közé tartozik, bár a jelenlegi uniós támogatási szabályok ezt ma még sajnos nem teszik lehetővé.

Sok versenytárssal osztoznak a tanácsadói piacon?

Bizonyos értelemben nem érdemes versenyről beszélni, hiszen mi díjmentesen biztosítjuk a szolgáltatásunkat az érintett kis- és középvállalkozásoknak. Hasonló méretű kkv specifikus országos hálózattal más nem rendelkezik a piacon. A tanácsadóink tapasztaltak, helyileg beágyazottak, sok éve a szektorban mozognak, ismerik a trendeket, a szállítókat, az ügyfeleket. Az idézőjeles versenytársaink viszont többnyire eladás-vezéreltek, inkább sales tevékenységet végeznek. Náluk egy átvilágítás – cégmérettől függően – még az eszközbeszerzés nélkül is elérheti a sok százezres, milliós tételt. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy azok a kiválasztásra kerülő cégek, akikkel van szerencsénk dolgozni, nemcsak térítésmentesen kapják az auditot, a cégre szabott egyedi fejlesztési tervet, de végig fogjuk is a kezüket, szállító partnereinken keresztül támogatjuk a bevezetésben őket. Ennek a szolgáltatásnak a piaci értéke, bátran mondhatom, eléri a hétszámjegyű összeget.

Ráadásul rajtunk nincs eladói nyomás, hiszen a teljes informatikai beszállítói piac a szövetségesünk. Ha úgy vesszük, a teljes IT szektornak piacot szerzünk, de én jobban szeretem azt a megközelítést, hogy a hazai vállalkozások digitális fejlesztése a célunk, amibe az eszköz és szoftverbeszerzés is beletartozik. Ehhez pedig óriási kínálat áll rendelkezésünkre, a közelmúltban köszöntöttük az ezredik informatikai beszállítónkat. Az általuk biztosított megoldások tárháza szinte végtelen, így minden vállalkozásnak tudunk jó megoldást ajánlani ebből a kosárból. Jól azonosítható egyedi problémára teljesen cégre szabott megoldást. Érdemes a vallalkozzdigitalisan.hu oldalon körülnézni.

Hosszabb távon mi a kifutása a programnak?

A belátható jövőről beszélve, a jelenleg futó uniós programozási ciklusban is folyamatosan a vállalkozások rendelkezésére szeretnénk állni, hasonlóan az előző évekhez. A tanácsadói létszámunk bővítése üdvös lenne, hogy minél több vállalkozáshoz el tudjunk jutni a következő években. Ennek érdekében a digitalizációval foglalkozó testületként természetesen a saját munkánkat is optimalizáljuk informatikai megoldásokkal. Jelenleg is dolgozunk egy mesterséges intelligenciára épülő megoldáson. A cél egy olyan, adatbázisra épülő chatbot kommunikátor fejlesztése, amely a kapcsolatfelvételben és igényfelmérésben is támogatja, automatizálja a tanácsadói munkát. Ennél is fontosabb azonban számunkra az elérhetőség, a láthatóság biztosítása. Több százezer hazai vállalkozás van még, akikhez – akár csak az online térben is – de el szeretnénk jutni. Sok interaktív és akár szórakoztató formába ágyazott edukációs tartalommal is készülünk. Ehhez a vállalkozások részéről is szükség van a befogadókészségre, az érdeklődésre a digitális megoldások iránt. Mindez sokat lendítene a mi munkánkon is, de ami még jelentősebb: a hazai vállalkozások digitális versenyképességén is.

