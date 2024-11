A Black Friday-akciók veszélyeire figyelmeztet az NMHH

Akkor is kaphatunk drága, utánvételes csomagot, ha nem rendeltünk semmit – de nem csak ezzel a módszerrel csalhatják ki a pénzünket az év végi vásárlási szezonban. Karácsony közeledtével egyre többen választják az online rendelés kényelmét, a fogyasztói tudatosság és a kellő körültekintés azonban a virtuális térben shoppingolva is elengedhetetlen. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Hírközlés-felügyeleti Igazgatóságának szakemberei most a kockázatokra figyelmeztetve osztották meg tanácsaikat, hogy a kivételesnek mondott év végi leárazásokkal valóban jól járhassunk.

Novembertől szinte minden webáruház hangzatos „Black Friday” akciókkal igyekszik felpörgetni az eladásait, a beharangozott leárazások mellett azonban sokan különféle módszerrel próbálják kevésbé megfontolt vásárlásra ösztönözni látogatóikat. Ezzel szembesülhet, aki egy árucikk oldalát böngészve azt olvashatja, hogy a termékből „már csak öt darab van”, vagy hogy rajta kívül „még huszonkét ember nézi” az akciós árucikket. Az NMHH szakértői azt javasolják: rendelés előtt mindig gondoljuk meg, valóban szükségünk van-e az adott termékre, és szánjunk időt a megfontolt döntéshozatalra: nézzük meg, létezik-e hasonló termék jobb áron, és ellenőrizzük, mennyibe kerül a kinézett árucikk más webáruházaknál. Ebben segítségünkre lehetnek az ár-összehasonlító oldalak, amelyeken gyakran azt is megnézhetjük, hogyan változtak a kínálati árak korábban, így azt is felmérhetjük, hogy az egyedülállónak hirdetett ajánlatok valóban olyan kivételesek-e.

Legyünk körültekintőek, ha egy addig általunk nem ismert webáruház kínál gyanúsan kedvező árakat. Első körben érdemes elolvasnunk az adott kereskedőről szóló vásárlói véleményeket: ha egyáltalán nem vagy csak a közelmúltból találunk ilyeneket, az gyanúra adhat okot. Ellenőrizzük, hogy a kereskedő oldalát megnyitva a böngésző címsorában van-e biztonságos kapcsolatot jelölő lakat ikon – ha ez hiányzik, ne adjunk meg érzékeny adatokat az adott oldalon. Ne feledjük azt sem, hogy minden webáruháznak fel kell tüntetnie az elérhetőségi adatait és világos tájékoztatást kell nyújtania a szállításról, fizetésről, termékjellemzőkről és az elállási jogról is.

Az ünnepekhez közeledve a postai szolgáltatók forgalma egyre fokozottabb lesz, az általuk ígért szállítási idők pedig rendszerint nem garantáltak. Érdemes minél korábban megrendelnünk a karácsonyra szánt termékeket, hogy azokat biztosan időben kézhez kapjuk. Számoljunk azzal is, hogy ha nem magyarországi piactérről rendelünk, a szállítási idő több hétig is eltarthat, az EU-n kívülről származó termékekre pedig további ÁFA- vagy vámfizetési kötelezettségünk keletkezhet. Rendeléskor érdemes olyan e-mail-címet és telefonszámot megadnunk, amelyen rendszerint elérhetőek vagyunk, így a futárszolgálat kapcsolatba tud lépni velünk. Az előzetes szolgáltatói értesítések általában tartalmaznak úgynevezett nyomkövetési linket. Ezeken keresztül bármikor megtekinthetjük, hol jár épp a küldeményünk, de egyes szolgáltatóknál akár a kézbesítés várható időpontját és a fizetési módot is módosíthatjuk rajta.

A szakemberek felhívják a figyelmet: gyanakodjunk, ha az elvileg a futárszolgálattól érkező értesítés szövege magyartalan, a feladójának e-mail-címe eltér a futárszolgálat hivatalos címétől, vagy az üzenetben található link nem a szolgáltató hivatalos oldalára vezet. Az ilyen linkekre kattintva könnyen adathalász weboldalakon találhatjuk magunkat, ahol bankkártyánk adatait vagy a netbankos bejelentkezési adatainkat próbálják kicsalni tőlünk. Ne feledjük, a banki belépési adatainkra soha nem lehet szükség egy csomag kézbesítéséhez. A csalók egy másik, egyre gyakoribb pénzszerzési módszere, hogy olyan drága, utánvételes csomagot próbálnak kiküldeni számunkra, amelyet mi soha nem rendeltünk meg. Ilyenkor még az átvételt megelőzően győződjünk meg arról, honnan és kinek a nevére érkezett a csomag. Ha mi vagyunk a címzettek és biztosan tudjuk, hogy nem várjuk az adott küldeményt, inkább tagadjuk meg az átvételt, mielőtt kifizetnénk azt. A családtagok vagy munkatársak nevére érkező fizetős csomagok átvételekor is legyünk körültekintőek, ilyenkor is bizonyosodjunk meg arról, hogy a címzett valóban küldeményt vár az adott feladótól. A csalások elleni védekezéssel kapcsolatos további tippeket a KiberPajzs oldalán találhatunk.

Ha külső sérüléssel érkezik meg a csomagunk, azt haladéktalanul jelezzük a futárnak, aki a kézbesítési okiraton feltünteti a sérülést. Ha csak felbontás után derül ki, hogy sérült vagy hiányos az áru, a kézbesítést követő három munkanapon belül lehetőségünk van erről írásban értesíteni a postai szolgáltatót – ilyenkor kártérítési igényünket is jelezhetjük. Fontos tudni, hogy a postai szolgáltatók kizárólag a csomag kézbesítéséért felelnek, tehát nincs és nem is lehet információjuk a csomag beltartalmáról. Címzettként csak akkor fordulhatunk a postai szolgáltatóhoz, ha a küldemény kezelése, kézbesítése során tapasztaltunk problémát – amennyiben azonban magával a rendelt termékkel vagy a rendelés teljesítésével kapcsolatban van kifogásunk, az eladóhoz kell fordulnunk.

A postai szolgáltatásokról és a médiahatóság postafelügyeleti tevékenységéről további információkat az NMHH honlapján olvashatunk. A vásárlókat megillető fogyasztói jogokról a Nemzetgazdasági Minisztérium Fogyasztóvédelmi Portálján lehet tájékozódni, ahol sok más hasznos tippet és aktuális hírt is találhatunk.