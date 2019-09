Több mint négyezer magyar KKV használja a legújabb innovációkat

Ötmilliárd forintos forgalomnövekedésre számít idén Magyarország legnagyobb online piactere, az eMAG Marketplace, ami egyben a platform 5 éves hazai történetének legkiemelkedőbb eredményét jelenti. A Romániában, Lengyelországban és Bulgáriában is elérhető rendszer mára 4300 eladó közel 1,7 millió termékét kínálja itthon, így az eMAG.hu-n jelenleg értékesített termékek majdnem fele a Marketplace-ről származik. A cég a hazai kis- és középvállalkozások számára további teret kínál a növekedésre, ugyanis idén ősztől elindítja az „Account Health” programot, a futárcégek integrációját és az eMAG Akadémiát. Az új fejlesztéseket csütörtökön zártkörű rendezvényen jelentették be közel 300 eladópartnerük előtt.

Határokon átívelő magyar sikerek

Az eMAG Marketplace az idei évben több mint 4300 fejlődni vágyó, hazai kis- és középvállalkozást támogat. Ez a fejlődés régiós szinten is jelentős, megközelítőleg 400 magyar eladó értékesíti termékeit Romániában, Bulgáriában és Lengyelországban is. A felületen megvásárolt áruk száma közel kétszeresére emelkedett a tavalyi évhez képest, így összesen közel 2 millió termék cserélt gazdát a piactéren.

„Havonta megközelítőleg 350 új partnert regisztrálunk, biztosítva nekik a szükséges tudást, eszközöket és képzési programokat, hogy olyan üzleti vállalkozásokat építsenek, amelyek a helyi közösségeket építik. Becslések szerint mintegy 4000 munkahely jött létre a Marketplace ökoszisztéma körül.” – hangsúlyozta Papp Máté, az eMAG.hu Marketplace menedzsere.

Sellers’ Day: az eMAG-on értékesítő vállalkozások napja

Az eMAG először szervezett Magyarországon továbbképzést a Marketplace eladók számára. A zártkörű rendezvényen szakértők bátorították a megjelent közel 300 magyar KKV-vezetőt a további üzletfejlesztésre, terjeszkedésre, vagy akár a külföldi piacra lépésre. Nemcsak a jövő sikertörténeteit támogatták, de a legjobb teljesítményeket is díjazták a rendezvényt lezáró díjátadó gálán, ahol összesen 90 000 eurónak megfelelő marketingtámogatást kaptak a legnagyobb éves fejlődést, a legjobb vásárlói elégedettséget és a legjobb szolgáltatási színvonalat elérő eladók.

Innovatív fejlesztések a Marketplace-en

Az eseményen ismertették a közeljövő újdonságait: az elmúlt három évben az eMAG több mint 12 millió eurót fektetett be a Marketplace platformjába és a technológia hátterének fejlesztésébe, amelynek köszönhetően számos új innováció kerül bevezetésre. Ilyen az „Account Health” program, ami az eladók által kínált termékek állapotának ellenőrzésével a jobb minőség elérését szolgálja. A másik fejlesztés a futárcégek integrálása a Marketplace felületébe. Így az eladók leszerződött, kipróbált futárcégekkel dolgozhatnak, gyorsabb termékkiszállítást biztosítva a vevőknek. A harmadik újítás az eMAG Akadémia elindítása, ami egy közel 100 videóból és 130 cikkből álló, a piactér működésével kapcsolatos oktatóanyagot tartalmazó felület. A kezdeményezés célja az eladók üzleti folyamatainak optimalizálása az ügyféligények szem előtt tartásával.

„Az online vásárlás egyre nagyobb teret hódít Magyarországon is, évente megközelítőleg 4 millió ügyfél vásárolja 60 000 vállalat termékét online. Több mint ezer fejlesztőmérnök munkája járul hozzá, hogy az eMAG Marketplace a legfrissebb technológiai újításokat állítsa partnerei szolgálatába, hogy így nyújtson biztos alapot a növekedéshez. Nem kizárólag hozzáférést biztosítunk Magyarország legnagyobb vásárlóbázisához, de támogatjuk is az eladókat, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassák vevőiknek. Kétségtelenül az előttünk álló Black Friday időszak a legzsúfoltabb vevőszám tekintetében, de a fent említett tényezők egész évben a mindennapjaink részét képezik.” – mondta el Catalin Dit, az eMAG Marketplace ügyvezető igazgatója, hozzátéve, nemcsak a saját ajánlataik, de a partnerek által biztosított szolgáltatások minősége is kiemelt figyelmet kap ebben az időszakban.

eMAG:

Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb online kereskedőjeként az eMAG megtalálható a kontinens 4 országában: Magyarországon, Bulgáriában, Lengyelországban, valamint Romániában. A 18 éve alapított vállalat olyan technológián alapuló szolgáltatásokat vezetett be, amelyek segítenek az ügyfelek számára, hogy időt és pénzt takarítsanak meg. Az eMAG a „Nézzen bele a dobozba fizetés előtt”, a „30 napos termékvisszaküldés”, vagy a „Háztól házig” garancia” szolgáltatásaival kiemelt figyelmet fordít az online vásárlói élményre. Folyton bővülő széles választékkal az eMAG az a hely, ahonnan bárki bárhonnan bármit rendelhet. A Marketplace csatornán keresztül az eMAG lehetőséget biztosít azoknak a kis- és közép vállalkozásoknak, akik szeretnék egy magasabb szintre emelni vállalkozásukat.