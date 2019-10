Szallas.hu: erős kezdettel indul a turizmus negyedik negyedéve

Tovább bővült a turizmus a harmadik negyedévben, és az utolsó negyedév is erősen indul a november elsejei hosszú hétvégének köszönhetően; Eger, Hajdúszoboszló, Gyula, Hévíz és a főváros is kiemelkedő vendégforgalomra számíthat a hosszú hétvégén – közölte a Szállás.hu saját adatai alapján az MTI-vel.

Emlékeztettek rá, hogy mindenszentek idején a legtöbben november elsején érkeznek a szálláshelyre, most egy átlagos novemberi hétvégéhez képest több mint duplájára nő a forgalom, hiszen a hosszú hétvégét az őszi szünet előzi meg. Az átlagos foglalási érték 58 ezer forint, ami 25 százalékkal több, mint egy átlagos novemberi hétvégén. Eger, Hajdúszoboszló, Gyula, Hévíz és a főváros is kiemelkedő vendégforgalomra számíthat, emellett Szeged, Pécs, Miskolctapolca, Zalakaros és Egerszalók szintén felkerültek a legkeresettebb úti célok listájára – közölte a Szallas.hu.

Szigetvári József, a csoport vezérigazgatója ismertette, hogy a harmadik negyedévben belföldi forgalmukat 27 százalékkal, a külföldre közvetített forgalmukat 17 százalékkal növelték. Idén az átlagos foglalási érték 63 200 forint volt, 10 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, a szálláshelyeken az átlagár 6 százalékkal emelkedett.

A foglalások több mint fele (56 százaléka) volt 50 ezer forint alatt, az üdülések átlagosan 2 éjszakára és 3 személyre szóltak. A legforgalmasabb nap az augusztus huszadikai hosszú hétvége szombatja volt.

A Szallas.hu közleménye szerint minden tizedik vendég a SZÉP-kártyás fizetést jelölte meg előzetesen, 13 százalékkal nőtt a SZÉP-kártyás költések értéke tavalyihoz képest, átlagosan 104 250 forintra, és ezek a vendégek hosszabb időre és nagyobb létszámra foglaltak helyet: általában 3-4 éjszakára és 4 személy részére.

A Szallas.hu adatai alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest vonzotta a legtöbb turistát, de Eger, Balatonfüred és Gyula is az “élbolyban” végeztek. A legkeresettebb úti célok top tízes listájára még Szeged, Hévíz, Zalakaros és Nyíregyháza került fel.

A harmadik negyedévben nagy volt az érdeklődés az egri és a siklósi vár, valamint a Festetics-kastély iránt, de a Szilvásváradi Kisvasút és a Nyíregyházi Állatpark is keresett volt. A fürdők közül a miskolctapolcai, a harkányi, a zalakarosi, a hajdúszoboszlói is kiemelkedett, még a Hévízi-tó iránt volt nagy az érdeklődés – írták.(MTI)