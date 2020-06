Startup ötletverseny és virtuális találkozók az InnoGEN Középiskolai Programban

A korábbi évek innovációs roadshow-i után idén nyáron virtuális formában érkezik a Startup Campus, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), valamint a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) középiskolásoknak szóló programsorozata, ahol a fiatal tehetségek mindent megtudhatnak a startupok világáról és segítséget kaphatnak saját ötleteik megvalósításához.

Az InnoGEN Középiskolai Program célja a startup vállalkozói kultúra és innovációs szemlélet terjesztése, valamint a tehetséges fiatalok ösztönzése saját vállalkozásuk elindításában. A programsorozat június 9-én, 17 órától egy virtuális találkozóval, az InnoGEN Jamboreeval indul, ahol többek között arról lesz szó, hogy mi az innováció szerepe egy krízishelyzetben, illetve a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny eredményeit is ismertetik a szervezők. A Jamboree házigazdája Trunk Tamás youtuber, aki a verseny győzteseivel és Dr. Jakab Lászlóval (MISZ) és Mülek Andreával (NKFIH) beszélget. Az ezt követő, második InnoGEN Jamboreera június 16-án, 17 órakor kerül sor, témája pedig a közösségépítés. Szó lesz az online és offline közösségépítés kérdéseiről, a Z-generáció digitális jelenléte körüli mítoszokról illetve a közösségépítés zeneipart érintő aktuális kihívásairól is. A beszélgetéseken részt vesz Vitáris Iván, az Ivan & The Parazol frontembere, Balatoni József, azaz Jocó bácsi, középiskolai tanár és influenszer, Novák Blanka, az ifjúsági tehetségkutató verseny korábbi győztese, Kántor Kristóf, a H.O.R.U.S. egyik megalkotója, Vas Alexa, a Low Cost Robotics alapítója, valamint Volom Sára, a Photon alapítója és a Dalok Bentre kezdeményezés egyik ötletgazdája. Az InnoGEN Jamboreekat a diákok és érdeklődők online követhetik a Startup Campus Facebook oldalán.

Emellett InnoGEN IdeaLAB címmel ötletverseny is indul a középiskolások számára. A verseny nyertesei egy 5 hetes, online nyári képzésen vesznek majd részt, ahol elsajátíthatják egy startup indításához szükséges üzleti tudást, valamint akár 20 millió forintos kezdőbefektetést is szerezhetnek. A jelentkezési határidő június 18, melyet megelőzően a diákok a Startup Campus felkészítő workshopjain is részt vehetnek és segítséget kaphatnak a versenyen való sikeres szerepléshez. További részletek az InnoGEN honlapján

A Startup Campusról

A Startup Campus egy globális program innovatív vállalkozások számára, az ötlet fázistól a piacra lépésig. Nemzetközi csapattal és kiterjedt partnerhálózattal több nagyvárosban oktatási, inkubációs, külföldi piacra lépési és befektetési szolgáltatásokat nyújt. A Startup Campus Hungary célja, hogy a hazai innovatív technológiai vállalkozásokat támogassa nemzetközi piacra lépésben; oktatási, képzési és mentorálási tevékenységén keresztül.