Mennyibe kerül egy gyermek születése?

Az ENSZ 2019 Júliusi jelentése szerint a globális termékenységi ráta nőnként 2,5 gyermek. Habár a népesség növekedési rátája 1990 óta csökken, világszerte így is 140 millió gyermek születik évente.

Nem meglepő, hogy egy gyermek érkezése jelentősen növeli a családi kiadásokat. Az időszakos kisebb költségek mellet, mint élelem, babaruhák vagy pelenka, meg kell említenünk a drágább kiadásokat is, mint babakocsi, kiságy vagy pelenkázóasztal.

A Picodi.com analízis csapata megvizsgálta mennyi az annyi, ha egy gyermek születéséről van szó. A kismama ruháktól és háztartási felszerelésektől egészen a baba első évében felmerülő költségekig.

Drága gyermekek

A bevásárlólista 7 különböző tematikájú kategóriára van osztva. A prémium készlet tartalmazza az alapkészlet darabjait, valamint néhány nem létfontosságú extra terméket is.

A terhesség ideje alatt a kismamáknak nélkülözhetetlen a gardróbjuk kibővítése is, ami extra költségekkel jár. Az alap kismamaruhák átlagos költsége 88000 Ft. A prémium csomag ára, kiegészítve az alapcsomagot néhány extra, a kismamának hasznos termékkel, mint speciális alvópárna, magzati szívverés érzékelő, 137000 Ft.

A kórházi csomag, ami tartalmazza a mamának és a babának szükséges kellékeket a kórházi tartózkodás alatt körülbelül 21000 Ft (a prémium verzió 33000 Ft). A kórházi kelengye lehet a kismama által összekészített, vagy előre csomagolt.



Magától értetődő, hogy azszintén nagy kiadásokkal jár. Gyerekágy ágyneművel, pelenkázóasztal, etetőszék, cumik és bababápolási termékek – mindezek átlagosankörül mozognak, a prémium csomag néhány extrával pedig 336000 Ft is lehet.

Minden, ami egy kisgyermek szállításához szükséges szintén jelentős költségeket ró a szülőkre. Egy középszerű, kettő az egyben babakocsi, autósüléssel 120000 Ft. Azonban egy csúcskategóriás modell, babahordozóval már 256000 Ft-ra emeli a számlát.

A legnagyobb ráfordítást a babaápolási termékek közül a pelenkák képezik. Habár az 1950-es évekből származó találmány megkönnyíti a szülők életét, de egyáltalán nem pénztárcabarát. A babaápolási termékek, kozmetikumok és pelenkák 170000-191000 Ft körülre tehetők.



Az Egészségügyi Világszervezet ( WHO ) ajánlása szerint az első fél évben kizárólag szoptatást javasol, így mindena baba fél éve után ajánlott bevezetni, így is a számlaés kisebb extrákkal 159000 Ft körül mozog.

A KSH jelentései szerint az átlagos nettó bér 2020 Februárjában 250200 Ft volt, ami azt jelenti, hogy az alapkészlet megvásárlásához Magyarországon 3,2 havi átlagfizetésre van szükség.



A keresés módszertana

Összehasonlításképpen például Németországban és Írországban az alapkészlet megvásárlásához alig több, mint egy havi átlagbér is elég (a helyi árakhoz viszonyítva). Angliában már 2 havi átlagkereset szükséges az alap csomaghoz. Tőlünk sokkal szerencsétlenebb helyzetben vannak az Oroszok és a Brazilok is, nekik 4-5 havi bért kell összespórolniuk a babavárásra, és még ennél is rosszabb helyzetben vannak az Ukrajnai szülők, akiknek több, mint 9 hónapnyi átlagbérbe kerül a terhesség és az első éve a babának.

Ez a kutatás Magyarország nagy online üzleteinek kiskereskedelmi árain alapul 2020 Májusától, az összes alap- és prémium termék alapjául szolgált. Az átlagos bérekre vonatkozó adatok a Központi Statisztikai hivatal és illetékes minisztériumok webhelyeiről származnak. Az alap- és prémium készlet minden terméke megtalálható itt.

Forrás: Picodi.com