Olaszország északi és középső térségeiben kedden közepes, szerdától a legmagasabb szintű hőségriadó lesz életben az Afrikából érkező újabb hőhullám miatt, amely ismét negyven fokra emeli a hőmérsékletet.

A legnagyobb forróságot az észak-olaszországi Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna tartományokban várják, valamint a közép-olaszországi Toscana, Umbria és Lazio területén, valamint Szardínia szigetén.

Itt az olasz hatóságok már életbe léptették a közepes, narancssárga meteorológiai és egészségvédelmi riasztást. Csütörtökön és pénteken ezt a legmagasabb szintre, vörös színű készültségre emelik a kánikula tetőzése miatt.



Negyven Celsius-fokos hőséget várnak az alpesi Bolzanóban, a piemonti Vercelli, Alessandria, Asti, Novara városában, a lombardiai Paviában, a venetói Veronában és Reggio Emiliában, amely Emilia-Romagnában található. Hasonlóképpen 40 fokos hőmérséklet várható a toszkán Firenze, Pistoia és Prato városában, valamint az umbriai Terniben, amely a nyári hónapokban a mindenkori legmelegebb térségnek számít Olaszországban.Milánóban “csak” 38 fokos hőséggel számolnak, Rómában is “csak” 38-39 fokot jeleztek előre a hét második felében, az érzékelt meleg azonban ennél magasabb lesz.Az olasz egészségügyi minisztérium és katasztrófavédelem a sajtón keresztül figyelmeztette a lakosságot az újabb hőhullám érkezésére. Az útmutatások között szerepel, hogy idősek, betegek és gyerekek ne tartózkodjanak az utcán a nap legmelegebb óráiban, valamint, hogy mindenki könnyű ételeket és sok folyadékot fogyasszon.A római főpolgármesteri hivatal csaknem háromszáz hellyel megemelte a hajléktalanszállások befogadóképességét, hogy az utcán élők is menedéket kapjanak a tűző nap elől. Az olasz fővárosban korlátozták a konflisok üzemeltetési idejét is, ennek értelmében a lovakat csak este hat óra után dolgoztathatják.A nagy hőségben több helyi vasúti járatot felfüggesztenek, ha ezek klíma nélküli kocsikkal közlekednek.Júniusban 1,2 Celsius fokkal volt melegebb Olaszországban a tavaly ilyenkor mért hőmérsékleti átlaghoz képest. Az olaszországi energiafogyasztás 2,9 százalékkal volt több a tavaly júniusihoz képest.Szombattól enyhülés várható esőkkel és viharokkal Olaszország északi és középső részén.Délebbre és Szicília szigetén kellemes, 32 fokos nyári idő van.(MTI)