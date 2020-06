Hiventures startupher program: négy csapat is lehetőséget kap a 15 milliós befektetésre

Nőnapon indult útjára az mfb csoporthoz tartozó hiventures startupher programja, amely a női vállalkozók felkarolását és támogatását tűzte ki célul. A kezdeményezés fontosságát indokolja, hogy magyarországon rendkívül alacsony a női vezetők és vállalkozók aránya. A program lebonyolítását nehezítette a kialakult járványhelyzet, azonban ennek ellenére is több mint 350 jelentkezés érkezett, amelyből 10 csapat szakmai továbbképzésen is részt vehetett. A startupher záró eseményét követően négy csapat kapott gyorsított bekerülési lehetőséget.

Magyarországon rendkívül alacsony a női vezetők és a női vállalkozók aránya. Nincs ez másként az induló vállalkozások esetében sem. A Hiventures portfóliójába tartozó 277 cégből mindössze 5 olyan startup van, amelyben kizárólag hölgyek tevékenykednek. Épp ezért, a jövő női vállalkozóinak és cégvezetőinek buzdítására alkotta meg a Hiventures a StartupHER női vállalkozói programot, amellyel egy inspiráló és segítő hazai közösséget szeretne teremteni.

A program nőnapon indult útjára, és a startupoknál dolgozó, saját vállalkozást működtető vagy annak beindításán még csak gondolkodó nők jelentkezését várták. A jelentkezési időszakot, valamint az egész program lebonyolítását nehezítette a kialakult járványhelyzet, azonban ennek ellenére is több mint 350 csapat küldte be a megvalósításra váró ötletét. A beérkezett projektek előszűrését követően 10 csapat került shortlistre, akik részt vehettek a kétszer egynapos online bootcampen és elsajátíthatták a vállalkozói ismeretek alapjait, segítséget kaptak a pénzügyi és üzleti tervezésben, valamint prezentációs képességeiket is tökéletesíthették.

A bootcamp mellett 10 elismert női mentor segítette a csapatok szakmai fejlődését és a projektek finomhangolását: D. Tóth Krisztina, a WMN.hu alapítója, Liptay Gabriella, a KMPG marketing és kommunikációs igazgatója, Dr. Mihalik Zsuzsa, az AYCM tulajdonos ügyvezetője, Kádár-Papp Nóra, a Gyerünk, anyukám! alapítója, Niszkács Anna, a Gerbeaud Gasztronómia Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója, Szalai Nóra, Az 5 perc Angol tulajdonosa és főszerkesztője, Saás Petra, a Fruccola alapítója, Szentkuti Gabriella, a Vodafone Lakossági Értékesítési és Operációs vezérigazgató-helyettese, Kende-Hoffher Krisztina, a TMC Group alapítója, valamint Samu Tímea, a JCDecaux vezérigazgatója A mentorok egy-egy csapat működésébe igyekeztek mélyebben is belelátni és a konzultáció alkalmával, saját tapasztalatukkal segíteni a javítandó területeken.A program egy záró eseménnyel ért véget, ahol a shortlistre került csapatok bemutathatták az ötleteiket a Hiventures háromtagú zsűrije előtt. A zsűri döntése értelmében négy csapat nyerte el a StartupHER női vállalkozói program fődíját, a gyorsított bekerülési lehetőséget az inkubációs portfólióba. Ennek eredményeként a gyermekek szociális és környezettudatos nevelését elősegítő alkalmazássorozat, a, a fenntarthatóság jegyében, személyre szabott táskákat forgalmazó webáruház, az, az újrahasznosított műanyagból játékokat gyártóés a komplex, terápiás étrendtervező és monitorozó platformot fejlesztőa következő hetekben, pozitív bizottsági döntés esetén a 15 milliós forintos befektetést is megkapja. A további 6 csapat is innovatív megoldásokat mutatott be a zsűrinek. Többen is foglalkoztak divatipari innovációkkal, előkerült a közösségi közlekedés kérdése, de még a jogi adminisztráció leegyszerűsítésére is érkezett megoldás. Őket a Hiventures inkubációs befektetési menedzserei kísérik tovább az úton, hogy a projektek finomhangolását követően ők is bemutathassák ötleteiket az Inkubációs Befektetési Bizottság előtt.

A Hiventuresről

Az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures, Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb kockázati tőkealap-kezelőjeként, Európai Uniós és saját forrásból, több mint 100 milliárd forintnyi tőkével segíti a hazai kis- és középvállalkozói szektort, valamint a startupokat inkubációs, magvető és növekedési befektetési életszakaszokban. Ebben a folyamatban szakmai támogatónk a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

A küldetésünk, hogy a korábban rendelkezésre álló eszközeinkkel, valamint új, további 170 milliárd forintnyi tőkét jelentő válságprogramjainkkal változatlanul a startup és vállalkozói szektor elsőszámú tőkefinanszírozó partnere legyünk és a válság miatt bajba jutott, de jól prosperáló és nagy növekedési potenciállal rendelkező cégeknek gyors és hatékony segítséget nyújtsunk.

Bővebb információ a www.hiventures.hu, kkvpro.hiventures.hu és a www.valsagcsomagok.hiventures.hu weboldalakon található.