Használt autó vásárlás előtt érdemes ezeket a tanácsokat megfogadnia

Nem feltétlen igaz, hogy akkor jár jól, ha a legolcsóbbat fogja ki! Az ár egyenesen arányos a kocsi állapotával, így ha túlontúl olcsó, akkor lehet, hogy van valami rejtett hibája is. De kapaszkodhatunk még pár jó tanácsba, mielőtt megvesszük álmaink autóját. Olvassa el kisokosunkat!

Ha egy adott márkában gondolkozunk, nézzünk utána a típushibáknak! Vegyük figyelembe a kilóméterórát is. Járjunk utána, melyek a leggyakoribb hibái, milyen motort és sebváltót javasolnak leginkább hozzá, és melyeket kerüljük el nagyívben! Ha megvan a nyertes autó, konzultáljunk a személyes találkozó előtt a kereskedővel, vagy tulajdonossal, telefonhívás alapján is sokmindent megtudhatunk: import, vagy hazai autó? Hány tulajdonosa volt eddig, és megvan-e az összes gyári kulcsa? Volt már törése, fényezése? Megvan a vezetett szervízkönyv? Vannak -e hibái, és ezt leellenőriztethetjük -e egy márkaszervízben a vásárlás előtt? Ha ebbe nem megy bele a tulajdonos, akkor talán vaj van a füle mögött, és inkább javasolt más kereskedőt keresni.

Esetleg olvastassuk be az alvázszámot, és ellenőrizzük a www.autodna.hu honlapon. Ha a fentebb felsorolt kérdésekre kielégítő válaszokat kaptunk, akkor jöhet a személyes találkozó. Ha már ott vagyunk a kocsi mellett: kezdjük a körbejárásával. Festékmérővel könnyedén leellenőrizhetjük, hogy a sérülésmentesnek hirdetett autó volt-e már fényezve – vagy ennek hiányában bízzunk a látásunkban. Jól illeszkednek az illesztések? Van eltérés a színekben, felpúposodott festék, beázás, rozsda, a csavarok jó állapotúak? Hogy néz ki az alváz, a küszöb, sárvédő? Ne legyenek kopottak, rozsdásak. Féktárcsa, fékbetét megtekintése szintén fontos. Két mm- nél nagyobb váll a tárcsa szélén, ill ettől keskenyebb kopóréteg a betéten cseréért kiált. Nézzünk be a motorházba is.

Kezdjük a nívópálcával! Olaj szintjéről és állagáról is lesz egy képünk. Ha az olajbetöltő sapkánál sötét helyett fehér és habos, az azt mutatja, hogy a hűtővíz folyik az olajba. Ennél a pontnál gondolkozzunk el, hogy hány év körüli autót szeretnénk, mire fogjuk használni és érdemes e a javítására költenünk. Az a legoptimálisabb, ha az olaj és az ennek eltakarására használt víz nem folyik sehol a motortérben, tehát minden poros és száraz. Alvázszám megegyezik a forgalmiban szereplővel? Akkor jöhet a tesztvezetés!

Frankó, ha a hideg motort el tudjuk indítani. Milyen hangja van? Könnyen beindult? Van nagy füstje? Ha minden oké, mehetünk!

Az út során az érzéseinkre kell hagyatkoznunk. Még mindig tetszik? Nem rángat, nem hangos? Ha a tulajdonos engedélyezte, mehetünk is a márkaszervízbe ellenőriztetni. Ott aztán kiderülnek az esetleges turpisságok. Csak pár ezer Ft, de mindenképpen érdemes ezt megejteni a vásárlás előtt. Azt azonban ne felejtsük, hogy nincs olyan, hogy tökéletes használt autó. Vegyük figyelembe az árát és a korát. Aztán jöhet a vége: a papírozás. Legyen forgalmi és törzskönyv, ha magyar papírokat akarunk. Az adásvételi szerződést azzal kössük, aki a törzskönyvön van. Ha az autó külföldi, akkor is vannak ilyen papírjai, csak épp másképp néznek ki, és kell lennie vizsgapapírnak is. Ha nem az EU ból jön a kocsi, a vámpapírokat is ellenőrizzük le!

