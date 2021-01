Erős évet zárt az arany: 24 százalékot emelkedett az árfolyam, bevásároltak a nemzeti bankok

Több mint 24 százalékot emelkedett 2020-ban az arany árfolyama. Augusztusban rekordot is döntött a nemesfém, 2000 USA dollár feletti szinttel. A jegybankok folytatják jelentős arany-felvásárlásaikat, melyek következtében a világ aranytartaléka tavaly meghaladta a 35 ezer tonnát. 2021 elején az látszik: idén is folytatódnak ezek a trendek – derül ki a BlockBen szakértőjének elemzéséből.

1800 USA dollár felett jár az arany unciánkénti árfolyama, amely rögtön 2021 első napjaiban kéthavi csúcsot döntött, 1900 dollár feletti értékkel. A stabilitást és biztonságot kínáló nemesfém iránti befektetői érdeklődés az elmúlt év világgazdasági bizonytalansága hatására továbbra is élénk: az árfolyam 2020-ban több mint 24 százalékot emelkedett.

„Az arany árfolyama az év eleji hullámvölgyeket és a márciusi mélypontot maga mögött hagyva 2020 közepére kezdett dinamikus emelkedésbe, augusztusban pedig rekordszintre, 2000 USA dollár fölé drágult. Előtte utoljára 2011 augusztusában és szeptemberében járt a lélektani 1900 dolláros szintnél” – emlékeztet Krocsek Attila, a BlockBen üzletfejlesztési igazgatója.

A pénzügyi piacok népszerű eszközeinek teljesítményét vizsgálva 2020-ban az élen találjuk az aranyat. Az S&P 500 amerikai tőzsdeindex például 16 százalékot hozott a befektetőknek, a Dow Jones pedig 6,56 növekedést mutatott egy év alatt.

Krocsek Attila kiemeli: 2020-ban is folytatódó trend volt a világ nemzeti bankjainak aranyvásárlása, amely már a pandémia előtt elkezdődött. A jegybankok aranyvásárlási kedve 2018-ban és 2019-ben is rekordokat döntött, 656, illetve 650 tonna arany beszerzésével. Ezt a folyamatot nem kizárólag a koronavírus-világjárvány gyorsította fel, ugyanakkor csökkenésre sem lehet számítani a trendben. A vásárlásoknak köszönhetően a világ jegybankjainak aranytartaléka tavaly meghaladta a 35 ezer tonnát. Ennek közel a negyede, mintegy 8100 tonna az Amerikai Egyesült Államok kezében van, amely a legnagyobb aranytartalékkal rendelkezik, megelőzve Németországot és Olaszországot.

Mit hozhat 2021? Elemzői várakozások szerint a globális gazdasági teljesítményre ebben az évben is jelentős negatív hatással lesz a koronavírus-világjárvány. Ennek következtében az állami költségvetések romló egyensúlyára, illetve az eladósodottság növekedésére is számítani lehet. Korábban, hasonló történelmi helyzetekben ezek az együttállások kedveztek a menekülőeszközök iránti keresletnek, így várható az arany árának további növekedése is.

A nemesfém iránti érdeklődés következtében pedig a befektetői piac rendkívül nyitott az innovatív megoldásokra is – teszi hozzá Krocsek Attila. Például a 100 százalékos aranyletéttel rendelkező digitális eszközre, a BlockNoteX-re (BNOX) is, amelyet 2020 áprilisában hozott létre a BlockBen.

