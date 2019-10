Az idei őszi szemeszterben három helyszínen indult útjára az egyetemi évek alatt születő, innovációkat támogató program, a startup campus university. A pályázók változatos témakörökben indították el a munkát, sok esetben koncentrálnak a fenntarthatóság kérdésére, de többen indulnak egészségügyi, oktatási fejlesztésekkel vagy különböző közösségi megoldásokat hozó projektekkel is. A program végén, az mfb csoporthoz tartozó hiventures befektetési bizottsága dönt arról, hogy kik kapják meg a 15 millió forintos befektetést a további fejlesztésre.

A korábbi sikerek nyomán idén is startol a képzés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint újdonságként vidéken, a győri Széchenyi István Egyetemen és a fővárosban a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) közreműködésével művészeti területen hallgató egyetemisták számára is lehetőség nyílt a részvételre. Az öthetes programra a hallgatók meglévő innovatív ötletükkel vagy termékük, szolgáltatásuk prototípusával jelentkezhettek. A bekerülés feltétele az volt, hogy a csapatban legyen legalább egy aktív hallgatói státusszal rendelkező tag.

A Startup Campus University célja az, hogy ösztönözze a hallgatói innovációs ötletek felszínre kerülését és megosztását, illetve, hogy a startup vállalkozói kultúrát népszerűsítse és már egyetemista korban megismerhetővé tegye. A fiatal innovátorok, így a program során validálhatják az ötletüket, fejleszthetik a prototípusukat, de akár piacra vitelig is eljuttathatják a projektet, amit az öt hét leteltével, a Hiventures szakemberei értékelnek. Ebben a csapatokat magasan képzett és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező mentorok támogatják, akik megosztják a vállalkozásindításhoz szükséges elméleti tudást, megismertetik a résztvevőket az alapfogalmakkal és az üzleti életben hasznos és fontos eszközökkel. Az elsajátított tudást később a gyakorlatba is ültethetik.

Az MDDÜ közreműködésével, október 4-én tartották meg az első képzést a művészeti iparágakra szakosodott hallgatóknak. Ennek az együttműködésnek kiemelt célja az, hogy a kreatív iparban tanuló fiatalok is lehetőséget kapjanak innovatív ötleteik üzleti támogatására – a technológia és a fenntarthatóság jegyében.

A Széchenyi István Egyetem képzési struktúrájának fontos része a vállalkozási ismeretek átadása, így győri csapatok is szép számmal jelentkeztek. Számukra október 3-án indult el a program. Október 18-án elkezdődött a program a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is, a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (BME FIEK) közreműködésével, szintén nagy érdeklődés mellett.

A három helyszínen összesen 29 ötletet választottak ki. Több projekt is fókuszál a fenntarthatóságra és a környezeti terhek csökkentésére – van olyan applikáció fejlesztésére vonatkozó ötlet is, amely a hulladékmentes életmód kialakításában segíti a felhasználókat, egy másik csapat az óceáni hulladékból állítana elő fürdőruhákat, de vannak mérnökhallgatók, akik elektromos rollerekkel való közlekedést optimalizálnák a városi közlekedésben és az ipari parkokban, csökkentve ezzel a helyi károsanyag-kibocsátást. Többen egészségügyi innovációkat dolgoznak ki: az egyik csapat olyan öltözék prototípusán munkálkodik, amely csökkenti a premenstruációs szindrómával járó fájdalmakat, mások tartásjavító szenzort és applikációt szeretnének fejleszteni, de a projektek között szerepel egy olcsón előállítható 3D nyomtatott robot végtag fejlesztése is, mely sérült gyerekek számára nyújt új lehetőséget.





A Startup Campus University Program során a hatodik, és egyben utolsó alkalommal egy nyílt befektetési ülésre, Demo Day-re kerül sor, ahol a legjobban teljesítő csapatok a Hiventures képviselői előtt prezentálhatják projektjeiket. A befektetési bizottság hoz majd döntést arról, hogy melyik csapat kapja meg a 15 millió forintos befektetést a további munkálatokra.További információ a programokról:

Startup Campus x BME – https://www.startupcampusuniversity.hu/scxbme

Startup Campus x SZE – https://www.startupcampusuniversity.hu/scxgyor

Startup Campus x HFDA – https://www.startupcampusuniversity.hu/scxhfda

A Hiventuresről

Az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures, Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb kockázati tőkealapjaként, Európai Uniós és saját forrásból, több mint 100 milliárd forintnyi tőkével segíti a hazai kis- és középvállalkozói szektort, valamint a startupokat inkubációs, magvető és növekedési befektetési életszakaszokban. Ebben a folyamatban szakmai támogatónk a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

A Hiventures küldetése, hogy új lehetőségeket teremtsen a nagy növekedési potenciállal rendelkező innovatív startup, és a hagyományos kis- és középvállalkozások finanszírozásában egy fenntartható és versenyképes KKV ökoszisztéma kialakítása érdekében Magyarországon és a régióban.

Bővebb információ a www.hiventures.hu és kkvpro.hiventures.hu weboldalakon található.

További információ: Schubauer Krisztina, Marketing és Kommunikációs Igazgató, media@hiventures.hu

A Magyar Divat & Design Ügynökségről

A Magyar Divat & Design Ügynökség célja a hazai dizájn- és divatipar nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése, rajtuk keresztül pedig erősíteni az országimázst. Mindezt olyan munkahelyeket teremtve, amelyek mögött fenntartható iparági vertikum áll. Kiemelt célja az ügynökségnek, hogy Magyarországon a ruházati és textilipari, illetve a divathoz, dizájnhoz kapcsolódó könnyűipari ágazatok elismertsége méltó legyen annak tradícióihoz, és újra régiós vezető szerepet tölthessenek be.

A Startup Campusról

A Startup Campus egy globális program innovatív vállalkozások számára, az ötlet fázistól a piacra lépésig. Nemzetközi csapattal és kiterjedt partnerhálózattal több nagyvárosban oktatási, inkubációs, külföldi piacra lépési és befektetési szolgáltatásokat nyújt. A Startup Campus Hungary célja, hogy a hazai innovatív technológiai vállalkozásokat támogassa nemzetközi piacra lépésben; oktatási, képzési és mentorálási tevékenységén keresztül.