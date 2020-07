A magyarok újra beültek vendéglőzni

A balatoni vendéglátás megúszhatja. Júniusban már mertünk vendéglőzni a legfrisebb pénztárgépadatok szerint, a magyar vendégek visszatértek, a külföldiek viszont hiányoztak még mindig. A járványhónapokban, március-június hónapokban az éves bevétel 16%-át bukták a vendéglősök, 230 milliárd forintot. És egy darabig még jobb nem lesz, a határokon túli járványhelyzet miatt.

Az online pénztárgép adatok szerint a vendéglátásban júniusban is esett a vendégek költekezése, ami másik oldalról a vendéglátósok bevétele, 26%-kal a korábbi évhez képest. A vendéglátás forgalma ebben a hónapban megközelítette a 100 milliárd forintot, de hát úgy tűnik, ez pontosan az a kiesés, amit régebben a külföldi vendégek hoztak a vendéglátás konyhájára. Korábbi adatbányászásunk szerint ugyanis az ő költekezésük pontosan ilyen arányú volt. De hát ezek szerint mi már ugyanannyit költekeztünk júniusban a vendéglátóhelyeken, mint régebben, hiszen nem volt tömeges külhoni vendégvisszatérés.

2019-ben 1.466 milliárd forint volt a vendéglátás éves bevétele, így a járványhónapokban eddig annak 16%-a, 230 milliárd forint veszett el. És előre láthatóan a mínuszoknak még nincs vége, hiszen a járványszámok ezekben a napokban a környező országokban éppen felfelé futnak, némi határzárás is várható, így a külföldi vendégekre továbbra sem lehet számítani. És így zömében a legmenőbb éttermek járnak a legrosszabbul továbbra is.

A Balaton megúszhatja

Kivételt jelenthetnek a balatoni vendéglők a vendégvesztésben, hiszen manapság kockázatos vállalkozás a családdal külföldre menni nyaralni, jó időben futnak is a tóparti étek kínálók. A vendéglátásban ráadásul hagyományosan is a július-augusztus a legerősebb időszak, így volt ez 2019-ben is, 145, majd a következő nyári hónapban 156 milliárdos vendéglátózással. Veszteséges vendéglő persze sajnos lesz a tóparton is, de kevesebb, mint máshol.

De hát végül összességében nézve eddig a járványhónapok alaposan megtépték a vendéglátóhelyek kasszáját:

vendéglátózás március április május június* március-június elmaradás -44 -84 -67 -35 -230 KSH, elmaradás: előző évhez képest, érték: milliárd forint, folyó ár, június: NAV, OPG – online pénztárgép adatok

Volt drágulás is, az élelmiszer alapanyagok a vendéglősöknek is drágultak, így a vendégeknek 2020-ban 7%-kal többe került ugyanaz a menü, mint egy évvel korábban.

Szaknyelven volumenben, tehát mennyiségben (adagban, kilóban, literben, darabban) januártól májusig 25%-kal esett összesen a vendéglátós piac a statisztika szerint, a januári-februári emelkedéssel együtt (ezen belül a kereskedelmi és munkahelyi vendéglátó ágak ugyanennyivel).



vendéglátózás január február március április május június* kereskedelmi +9,3% +11,8% -44,8% -75,9% -54,8% . munkahelyi -6,5% +2,6% -29,7% -71,8% -28% . összesen +7,3% +10,1% -43,2% -75,5% -56,1% -30% KSH, érték: százalék, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos hónapjához képest, június: becslés a pénztárgép adatokból

Ezen a mínuszon a a június valamit javíthatott, hiszen a járványhónapokban ekkor volt a legkisebb a visszaesés, de erről majd a következő statisztika számol be:

