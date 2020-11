19 órás zárás: 30 ezer boltot érinthet a 120 ezerből

Az élelmiszeres boltoknak, plázás, hipermarketes üzleteknek és a nagy szakáruházaknak kell a szokásosnál előbb bezárniuk. A körúti, városi iparcikkes boltoknál nincs is nagy kényszer. A webáruházak sokkal többet már nem bírnak, az átvevőpontnak is be kell zárnia. Elbocsájtás a 19 óra miatt most nem várható, de karácsonyos felvétel sem nagyon.

A november 11-én belépő 19 órás bezárás az üzleteknek csak egy részét érinti. Az összesen több mint 120 ezer boltból (élelmiszer, iparcikkes, benzinkút) 30 ezer alatt mozog azoknak a száma, akiket érint a 19 órás boltzár. (A statisztikában a 2019 év végi adatok többet mutatnak, de mi már levontuk az eddigi kényszerű évközi redőnylehúzásokat, kiindulva abból, hogy korábban 3-4 ezerrel csökkent a boltszám évente.)

120 ezerből 30 ezer a rövidebb nyitvatartást húzó bolt

A plázákban 6 ezer bolt van (élelmiszer, iparcikk vegyesen), nekik előbb kell zárniuk a szokásosnál. Mellettük egyébként a közel ezer plázás vendéglátóhely egyáltalán nem fogadhat vendéget egy darabig. A hipermarketekben két és félezer bolt van, ők is előbb kénytelenek a redőnyt lehúzni, a közel félezer ottani vendéglátóhely sorsa a plázákéhoz és a többi vendéglőhöz hasonló.

Az élelmiszerüzletek száma közelíti a 40 ezer. Közülük a nagy láncok nagy alapterületű áruházai, szupermarketjei, diszkontjai mellett a kisebb élelmiszer vegyesboltok közül is sokan korábban kényszerülnek bezárni a szokásosnál, számuk előbbin belül közelítheti a 20 ezret. A kisebb élelmiszer szakboltok (például pékárus, zöldséges, húsbolt) egy része is előbb zárhat.

Figyelemmel arra is, hogy a kistelepüléseken, falvakban eleve korábban zárnak a boltok, összesen mintegy 20 ezer lehet azoknak az élelmiszeres boltoknak a száma, akiknek előbb kell lehúzniuk a redőnyt.

Az előbbi kiskeres statisztikában a trafikok nincsenek benne, és hát nekik is zárniuk kell, úgy egyébként a non-stopokkal együtt.

Az iparcikkes boltszám 80 ezer körüli. Közülük a 7 ezer plázás és hiperes bolt (mert ebben a bontásban ezek is benne vannak). Mellettük a nagyobb alapterületű, önálló épületegységben elhelyezkedő szakáruházak döntő részét érinti a 19 órás boltzár. Ezek száma összesen 10 ezer körül mozog, velük szemben 70 ezer bolt nem érintett a boltzárban.

A hagyományos iparcikkes boltok, a 70 ezer, 10-től 18 óráig tartanak nyitva. Így ők még karácsony előtt egy órácskával meg is hosszabbíthatják a nyitvatartásukat, ha úgy akarják.

Így kerekedik ki az, hogy a 120 ezer boltból 30 ezer kényszerülhet előbb bezárni a szokásosnál: nagyjából 20 ezer élelmiszeres és 10 ezer plázás, iparcikkes.

A benzinkutak, gyógyszertárak nyilván nem érintettek.

A web nem korlátlan

Az áprilisi iparcikkes boltzár nyomán és az élelmiszeres spájzolásban a kényelmet kereső vásárlók rendelési hulláma révén kétszeresére ugrott a webáruházak forgalma, 110 milliárd forint fölé. Ennél sokkal többet nem is nagyon bírnak el a webáruházak kiszállításban.

Egyrészt korlátozott a logisztika, a kiszállítási kapacitás. Az ingyenes parkolás sem gyorsítja a házhoz szállítást. Az átvevőpontok pedig kénytelenek bezárni a boltokkal együtt.

És az iparcikkes boltok nyitva maradhattak, tehát az áprilisihoz képest nem lett vonzóbb a járványkényszer miatt a web. Például spájzolás sincs, nem is várható nagyon, a húsvét után pedig látni, hogy ünneplésben is vissza tudják fogni magukat a családok. Nyilván nem szívesen.

És a létszám, no meg az üzletszám

Karácsony előtt felfuttatják a boltok a létszámot a nagyobb forgalom miatt. A 19 órás boltzár elsősorban átcsoportosításokat hoz, feltehetően több lesz a részmunkaidős ott, ahol kurtítani kell a nyitvatartást. De hát a vendéglőzár, digitális tanrend miatt nő majd az élelmiszerboltok forgalma, azért valamennyi felfutás lesz karácsony előtt is, így kellene a több ember.

A megoldás egyszerűnek látszik. A rövidebb nyitvatartás miatt nem lesz elbocsájtás, de felvétel sem.

A nyitvatartásukat nem érintő iparcikkes boltok azok, ahol eddig nagyot esett a piac. Felvenni ők sem fognak új dolgozót a várható, legalább valamicskével nagyobb forgalom miatt, mert nincs rá pénzük.

A mérlegét az év utolsó napjaiban, január elején vonhatják meg a boltosok. Végül a járványhelyzet kényszerétől függ az eredmény és a kilátás is. Sejthető azonban, hogy többen fognak végleg bezárni, mint eddig. De ha lesz vakcina, lesz újranyitás is.

