Tarolnak az egészségpénztárak, egyre több magyar választja a magánegészségügyet

Egy kisvárosnyi magyar lépett be az idén az egészségpénztárakba. A befizetések csúcsra járnak, és a felhasználásuk is megváltozott. Már nem a gyógyszertárakban, hanem a magánegészségügyben költik el a legtöbb pénzt a tagok – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Aki teheti, hátat fordít az állami egészségügynek, és keresi a magánorvosi ellátásokat – egyebek között ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) most megjelent adataiból. Az idei első félévben 31 ezerrel nőtt az önsegélyező- és egészségpénztárak taglétszáma, amely most már meghaladja az 1,155 milliót. Ezek a pénztárak jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy különféle egészségügyi termékeket és szolgáltatásokat adókedvezménnyel támogatva vegyenek igénybe a tagok és közeli hozzátartozóik, emellett pedig számos önsegélyező szolgáltatást is nyújthatnak.

Rekordot döntő díjbevételek

Az, hogy mennyire próbálnak áttérni a magyarok a magánellátásokra, jól mutatja, hogy az egészségpénztárak első féléves tagdíjbevétele 33,6 milliárd forintra ugrott, ami 25 százalékkal több a tavalyinál. A munkavállalók egyéni befizetései több mint 27, a munkáltatói befizetések csaknem 14 százalékkal nőttek 2023-hoz képest. A második félév pedig várhatóan még erősebb lesz, az elmúlt években ugyanis a július-decemberi időszakban jellemzően másfélszer annyi tagdíj folyt be ezekbe a kasszákban, mint az év első hat hónapjában.

Ennek nyilván adóoptimalizálási okai voltak, az év végéig elkönyvelt befizetésekre lehet ugyanis visszaigényelni a következő év tavaszán a 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos szja-visszatérítést. Az idén hat hónap alatt 15,85 milliárd forintot utalt vissza a NAV a pénztártagok számláira, 17 százalékkal többet, mint tavaly.

A pénztári alapok is szépen híznak, a félév végén már csaknem 90 milliárd forint volt a fedezeti alapban, amely a tagok egyéni számláinak az egyenlege. Egy átlagos pénztártagnak ez alapján 77,5 ezer forintja volt a számláján. Ez ugyan nem tűnik soknak, de az egészségpénztárakra jellemző, hogy a befizetett összeget viszonylag hamar el is költik a tagok.

Már nem a gyógyszer, hanem a magánorvosi ellátás áll az első helyen

A szolgáltatási kiadások listáját az egészségpénztárak 25 évvel ezelőtti indulása óta a gyógyszervásárlások vezették. A legtöbb pénzt a patikákban hagyták a tagok, bár fokozatosan zárkózott fel értékben a “társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése” kategória, vagyis a magánorvosi ellátás.

Az idén az első félévben történt meg először, hogy a legnagyobb értékben már nem gyógyszerre, hanem magánorvosra költöttek a pénztártagok: több mint 18,43 milliárd forintot fordítottak erre, miközben gyógyszerre 18,26 milliárdot költöttek. A harmadik helyen a gyógyászati segédeszközök, például szemüvegek, hallókészülékek vásárlása áll, erre 6,7 milliárd forint ment el. A teljes egészségpénztári költés az idei első félévben 47,8 milliárd forint volt, ez a három szolgáltatás tette ki a tagok kiadásainak több mint a 90 százalékát.